BANC | ”Nu ai o prietenă? Tipii ca tine întotdeauna au o prietenă” 01.12.2021

01.12.2021 BANC | ”Nu ai o prietenă? Tipii ca tine întotdeauna au o prietenă” Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Întâmplarea haioasă între un loverboy și o tânără a devenit virală. ”Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am […] The post BANC | ”Nu ai o



BANC | ”Nu ai o prietenă? Tipii ca tine întotdeauna au o prietenă”

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Întâmplarea haioasă între un loverboy și o tânără a devenit virală. ”Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am […] The post BANC | ”Nu ai o prietenă? Tipii ca tine întotdeauna au o prietenă” appeared first on Cancan.

BANC | ”Nu ai o prietenă? Tipii ca tine întotdeauna au o prietenă”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Wesley Allen Beeler, un bărbat din Virginia, a fost arestat lângă clădirea Capitoliului din Washington, SUA, după ce polițiștii de la un punct de control au descoperit că avea un pistol încărcat și 500 de cartușe depozitate în camioneta sa,

Pavel Zelenski, membru al echipei lui Aleksei Navalnîi de la organizaţia anticorupţie din Kremlin a fost arestat prevenitv până la data de 28 februarie, sub acuzaţia de extremism promovat în spaţiul online, a transmis instanţa judecătorească

CNAIR anunță că pe parcursul nopții, pe șoselele din România afectate de ninsori, au intervenit 900 de utilaje și au fost utilizate peste 5.000 de tone de material antiderapant. Cele mai multe intervenții

Ioan Stoica, unul dintre cei mai bogați români la începutul anilor '90, a fost evacuat din garsoniera în care locuia cu chirie, în Brașov. Patronul jocului Caritas nu și-a plătit utilitățile de mai mulți ani iar proprietarul a fost nevoit

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, Andreea Moldovan, susţine că dorinţa tuturor este de a redeschide şcolile, dar acest lucru trebuie să se petreacă în siguranţă, iar în acest moment sunt luate în calcul mai multe

În comentariul său săptămânal din Libertatea, publicistul și eseistul Teodor Baconschi analizează modificările comportamentelor politice care au ieșit la iveală în procesul transferului de putere de la Casa Albă. Radicalizarea este

Inter și Juventus se întâlnesc pentru a 175-a oară în Serie

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Prezentatoarea TV s-a făcut remarcată după ce a fost în mijlocul câtorva scandaluri. Atitudinea ei față de politicieni a fost mereu una critică, lucru care a adus-o în

Efectele pandemiei sunt aşteptate să se resimtă mai puternic în prima parte a anului 2021, pe mai multe arii de activi­ta­te, a spus Mihai Tecău, CEO al Omni­asig, companie de asigurări parte a grupului austriac Vienna Insurance Group

Interdicţia de ieşire din casă pe timpul nopţii, măsură care s-ar putea să-i pască în curând pe toţi locuitorii Germaniei, reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Dezbaterile sunt aprinse, scrie Deutsche Welle

Fatima Negrini, care va împlini 109 ani pe 3 iunie, a primit vaccinul luni, 18 ianuarie, a explicat un purtător de cuvânt al căminului Anni Azzurri San Faustino din Milano, informează agenția France Presse, citată de Agerpres. Testată pozitiv la

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în 2031 şi a împrumutat luni 801,7 milioane de lei de la bănci, peste nivelul programat de 500 milioane de lei, la o dobândă anuală de

Începând din noaptea alegerilor şi până în ultimele zile ale mandatului său, Donald Trump este în continuă prăbuşire şi a tras America după el până în punctul în care susţinătorii săi au invadat Capitoliul. Primul episod al unei serii

Horoscop Berbec Ai multă energie și simți că persoanele din jurul tău se mișcă destul de lent. Astfel, în această săptămână vrei să faci cât mai multe lucruri și începi prin a-ți organiza mai

Elrond Network, un start-up fondat în Sibiu care a devenit unul dintre cele mai urmărite proiecte hi-tech generate în România, în condiţiile în care compania susţine că a creat o platformă blockchain cu costuri mai mici şi performanţe de

Un bărbat din Tulcea spune că a fost atacat cu spray lacrimogen de fosta iubită! Din acest motiv, a cerut ajutorul jandarmilor! El susține că, înainte, femeia i-a zgâriat mașina. După ce a fost atacat […] The post Bărbat din Tulcea,

Primele teste se vor face în luna februarie pe un număr de 800 de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 care sunt

Copiii care călătoresc cu părinţii vaccinaţi în ţări cu incidenţă ridicată a COVID-19 vor sta în carantină zece zile la întoarcerea în România. Măsura vine pentru a preveni riscul de a răspândi boala. Obligația carantinării

Acest rebel al zodiacului nu se va căsători cu oricine, mai ales că un mariaj cu un Vărsător nu va fi una convențională. Dar asta nu înseamnă că este complet împotriva ideii de a-și asuma un angajament

Se estimează că 12 la sută din populația Angliei a fost infectată cu coronavirus până în decembrie anul trecut. Este o creştere netă în raport cu luna noiembrie, când o persoană din 11 a avut COVID-19, pe fondul răspândirii unei tulpini