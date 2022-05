BANC | Un cuplu decide să plece în Caraibe 12.05.2022

12.05.2022 BANC | Un cuplu decide să plece în Caraibe Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te […] The post BANC | Un cuplu



BANC | Un cuplu decide să plece în Caraibe

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te […] The post BANC | Un cuplu decide să plece în Caraibe appeared first on Cancan.

BANC | Un cuplu decide să plece în Caraibe

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Angajații din cadrul serviciilor de informații din Rusia nu pot merge la restaurant în Moscova, pentru că sistemul informatic prin care se primesc coduri QR nu are acces la datele lor personale, informează Hotnews, care citează RBC. La Moscova,

Belgia înfruntă Italia, de la ora 19:00, în sferturile EURO 2020. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 22:00, televizat de Pro TV. Programul complet de la EURO 2020 Belgia - Italia, liveTEXT de la 22:00 Click AICI pentru live+statistici!Celălalt

Biletele de avion către capitalele europene pot fi cumpărate chiar şi cu 20-30 de euro pentru vara aceasta către diferite capitale europene precum Budapesta, Viena, Roma şi Londra, conform platformei

Pe 30 iunie, Internazionale Milano, campioana Italiei, a anunțat promovarea lui Cristi Chivu ("fundaș tare ca stânca și cu o tehnică impecabilă") ca antrenor al formației de tineret. Așa-zisa Primavera, care nu-i de neglijat deoarece e evaluată

Eugen Bola, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanţa, a explicat, într-o declarație pentru News.ro, că ancheta declanșată în cazul incendiului de la Rafinăria Petromidia din Năvodari, soldat cu cinci răniți și o persoană

Oficialii Rompetrol susţin că toate protocoalele pentru situaţii de urgenţă au fost respectate şi exclud posibilitatea unei erori

Marcel Pușcaș, președintele oltenilor, a spus care este politica de transferuri a grupării din Bănie. U Craiova 1948 vrea doar fotbaliști străini pentru noul sezon de Liga 1. După ce la sfârșitul meciului amical cu echipa slovenă Bravo,

Larisa Iordache trece printr-o perioadă extrem de grea. Tânăra gimnastă și-a pierdut mama după o luptă grea cu cancerul. Vestea tragică a dat-o chiar sportive pe contul său de socializare. După ce și-a înmormântat mama […] The post

Până la 31 iulie, românii pot intra în Bulgaria fără a fi obligați să prezinte alte documente decât cele de călătorie (carte de identitate sau pașaport), se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Așadar, fără

Piaţa locală a înregistrat în iunie înmatricularea a peste 14.000 de autovehicule noi, în creştere cu 18% faţă de perioada similară din 2020, potrivit statisticilor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Google Doodle sărbătorește sâmbătă 122 de ani de la nașterea neurologului Ludwig Guttmann printr-o grafică animată dedicată celui care avea să fondeze Jocurile Paralimpice, potrivit britannica.com. Guttmann a obținut o diplomă medicală la

EURO 2020. După Elveția - Spania, Gheorghe Hagi nu mai e singurul jucător eliminat în „sferturile” unui European din ultimii 20 de ani. În Elveția - Spania, gazdele de pe foaie au rămas în „10” din minutul 77, după o intrare cu talpa

Cu 96 de persoane decedate la un milion de locuitori în 2019, România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană privind rata de mortalitate în accidente rutiere, potrivit datelor prezentate de Eurostat într-un raport din 24 iunie, citat de

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu formează un cuplu de aproximativ patru ani, însă ipostazele cu cei doi sunt extrem de rare. Prezentatoarea TV a publicat, însă, o fotografie cu bărbatul iubit de ziua lui de […] The post Andreea Marin,

Bărbatul de 29 de ani care a violat o tânără la Corbu, județul Constanța, și l-a ucis pe tatăl acesteia, după ce a intrat în casă peste ei, a fost arestat preventiv sâmbătă, 3 iulie, pentru 30 de zile! Măsura a fost luată de Tribunalul

Cinci judecători de la Tribunalul București s-au recuzat de la judecarea dosarului DNA în care Liviu Dragnea e acuzat de trafic de influență în legătură cu vizita din 2017 în SUA, la ceremonia de învestire lui Donald Trump, potrivit portalului

Ultima româncă rămasă în concurs pe tabloul de simplu de la All England Club a fost eliminată în minimum de seturi, 6-3, 7-5, de noua senzaţie a tenisului britanic, Emma

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntar, vineri, că nu există niciun plan privind retragerea totală din Afganistan în următoarele zile, în contextul în care Baza aeriană Bagram, situată

Aproximativ 20 de persoane sunt date dispărute după ce o alunecare de noroi a străbătut un oraș de pe litoral, la sud-vest de Tokyo, au anunțat sâmbătă autoritățile japoneze, citate de CNN. Alunecarea

Un general NATO, Fabio Mini, a făcut declaraţia anului, avertizând că omenirea se află într-un război mondial climatic de câţiva