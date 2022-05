BANC | Mami, cum l-ai cunoscut pe tata? 16.05.2022

BANC | Mami, cum l-ai cunoscut pe tata?

Retailerul online de home & deco a lansat campania Black Friday, cu reduceri de până la 85%, la aproximativ 400.000 de produse din

Se estimează ca lucrările să înceapă în câteva săptămâni, astfel încât să se poată deschide Uszoda încă din această

Un bărbat, în vârstă de 75 ani, care conducea o motocicletă pe DN1, între localitățile Vlădeni și Perșani din județul Brașov, a lovit un indicator rutier și a părăsit partea

Un cutremur cu magnitudinea 4.4 s-a produs, marți după-amiază, în Vrancea, la o adâncime de 80 de kilometri. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, marți la ora

Retailerul online Atu Tech (a2t.ro), specializat în comercializarea de echipamente de securitate pentru casă, estimează că anul acesta produsele de securitate comercializate sub propriul brand - SAFER - vor genera vânzări de peste 3,3 mil. euro, cu

Meciul dintre CSA Steaua și OFK Belgrad, care va marca inaugurarea noului stadion din Ghencea, va fi transmis la TV de DigiSport 1. Steaua reușise să vândă 7.500 de bilete încă din prima zi în care biletele au fost puse la

Un farmacist cunoscut pe numele de Niraj a explicat, pentru un site britanic, ce se întâmplă în momentul în care se bei

Guvernatorul Băncii Naţionale a României a vorbit într-o conferinţă de presă, despre angajarea fostului premier Viorica Dăncilă la Banca Naţională a României. El a precizat că „lucrează de la birou şi este foarte

Mai multe asociaţii de elevi din ţară solicită Ministerului Educaţiei Naţionale includerea posibilităţii elevilor de a-și vedea lucrările de Bacalaureat şi de Evaluare Naţională înaintea

Au fost raportate alte două decese de persoane infectate cu varianta Delta a coronavirusului. Este vorba despre doi bărbați din Bacău, care fuseseră în Finlanda. Cei doi nu erau vaccinați anti-covid. Decesele celor doi bărbați […] The post

Noi schimbări îi așteaptă pe elevi și profesori, deopotrivă. Vorbim despre elevii din învățământul primar, de la clasele pregătitoare și până la clasa a IV-a, care vor susține în fiecare an o evaluare națională. Potrivit consilierului

Un bărbat, în vârstă de 43 de ani, don comuna Adâncata, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Şoferul a fost oprit în trafic, în timpul unui control de

FCSB a câștigat meciul amical cu CS Mioveni, scor 1-0. Golul formației antrenate de Dinu Todoran a fost marcat de Cristian Dumitru, în minutul 86. FCSB continuă să impresioneze în meciurile de pregătire. Într-un meci disputat la baza de

Gwen Stefani și Blake Shelton s-au căsătorit în weekendul care a trecut. La celebrul eveniment care a avut loc în Oklahoma, un cântăreț român și trupa lui de muzicieni din America au întreținut atmosfera. Ion Zanca face dezvăluiri despre

Peste 65% dintre angajaţii din România spun că biroul lor este parţial sigur pentru sănătate, în timp ce 17,1% consideră că acesta este prea puţin sau chiar deloc sigur pentru desfăşurarea activităţii, în contextul pandemiei, arată un

Preşedintele Haitian, Jovenel Moise, a fost asasinat de un comando armat în noaptea de marţi spre miercuri, în propria locuinţă, iar ucigaşii „suspectaţi” au fost arestaţi de poliţie la sfârşitul zilei

Guvernul României dezminte informațiile potrivit cărora premierul Florin Cîțu ar fi întreprins demersuri pentru retragerea dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roşia

Un urs prins într-un cablu, la 100 de metri de satul Crasna din Deal, judeţul Gorj, a fost descoperit de un jandarm aflat în timpul liber. Autorităţile au reuşit eliberarea ursului, apoi s-a procedat la relocarea acestuia, la o distanţă de 20 de

Un grav accident rutier a avut loc, noaptea trecută,pe raza localităţii Gârdani, din judeţul Maramureş. O autoutilitară în care se aflau 5 bărbați a căzut de de pe o bandă a unui drum, pe care se construieşte un pod, într-un canal colector,

Italia are două finale la rând pierdute, dar 33 de meciuri fără eșec în toate competițiile. Ultimele două gazde ajunse în finală au pierdut, doar că ”Wembley” este atuul Angliei. Duminică e finala Euro. Italia - Anglia, un supermeci