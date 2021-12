BANC | ”Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent” 27.12.2021

27.12.2021 BANC | ”Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent” Banc. Discuție între un bărbat și vecinul său. Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent. – De ce, măi? – Te vede toată strada cum îţi îmbrăţişezi nevasta în fiecare seară […] The post BANC | ”Un bărbat



BANC | ”Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent”

Banc. Discuție între un bărbat și vecinul său. Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent. – De ce, măi? – Te vede toată strada cum îţi îmbrăţişezi nevasta în fiecare seară […] The post BANC | ”Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent” appeared first on Cancan.

BANC | ”Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

„În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați, nu mă vaccinez și nu port mască”. Asta scria pe Facebook în urmă cu două zile actorul Dragoș Bucur. Discuția asta nu este totuși despre Dragoș Bucur, despre o persoană. Ar fi poate

În data de 13 decembrie, în acest an, actriţa Valeria Gagealov ar fi împlinit 90 de ani. Pandemia însă nu i-a mai lăsat răgazul unei noi aniversări. De ieri, 9 februarie 2021, numele său s-a

Sepsi a ratat la mustață un transfer important, după ce Kyle Lafferty a ajuns până la urmă în

Membrii federaţiei SANITAS au anunţat că vor continua protestele, luni, şi vor picheta, de la ora 14:30, Ministerul Finanţelor, iar de la ora 15:30 Palatul Parlamentului, pe fondul măsurilor anunţate de

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că de luni va începe vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, până în prezent fiind programate pentru imunizarea cu acesta peste 142.000 de

Compania timişoreană Deltatel, unul dintre cei mai mari integratori de sisteme din industria telecomunicaţiilor din Europa de Sud-Est, cu afaceri de 12,7 milioane de euro în 2020, caută să angajeze 30 de oameni pentru biroul din

Guvernul mizează în acest an pe creşterea infracţiunilor la regimul drogurilor, pe indisciplina financiară a românilor şi chiar pe încălcarea legii pentru a creşte încasările la buget. Astfel, din

De la depunerea unui proiect pentru finanţarea din fonduri europene a unei investiţii şi până la aprobarea şi implementarea sa durează chiar şi cinci ani, spun unii dintre

Sever Dron i-a făcut analiza adversarei Simonei Halep de mâine dimineață, Serena

Serghei Ciobanu, un cetățean din Republica Moldova, acuzat că a practicat fără drept profesia de medic stomatolog, a fost deferit justiției de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, notează Ziarul Incomod.

Știm cu toții că s-a iubit cu mare patos cu Mihaela Rădulescu și tocmai de aceea i-a promis acesteia, în mod public, faptul că o va chema la nuntă, în calitate de primă invitată. Cu […] The post Cine a fost, de fapt, prima femeie din

Starea de urgenţă în sănătate publică în Republica Moldova se prelungeşte până pe 15 aprilie 2021, cu posibilitatea revizuirii acesteia. Decizia a fost aprobată luni, 15 februarie, de Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

ING Group, care deţine a patra cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a terminat anul 2020 cu un profit net de 2,48 mld. euro, în scădere cu 48% comparativ cu câştigul din anul 2019, potrivit informaţiilor anunţate de grupul

Flash News. Cele mai importante detalii despre meciul Simona Halep - Serena

Ediția a 11-a Românii au talent s-a filmat cum nu se poate mai inedit. Din cauza pandemiei, producătorii celui mai mare show de talente de la noi au găsit metoda perfectă pentru ca toți concurenții […] The post Cine sunt, de fapt, cei 600 de

Agenţia Europeană a Medicamentului a anunțat, marți, că a primit o solicitare din partea companiei Janssen – filiala belgiană a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson – pentru autorizarea vaccinului său anti-COVID-19,

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat informarea meteorologică cod galben de vreme rea, valabilă pentru mai multe zone din

Un caz bizar s-a petrecut în Neamţ, la Agapia, un pieton fiind accidentat de propria-i maşină şi a ajuns la spital, deşi nimeni nu conducea

Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că nu există „niciun risc” pentru Florin Cîțu în a-și asuma măsurile din programul de guvernare, pentru că este susținut din Parlament. „Avem un program

S-a dezlănțuit furtuna în familia Pastramă. Brigitte își acuză soțul că nu este un bărbat adevărat și este foarte supărată pe el. Mai mult, bruneta nu a reușit să își mai facă un duș de […] The post Motivul pentru care Brigitte