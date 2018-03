Banca Mondială vrea sa finanţaze construcţiei a 15 arhive la nivelul Curţilor de Apel 14.03.2018

14.03.2018 Banca Mondială vrea sa finanţaze construcţiei a 15 arhive la nivelul Curţilor de Apel Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri că Banca Mondială şi-a exprimat acordul de principiu în vederea finanţării construcţiei a 15 arhive naţionale la nivelul fiecărei Curţi



Banca Mondială vrea sa finanţaze construcţiei a 15 arhive la nivelul Curţilor de Apel

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri că Banca Mondială şi-a exprimat acordul de principiu în vederea finanţării construcţiei a 15 arhive naţionale la nivelul fiecărei Curţi de...

Banca Mondială vrea sa finanţaze construcţiei a 15 arhive la nivelul Curţilor de Apel

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Gigantul rus Gazprom a depus o plângere împotriva grupului german Uniper, pentru aplicarea unei decizii internaţionale de arbitraj, referitoare la preţurile gazelor pe 2018. În

Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a devenit primul jucător din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate pentru un singur club în Liga Campionilor la fotbal,

Direcţia Naţională Anticorupţie, în momentul de faţă, nu este supusă niciunei presiuni, iar dezvăluirile despre ce se întâmplă în ultima perioadă în cadrul acestei

Peisaje rustice pitoreşti la fel de spectaculoase ca cele din Elveţia, Franţa, Belgia sau Olanda găsim din belşug şi în ţara noastră. Sate, care încă mai păstrează viu stilul ţărănesc

Electrica (EL), distri­bu­itorul şi furnizorul de ener­gie electrică deţinut de statul român în pro­porţie de 48,78%, a rapor­tat în 2017 un profit în scădere cu 3% faţă de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, în timp ce veniturile au

Înaintea duelului de azi cu Lazio, FCSB, echipă care a pierdut dreptul de a folosi numele și marca Steaua în detrimentul echipei Armatei, este numită "Falsa Steaua" în presa din Italia.

În anul 2016, după restaurarea Arcului de Triumf din București, pe monument a apărut o inscripție nouă: ”Budapesta”. Ea a fost adăugată cartușelor din partea de jos a Arcului, unde sunt trecute localitățile în care armata română a dus

Dincolo de succes exista profesionalism si dedicare, iar in videochat nu sunt permise abateri de la aceste valori. Industria de videochat se lanseaza din ce in ce mai acut intr-o expansiune notabila, astfel ca, in timp ce unele studiouri se extind ca

Valentina Pelinel a fost răsfăţată de Ziua Îndrăgostiţilor, care coincide cu onomastica ei. Blondina a primit un cadou de la tatăl copilului ei şi s-a lăaudat cu el pe Facebook. Cristi Borcea a dat dovadă de romantism şi i-a trimis Valentinei

Sindicatele din Educatie ameninta din nou cu greva generala si boicotarea Bacalaureatului, daca problemele salariale nu se rezolva. Citește mai

Deseori, nici calmantele cele mai puternice nu au efect asupra migrenelor, însă, din fericire, în medicina alternativă există un truc cu care poți alunga persistenta migrenă. Citește mai

Au murit cu sutele de mii pentru neamul nostru. Nimeni nu i-a comemorat vreodată. Sunt cei mai destonici „soldaţi” pe care i-a avut vreodată oastea României. Au mai rămas puţini, mult prea puţini, „sub

Elevii din mediul rural pot circula gratuit cu autobuzele Trans Bus în baza unui abonament subvenţionat de Primăria municipiului Buzău. Hotărârea a fost luată de consilierii municipali în şedinţa CLM de joi. Până în prezent, de acest avantaj

Anca Lupeş, cunoscută drept „profesoara vedetelor“, povesteşte cum a primit invitaţia de a face parte din juriul de experţi Eurovision Germania 2018 şi despre prima conferinţă organizată în România pe teme de industrie

Zentiva NV iniţiază, în perioada 20 februarie 5 aprilie, o ofertă publică de cumpărare în vederea achiziţionării tuturor acţiunilor societăţii Zentiva SA (fosta SC Sicomed SA – Fabrica de Medicamente) aflate în circulaţie şi care nu sunt

Regulamentul UE privind Protecţia Datelor Personale (GDPR) poate genera un nou val de procese colective împotriva companiilor care au portofolii mari de clienţi persoane fizice, consideră Dragoş Radu, Partener EY Law. România s-a mai confruntat cu

Ministerul Educaţiei va decide cine va ocupa funcţia de director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, rămasă neocupată după sinuciderea cuplului Bogdan şi Anda

Un specialist din Cluj a formulat o nouă ipoteză cu privire la inscripţia descoperită în Munţii Ţarcu, după ce iniţial s-a spus că ar putea fi vorba despre un artefact din secolul I

În 1926, Constantin Brâncuşi o cunoaştea pe Marthe Lebherz, pe care o angaja ca secretară, cea care avea să devină una dintre iubirile sale. Pe această „Marthe“, Doina Lemmy a regăsit-o în corespondenţa lui Brâncuşi cu Marcel Duchamp

Chiar dacă sunt fructele cele mai consumate în sezonul rece, portocalele nu ar trebui să-ţi lipsească din dietă în niciun anotimp. Ele sunt surse excelente de vitamina C şi alţi antioxidanţi, foarte buni pentru sănătate. Iată care sunt