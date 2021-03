BANC. Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 Martie 02.03.2021

Porția de amuzament alungă grijile! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 […]

Deputatul Mircea Banias a fost testat pozitiv cu Covid-19! Acesta este singurul caz pozitiv, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului. Mircea Banias a fost testat pozitiv cu coronavirus, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a sărit, luni, la 3,04%, de la 2,97%, cât era vineri, potrivit datelor anunţate de

Numărul covăsnenilor confirmaţi ca fiind infectaţi cu Coronavirus a crescut vineri la 4. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, este vorba despre o tânără de 16 ani şi despre o femeie în vârstă de 77 ani, iar ambele au intrat în contact

Coronavirusul a băgat spaima în vedete. Simona Gherghe îi îndeamnă pe români să stea acasă. Coronavirusul a creat panică în toată lumea. Pe teritoriul României au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul ucigaș. Simona

Angajaţii Ford Craiova vor fi trimişi în şomaj tehnic din cauza coronavirusului și vor primi 78% din salariu, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Sindicatului fabricii. Aici lucrează peste 6.000

Autorităţile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experimental împotriva noului coronavirus, dezvăluie în ediţia marţi Cotidianului Poporului, relatează

Omniasig, cea mai mare companie din portofoliul local al grupului austriac Vienna Insu­rance Group (VIG), a început o mo­nitorizare a situaţiei provocate de epi­demia coronavirusului şi pune la dispoziţie o serie de măsuri de prevenţie în acord

În plină epidemie de coronavirus, doi tineri din Vaslui nu au mai ținut cont de nimic și au dat frâu liber fanteziilor, într-o scară de bloc! Cei doi au făcut amor printre ghivece de flori și întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de

Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău a confrimat că un băcăuan, cu vârsta de 38 de ani, întors din Franţa, a fost depistat pozitiv. Pacientul a vrut să se întoarcă în Bacău, dar în momentul în care vrut să intre în țară

Guvernul din Marea Britanie e dispus să ofere un ajutor financiar în valoare de 330 de miliarde de lire sterline pentru a limita pagubele produse de coronavirus mediului de afaceri. Și autoritățile de la București propun o variantă

Guvernul Orban, care se va reuni, miercuri, de la ora 17.00, în şedinţă, urmează să stabilească, prin hotărâre de Guvern, Normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină, care vor fi plătite din bugetul Ministerului

Pe când şefii fotbalului caută soluţii şi date disponibile pentru reluarea meciurilor pe teritoriul ţării, conducătorii unei alte federaţii au depus armele, considerând că lupta cu pandemia nu poate fi câştigată în viitorul

Conducerea grupului media Intact a decis, în plină pandemie de coronavirus, să reducă salariile companiei cu 20% timp de o lună. Măsura se aplică tututor posturilor din trust. Pe lângă reducerea venitului lunar, o parte dintre angajați vor fi

Dolarul american va da noi dureri de cap economiilor afectate de pandemia de coronavirus la nivel mondial, pieţele emergente fiind îndeosebi vulnerabile în condiţiile în care acestea se confruntă cu un declin puternic al monedelor locale şi o

Directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Adomnicăi, a estimat că în județul Suceava ar urma să intre în șomaj circa 25.000 de angajați. Aceştia se vor adăuga celor circa 3.000 de șomeri indemnizați în prezent. Agenția a fost deja

Euro este din nou într-o creștere alarmantă! Moneda europeană se apropie de pragul de 4,9 lei și specialiștii susțin că va fi, în continuare, în creștere! Și lira sterlină este în creștere, iar pe de altă parte, dolarul american este în

Pentru prima dată Parlamentul va avea, în această săptămână, un vot online, impus de situaţia generată de epidemia de

În plină criză de coroanvirus, sistemul medical poate primul sprijin de la cel auto. Mai multe companii celebre s-au oferit să sprijine în producția de ventilatoare pulmonare necesare persoanelor care a contactat virusul, punând la dispoziție

Oamenii de știință din întreaga lume lucrează ”la foc continuu” pentru a înțelege și învinge noul coronavirus. Dar această luptă permanentă cu un ”dușman nevăzut” – sau care își arată adevărata fața doar la microscop

Comisia Europeană trimite României peste 1 miliard de euro pentru sisteme medicale şi creditarea firmelor mici şi mijlocii afectate de criza