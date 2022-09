Banca Mondială, avertisment îngrijorător: Lumea ar putea să se îndrepte spre o recesiune globală, în 2023 16.09.2022

16.09.2022 Banca Mondială, avertisment îngrijorător: Lumea ar putea să se îndrepte spre o recesiune globală, în 2023 Banca Mondială a transmis recent un avertisment îngrijorător. Lumea s-ar putea îndrepta spre o recesiune globală, în condițiile în care băncile centrale din întreaga lume măresc simultan ratele dobânzilor pentru a combate inflația



Banca Mondială, avertisment îngrijorător: Lumea ar putea să se îndrepte spre o recesiune globală, în 2023

Banca Mondială a transmis recent un avertisment îngrijorător. Lumea s-ar putea îndrepta spre o recesiune globală, în condițiile în care băncile centrale din întreaga lume măresc simultan ratele dobânzilor pentru a combate inflația persistentă. Potrivit unui […] The post Banca Mondială, avertisment îngrijorător: Lumea ar putea să se îndrepte spre o recesiune globală, în 2023 appeared first on Cancan.

Banca Mondială, avertisment îngrijorător: Lumea ar putea să se îndrepte spre o recesiune globală, în 2023

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În Salem, Massachusetts, există o pisică născută cu o afecţiune rară care îi conferă un aspect foarte neobişnuit. Are cinci luni, dar pare mult mai în vârstă. Teddy s-a născut cu sindromul

Un şofer cu o alcoolemie de 3,5 la mie a accidentat mortal o femeie, care traversa strada în proximitatea unei treceri de pietoni. Tragedia s-a produs în municipiul Vatra Dornei din judeţul

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în vârstă de 95 de ani, a refuzat distincția acordată de revista britanică The Oldie, deoarece consideră că nu îndeplineşte criteriile, a informat AFP, preluată de Agerpres. În schimb, prinţul

Radu Țincu, medic primar de terapie-intensivă la Spitalul Floreasca, trage un semnal de alarmă în ceea ce privește dezastrul din ultimele zile produs pe pandemia de coronavirus în România! ”La 19.000 de cazuri pe zi, […] The post Medic din

Fostul primar al municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, care executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru fapte de corupţie, a fost pus în libertate, marţi, în baza unei sentinţe a Tribunalului

Horoscop zilnic 20 octombrie 2021. Lună Plină în zodia Berbec Horoscopul zilei de 20 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec au parte de formarea

Fostul preşedinte american Donald Trump a apreciat marţi că fostul secretar de stat Colin Powell, decedat luni din cauza complicaţiilor legate de COVID-19, a ''făcut o mulţime de erori'', transmite

Liviu Dragnea a ieşit recent din închisoare şi profită de fiecare secundă din viaţa sa. Recent, un videoclip cu fostul lider al partidului PDS a devenit viral pe reţelele de socializare. Politicianul a fost surprins […] The post Cum s-a

Președintele Klaus Iohannis convoacă consultări cu partidele și formațiunile politice pentru desemnarea unui nou premier, joi, 21 octombrie 2021, începând cu ora 11:00, transmite Administraţia Prezidenţială. Într-un comunicat, Cotroceni

Costul „standard“ pentru un pat de spital este de 500.000 de euro, însă aparatura, dotările şi specializările din spital pot conduce la o creştere semnificativă a acestui cost standard, spune Daniel Zamfiropol, expert în proiectarea de

CFR Cluj și AZ Alkmaar se întâlnesc în etapa a 3-a din grupele Conference

Beijingul controlează acum al patrulea mare port din Europa, însă acordul prin care autoritatea portuară din Pireu a predat încă 16% din acţiunile sale către gigantul chinezesc Cosco, cimentând controlul acestuia asupra portului, a intensificat

Cătălin Drulă, vicepreședintele USR-PLUS îi consideră responsabili pentru criza politică în care se află România pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul interimar Florin Cîțu, informează B1 TV. „Nu vor niciunii să

Aleksei Navalnîi, liderul opoziţiei ruse, aflat în detenţie, a fost distins miercuri cu Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire, anunţă Parlamentul Uniunii Europene, informează

Astăzi, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor creşte uşor în cea mai mare parte a

Se împlinesc 3 ani de când Ilie Balaci a țâșnit spre infinit iar poveștile despre el încep precum basmele noastre cu a fost odată ca niciodată... Mi-e foarte greu să vorbesc despre Ilie Balaci la trecut, de fapt, toate întâlnirile,

Bucureștenii și nu numai se pot imuniza timp de trei zile împotriva COVID-19, la orice oră din zi și din noapte, la cel mai mare centru de vaccinare din țară situat la centrul expozițional Romexpo din Sectorul 1 al

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat, joi, că va negocia cu toate forțele responsabile astfel încât guvernul pe care îl va conduce să fie aprobat în Parlament. „Am înțeles încredințarea

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban a declarat joi seară, la B1 TV, că nominalizarea lui Nicolae Ciucă la funcția de premier al României este „picătura care a umplut paharul”. „Eu categoric nu voi vota pentru Guvernul Ciucă,

Un pas uriaș în medicină și, totodată, o premieră. Vorbim despre ​​o echipă de chirurgi din SUA au transplantat cu succes unui om un rinichi crescut într-un porc modificat genetic, iar potrivit primelor date organul a funcționat normal. Cu