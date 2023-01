Banca Mondială avertizează asupra riscului de recesiune globală 09.01.2023

09.01.2023 Banca Mondială avertizează asupra riscului de recesiune globală Banca Mondială este îngrijorată că "noi șocuri negative" ar putea împinge economia mondială în recesiune în 2023, statele mici fiind deosebit de vulnerabile, scrie



Banca Mondială este îngrijorată că "noi șocuri negative" ar putea împinge economia mondială în recesiune în 2023, statele mici fiind deosebit de vulnerabile, scrie Bloomberg.

