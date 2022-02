BANC | Un bărbat merge la prima întâlnire cu o femeie cunoscută printr-un site matrimonial 05.02.2022

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 al turneului de la Miami, unde pe tabloul principal este şi Simona

Ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, a spus într-o conferință de presă la Palatul Victoria că noul mod de calcul al ratei incidenţei cazurilor COVID se va calcula la 14 zile, „începând cu a treia zi în urmă, pentru a avea toate

La o zi după ce a anunțat că va deveni mămică pentru prima dată, Cristina Cioran a acceptat să ofere un nou interviu emoționant despre perioada minunată din viața sa. În cadrul interviului din această […] The post Cristina Cioran,

Ministerul Educaţiei a transmis o nouă serie de decizii cu privire la organizarea examenelor naţionale şi a structurii anului

Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial, a trecut vineri, 26 martie, de franțuzoaica Caroline Garcia, 27 de ani, 51 WTA, și s-a calificat în turul al treilea al turneului Premier Mandatory de la Miami, SUA. Halep va da mai departe de învingătoarea

S-a spus adesea despre cultura română că, în raport cu producţiile spirituale, intelectuale etc. ale altor popoare, este o cultură minoră. În parte, o astfel de judecată este adevărată. Nu putem însă minimaliza valoarea culturii noastre

Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR trage un semnal de alarmă cu privire la situația critică din punct de vedere economic pe care o traversează în continuare numeroase IMM-uri, în condițiile în

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, vineri, la 926.310 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 6.516 de noi îmbolnăviri din aproape 30.000 de teste efectuate. În acelaşi timp

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus, vineri dimineață, ca cei trei operatori care asigură transportul public să ia toate măsurile necesare pentru

Anul 2020 a demonstrat atât jucă­torilor din retail, cât şi consumatorilor că mediul offline poate funcţiona mână în mână cu mediul online, iar trendul de a comanda online şi a ridica produsele din magazin sau de la punctele special dedicate

Reprezentanţii HORECA amintesc că guvernul nu şi-a respectat angajamentul făcut în ianuarie: acela de a-i prioritiza la începutul celei de-a treia etape a vaccinării în România. HORECA nu este doar una dintre cele mai afectate industrii din

O flotă misterioasă de drone a zburat deasupra unor distrugătoare americane în largul coastelor Californiei, în 2019, în cursul mai multor nopţi, incidentul fiind investigat la nivel înalt de Marina SUA şi FBI, relatează The Drive şi Popular

Banca centrală a Danemarcei va trece la operarea a trei dobânzi ne­gative, alăturându-se altor bănci centrale care au operat modificări în ultimii ani pentru a-şi întări controlul asupra politicii monetare, scrie

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) și letona Anastasija Sevastova (30 de ani, 57 WTA) se întâlnesc sâmbătă, după ora 23:00, în turul 3 al turneului Premier Mandatory de la Miami. Înfruntarea dintre Simona Halep și Anastasija Sevastova va fi

Coronavirus România, 27 martie. 162 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până în prezent, 22.997 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În […] The post

UEFA a declanșat o nouă anchetă după partida dintre Rangers și Slavia Praga (scor 0-2), după ce și Nicolae Stanciu (27 de ani) ar fi fost victima unor atacuri rasiste pe Ibrox Stadium. Sscandalul de rasism de după partida Rangers - Slavia

În ultimele 24 de ore, în România s-au vaccinat anti-COVID 58.547 de persoane, iar de la debutul campaniei, în 27 decembrie, s-au vaccinat peste 1,9 milioane de oameni, conform datelor transmite sâmbătă seară de către Comitetul de coordonare a

Cristina Neagu a primit acuzații incredibile. Jovanka Radicevic, extrema dreaptă a Muntenegrului, a anunțat că sportiva legitimată la CSM București i-a cerut să aranjeze partida

Facebook a anunţat sâmbătă că a blocat temporar contul preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pentru încălcarea „politicilor privind dezinformarea” în cazul Covid-19. Nu ar fi primul incident de acest fel al preşedintelui, după ce, în

Tot mai mulți români ajung la spital în stare gravă, cu forme ale bolii care, tratate incipient, ar putea fi rezolvate cu mai mult succes și mai puține consecințe în timp. Oamenii au rețineri de a le declara infecţia autorităţilor şi celor