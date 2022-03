BANC | Un om la aprozar: ”Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat” 26.03.2022

26.03.2022 BANC | Un om la aprozar: ”Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat” Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Ți-am pregătit o întâmplare amuzantă, la aprozar, cu un client tare pretențios. Ești pregătit să râzi cum n-ai mai făcut-o de mult timp? […] The post BANC | Un om la aprozar:



BANC | Un om la aprozar: ”Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat”

Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Ți-am pregătit o întâmplare amuzantă, la aprozar, cu un client tare pretențios. Ești pregătit să râzi cum n-ai mai făcut-o de mult timp? […] The post BANC | Un om la aprozar: ”Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat” appeared first on Cancan.

BANC | Un om la aprozar: ”Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Alin Stoica, prefectul Capitalei a anunţat că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU), joi, la ora 12,00, întrucât rata de incidenţă

Faptul că, fără să aibă vreo miză deosebită, Academica a terminat 2-2 cu FCSB și i-a periclitat șansele de a câștiga campionatul l-a scos din pepeni pe Gigi Becali. Ca atare, latifundiarul s-a dezlănțuit ca-n zilele lui de glorie. Nervos că

Polițiștii din Cugir au reținut un bărbat care este bănuit de distrugere. Pe fondul dorinței de a se răzbuna pe membrii familiei fostei sale concubine, ar fi încercat să le incendieze casa, relatează

Luis Lazarus ar fi fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Se pare că acesta nu ar avea parte de o manifestară ușoară a virusului, ci dimpotrivă. După infectarea cu noul coronavirus, Luis Lazarus ar fi ajuns […] The post Luis Lazarus ar fi fost

Peste 21.100 de persoane care nu aveau o programare prealabilă în cadrul platformei naționale de vaccinare anti-Covid s-au imunizat în cadrul maratonului de vaccinare organizat în perioada 4-11 mai, în spitalele militare din Brașov, București,

Ministrul Ioana Mihăilă avertizează că NU am scăpat de epidemie dacă România se află în acest moment pe panta descendentă a valului trei de coronavirus. Șefa de la Sănătate a explicat că efectul e determinat și de vaccinarea împotriva

Cei care doresc se pot vaccina între orele 8,00 - 24,00, cu seruri produse de Pfizer BioNTech sau Moderna, fără programare, doar cu prezentarea cărţii de identitate

Zona de sud a Capitalei din sectorul 5 are nevoie de investiţii urgente în infrastructură pentru a fi mai bine conectată la restul oraşului, în condiţiile în care pe raza sectorului nu există drumul din inelul median care să „unească“

Deși n-a bătut-o pe Csikszereda, a fost 0-0, echipa lui Mititelu și-a asigurat matematic prezența în Liga 1, ceea ce înseamnă că urbea de pe Jiu va avea din ediția 2021-2022 două reprezentante în Liga 1. Cealaltă fiind, se știe, CS

În luna iunie va fi lansat un program de 3,2 miliarde de euro, fondurile europene fiind destinate investiţiilor în agricultură, a anunţat vineri, ministrul Agriculturii, Adrian

Ludovic Orban a anunţat la Cluj că procedurile de alegeri în partid vor fi declanşate în curând. Preşedintele PNL spune că nu există o competiţie pentru că deocamdată este singurul candidat. Într-o altă conferinţă de presă, organizată

Armata israeliană a distrus parţial, prin raiduri aeriene, în cursul nopţii, reţeaua de tuneluri din Fâşia Gaza, un sistem strategic utilizat de militanţii islamişti care lansează atacuri cu rachete,

Ingvar Kamprad a început afacerea în anul 1943, vânzând, iniţial, diverse obiecte de mici dimensiuni: pixuri, portofele, rame şi ceasuri. Cu banii pe care i-a dat tatăl său ca recompensă pentru că se descurca bine la şcoală, Kamprad a

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis, într-un discurs susţinut sâmbătă noapte, că armata ţării sale va lovi mişcarea Hamas, care a continuat atacurile cu rachete asupra Israelului în

România a ajuns la 1.071.899 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 565 de noi îmbolnăviri. La ora 13/00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,

Anul 2030. Mă trezesc din somn cu gândul că mi-e dor de un prost, de un needucat. Din fericire, de când România a încasat cele 30 de miliarde de euro de la UE, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, educația a fost prioritară și nu

Două instanțe din județul Sibiu au dat câștig de cauză familiei unei fetițe rănite în sala de clasă de un coleg diagnosticat cu ADHD, o tulburare de comportament. Tăiată pe obraz cu foarfeca, micuța a avut nevoie de intervenții chirurgicale

O singură întrebare stă pe buzele tuturor fanilor Deliei. Când, oare, va deveni vedeta mămică pentru prima oară? Ei bine, așteptarea a luat sfârșit pentru că artista i-a făcut Andrei dezvăluiri-șoc despre copil. Invitată în […] The

S-a ridicat la Cer să le dăruiască şi îngerilor romane de talent şi sensibilitate, s-a dus spre Rai Ileana Vulpescu. O mare scriitoare, o iubitoare de Românie, o mare patriotă, cea care l-a însoţit

Dinamo merge foarte bine pe plan sportiv, dar la capitolul administrativ lucrurile nu sunt încă limpezi. Rufo Collado și Jose Bueno, apropiați ai acționarului majoritar Pablo Cortacero, se află de câteva zile la București și pun la cale planul