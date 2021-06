BANC. ”Un tip intră într-o farmacie. Multă lume, înghesuială” 09.06.2021

09.06.2021 BANC. ”Un tip intră într-o farmacie. Multă lume, înghesuială” Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: – Nu va supăraţi, vă rog să mă lăsaţi […] The post BANC. ”Un tip intră



BANC. ”Un tip intră într-o farmacie. Multă lume, înghesuială”

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: – Nu va supăraţi, vă rog să mă lăsaţi […] The post BANC. ”Un tip intră într-o farmacie. Multă lume, înghesuială” appeared first on Cancan.

BANC. ”Un tip intră într-o farmacie. Multă lume, înghesuială”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB România, a spus în cadrul emisiunii de business ZF Live că în acest moment raportul risc/recom­pensă pentru a investi la bursă nu este unul fantasti, cum a fost în vârful scăderilor bursiere din

O ploaie intensă de scurtă durată a provocat sâmbătă, 4 iulie, inundaţii pe mai multe străzi din Alba Iulia. Maşinile au circulat cu greutate, iar canalizarea nu a mai făcut

Avertismentul meteorologilor! Vor fi patru zile greu de suportat pentru români. De sâmbătă, ora 12.00 până duminică ora 4.00, va fi în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, care va afecta Moldova, Transilvania,

Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a fost testat pozitiv cu COVID-19. El a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase alături de soţie şi copil, care, de asemenea, au fost testaţi

65 depersoane dintre cele 100 internate în centrul de carantină al Primăriei Capitalei, organizat într-un hotel, au plecat acasă la cerere, a anunțat sâmbătă la Digi 24 viceprimarul

Cel mai puternic raliu al monedei unice europene din ultimii peste doi ani pare a avea şanse să continue, o serie de indicatori de pe pieţe reflectând o încredere în creştere în reacţia Europei faţă de pandemie, scrie

15 bătrâni și 3 angajați de la Centrul de seniori Sf. Mina din Craiova au fost depistați cu coronavirus și internați vineri, 4 iulie, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Bănie, a informat ziarul local Ediție Specială. Bătrânii

Polonia se va confrunta cu o creştere a numărului de falimente în rândul companiilor după ce primul semestru al anului a adus un declin anual de 3% a numărului de companii declarate în faliment la 452, scrie Warsaw Voice, citând un raport

Statul indian Nagaland a interzis importul, comercializarea și vânzarea cărnii de câine, într-o acțiune sărbătorită de activiștii pentru drepturile animalelor, notează BBC. Guvernul statului din nord-estul Indiei a anunțat interdicția în

Institutul Cultural Român neagă acuzaţiile făcute de secretarul de stat Liviu Brătescu şi Radu Carp, membru în Consiliul de Administraţie din partea PNL, referitoare la transparenţă şi presupuse nereguli în cadrul

Mai multe persoane au fost rănite, duminică după-amiaza, în urma unui explozii produse, cel mai probabil, în urma unor acumulări de gaze, într-o încapere a unei construcții anexe aparținând Mănăstirii Sihastria Rarăului. Potrivit ISU

În ultimele 24 de ore, oamenii legii din Brăila au verificat zonele aglomerate, centrele comerciale, pieţele şi terasele, dar şi zeci de şoferi, cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de

După ce o asistentă medicală din cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Zătreni – Vâlcea a fost depistată pozitiv la testul pentru SARS – CoV2, s-a aflat că o treime dintre pacienţi au fost contaminaţi cu noul

Arsenal - Leicester întâlnirea dintre ocupantele locurilor 7, respectiv 3 în Premier League, este programată azi, de la ora 22:15. În tur, Leicester s-a impus cu scorul de 2-0. În privința meciurilor directe de pe terenul lui Arsenal,

Până astăzi, 7 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre

Vinicius, atacantul lui Real Madrid, este marele favorit la următoarea confruntarea din FIFA 20 Summer Heat. Brazilianul Realului se înfruntă”cu atacantul celor de la Granada, Darwin Machis. Amândoi fotbaliști au primit carduri bune, de 92 OVR,

Eroul celor de la Sevilla în victoria cu Eibar, 1-0, Lucas Ocampos (25 de ani, extremă dreapta) a deschis scorul şi, intrat în locul accidentatului Vaclik, a respins mingea egalării şutată de goalkeeperul advers în minutul 90+11. „Antrenorul

Marmura este o piatră naturală, ce se formează prin metamorfoza calcarului şi este compusă din calcit, dar şi din impurităţi de fier, granit sau mangan. Chiar dacă în general culoarea sa este albă, aceasta se poate regăsi într-o multitudine

Carmen Harra, celebra prezicătoare care trăiește în Statele Unite ale Americii, nu le dă românilor vești tocmai bune. Astfel, ea spune că noul coronavirus va reveni la toamnă, pentru că, la acea oră, vaccinurile nu vor găsi soluția. CITEȘTE

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat, marţi, termenele de desfăşurare a scrutinului pentru alegerea primarilor, din acest an, dacă Parlamentul va stabili, şi prin votul de la Camera Deputaţilor, data alegerilor locale pe 27