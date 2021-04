Banc| Un tip merge să se spovedească 25.04.2021

25.04.2021 Banc| Un tip merge să se spovedească Pentru un final de weekend reușit este nevoie de un banc bun, care să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un bărbat care merge la spovedit. Felul în care decurge poveste și […] The post Banc| Un tip merge să se



Banc| Un tip merge să se spovedească

Pentru un final de weekend reușit este nevoie de un banc bun, care să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un bărbat care merge la spovedit. Felul în care decurge poveste și […] The post Banc| Un tip merge să se spovedească appeared first on Cancan.

Banc| Un tip merge să se spovedească

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un focar de COVID-19 a fost înregistrat în orașul Găești, din județul Dâmbovița, unde 32 muncitori de la Fabrica de electrocasnice Arctic au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Unii au fost transportați azi la spitalul din Pucioasa și

Medicii ajunşi la locul accidentului au încercat să resusciteze victima. După zeci de minute de manevre, a fost declarat

Consiliul Național al Elevilor (CNE), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Tineretului din România (CTR) îndeamnă tinerii să rămână responsabili și

Principala forţă de opoziţie de centru din Polonia l-a desemnat vineri pe primarul Varşoviei drept noul său candidat la alegerile prezidenţiale, un scrutin extrem de perturbat de coronavirus şi de

În urmă cu un deceniu, Dumitru Bucșaru l-a ”umilit” pe latifundiarul din Pipera după ce a câștigat titlul în Liga 1 și a jucat în Liga Campionilor, cu Unirea Urziceni. De atunci, afaceristul a rispit o avere colosală și a început să fie

Lavinia Petrea, prezentatoarea stirilor de dimineașă la Pro TV, s-a descris, pe blogul ei, laviniapetrea.ro, ca fiind “mama a trei copii pe care mi i-am dorit din tot sufletul și soția unui om minunat fără de care nu aș fi completă.“ CITEȘTE

Un incendiu violent a izbucnit duminică după-amiaza, în jurul orei 14:55, pe Autostrada A1, între Sebeş şi Sibiu, la remorca unui

Parlamentul Israelului s-a pronunţat, duminică după-amiază, în favoarea învestirii Guvernului de uniune naţională, care va fi condus iniţial de Benjamin Netanyahu, iar în a doua etapă de

Start-up-ul local Frisbo, specializat în furnizarea de servicii logistice pentru magazinele online, mizează anul acesta pe dublarea portofoliului de clienţi la circa 160 de magazine online, precum şi pe atingerea unei cifre de afaceri de peste un

Scenaristul şi profesorul Dumitru Carabăţ, premiat la Cannes pentru „Codine”, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat luni UNATC „I. L. Caragiale". „Prof. univ. dr. Honoris Causa

Florin Roman, liderul deputaţilor PNL, a cerut dezinfectarea microfonului după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit fără

Autorul unui atac armat comis într-o bază navală americană, în decembrie, se afla în legătură cu Al-Qaida, potrivit analizei datelor dintr-unul dintre telefoanele acestuia, dezvăluie luni presa americană, relatează

Țările din sud-estul Europei şi din Orientul Apropiat se sufocă din cauza unui val de căldură timpurie la care trebuie să se adapteze locuitorii încă afectaţi de măsurile de izolare. CITEȘTE ȘI: MEDICUL VIRGIL MUSTA, AVERTISMENT PENTRU

Iniţiatorii campaniei „România celor o mie de lumi”, care are ca scop promovarea turismului românesc, recomandă pentru „Adevărul” care sunt destinaţiile autohtone care pot înlocui, anul acesta, plajele greceşti, turceşti şi chiar cele

Până astăzi, 19 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 17.191 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.166 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, 1137 de

Ministreul de Interne, Marcel Vela, a declarat că de mâine se va deschide traficul auto spre Ungaria printr-o serie de puncte de trecere a

Un tânăr din Vâlcea de numai 19 ani, Costin Moroacă, cu antecendente penale, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de

Bărbatul de 71 de ani este cercetat pentru tentativă de omor în condiţii de violenţă în familie, fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru o perioadă de 30 de

Retailerul german Kaufland, liderul pieţei locale de comerţ alimentar după cifra de afaceri, anunţă deschiderea primului hipermarket din Dej (jud. Cluj), compania bifând astfel 131 de magazine pe plan

Liviu Dragnea, Ludovic Orban, Rareş Bogdan au fost doar câţiva dintre politicienii aflaţi pe lista de sesizări la CNCD. Cei trei au scăpat de amendă, dar fostul preşedinte social-democrat a