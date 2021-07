BANC. Un tip stătea la soare pe plajă lângă o tipă pe care nu o cunoştea 01.07.2021

01.07.2021 BANC. Un tip stătea la soare pe plajă lângă o tipă pe care nu o cunoştea Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip stătea la soare pe plajă lângă o […] The post BANC. Un tip stătea la soare pe



BANC. Un tip stătea la soare pe plajă lângă o tipă pe care nu o cunoştea

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip stătea la soare pe plajă lângă o […] The post BANC. Un tip stătea la soare pe plajă lângă o tipă pe care nu o cunoştea appeared first on Cancan.

BANC. Un tip stătea la soare pe plajă lângă o tipă pe care nu o cunoştea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin, cu 17 ma­gazine în România, şi-a majorat cifra de afaceri de pe plan local cu 21% în 2019 faţă de anul precedent, businessul situându-se astfel la 1,9 miliarde de

Un bărbat nord-coreean, care fugise din țara condusă de Kim Jong-un în urmă cu trei ani, s-a întors acasă și a fost acuzat de autoritățile de la Phenian că a adus COVID-19. În vârstă de 24 de ani, fugarul poartă numele de familie Kim, iar

Mai mulţi jandarmi au fost fotografiaţi într-un autobuz, în centrul municipiului Suceava, fără să poarte măşti de protecţie. Ei se întorceau la sediul Inspectoratului de Jandarmi, după ce au participat la ceremonia de marcare a „Zilei

Nici prin gând nu i-a trecut că o programată ieșire în parc, la o ”bicicletă”, alături de cei doi copii, se va transforma în momente de panică! Andreea Bănică este personajul principal, de pe o alee din Herăstrău, care a atras privirile

Oraşele devin suprapopulate. De aceea, ecologiştii recomandă plantarea cât mai multor copaci. Arborii nu reduc numai poluarea şi efectele caniculei, ci fac şi bine psihicului locuitorilor

Grupul polonez de modă LPP, care deţine pe piaţa locală 60 de magazine sub cinci branduri - Reserved, Cropp, Mohito, House şi Sinsay , va deschide o nouă unitate sub marca Sinsay, în cadrul Colosseum Mall din

Incidentul s-a întâmplat marți într-un supermarket Kaufland din Capitală. Un agent de pază a scuipat un client al magazinului pe motivul că acesta i-a atras atenția de mai multe ori că nu poartă mască de protecție în interior, relatează PRO

Fondul Proprietatea (FP), emitent cu expunere la companii de importanţă stra­­tegică pentru economia româ­neas­că, precum 20% din Hidroe­lec­trica, 10% din Petrom dar şi deţinere la Nu­cle­ar­­electrica, a primit aprobarea de la

Numele fostului edil al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a ajuns deasupra numelui întemeietorului celui mai mare parc din Bănie, Nicolae Romanescu, după ce Municipalitatea a modernizat intrarea în acest parc. Primăria a fost somată să dea jos

Execuția bugetară pe primele 6 luni din 2020 arată o scădere (în premieră pe ultimii 5 ani) a veniturilor și o accelerare a creșterii cheltuielilor cu asistența socială, dar mai ales un deficit de peste 4%

Renault Commercial Roumanie te invita sa descoperi cel mai nou si accesibil serviciu de vanzare online. Platforma E-commerce lansata de Grupul Renault iti permite sa achizitionezi masina preferata direct de pe site, iar prin intermediul acesteia poti

E oficial: Team Liquid din CS: GO va merge pe mâna pe unui nou star! Una din cele mai cunoscute echipe din esports, Team Liquid, a făcut o mișcare surprinzătoare înaintea turneului DreamHack Open de CS:GO. Astfel, Nicholas „nitr0” Canella,

Grupul austriac Erste, proprietarul BCR, a raportat pentru primul semestru din 2020 un profit net de 294 mil. euro, în scădere cu 60% faţă de perioada similară a anului trecut, rezultatul fiind influenţat de constituirea unor provizioane

Crimă într-o familie din localitatea buzoiană Stâlpu: un bărbat în vârstă de 36 de ani şi-a înjunghiat mortal cumnatul cu 11 ani mai mic, pe fondul unor certuri familiale. Tânărul intervenise într-un scandal izbucnit între sora lui şi

Producătorii din industria alimentară vor fi obligați să limiteze drastic acizii grași trans-nesaturați (AGT) din produsele alimentare destinate consumului uman, potrivit unui proiect de lege, care a trecut

Un incendiu puternic s-a produs joi seara în apropierea Șoselei de Centură, la două hale din Bragadiru. Suprafața afectată este de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu posibilitatea de extindere, informează Inspectoratul pentru Situații de

Alina Eremia își ține relația departe de ochii publicului, așa că mare le-a fost mirarea fanilor săi atunci când artista a postat, recent, o fotografie în care apare alături de iubitul ei. Mai mult decât atât, cei doi purtau costum de baie

În săptămâna 22-28 iulie, numărul infectărilor a fost de 1.736, o creștere de 23% față de cele șapte zile anterioare (1.408). Datele centralizate de fundația Gimbe arată, de asemenea, o creștere a numărului de persoane spitalizate cu

OMS a explicat cât ar putea dura efectele pandemiei de coronavirus. Specialiștii avertizează asupra consecințelor la nivel mondial. Organizația Mondială a Sănătății estimează că nici apariția unui vaccin, oricât de rapidă ar fi, nu ne va

Glenda Jackson a câştigat premiul Bafta TV pentru cea mai bună actriţă în „Elizabeth Is Missing“, primul ei rol în televiziune după 27 de ani, anunţă