BANC | Ion află că mai are de trăit doar 24 ore 09.02.2022

09.02.2022 BANC | Ion află că mai are de trăit doar 24 ore Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între Ion și Maria a devenit virală. ”Ion află că mai are de trăit doar 24 ore. Îi spune Mariei şi îi propune […] The post BANC | Ion află că mai are



BANC | Ion află că mai are de trăit doar 24 ore

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între Ion și Maria a devenit virală. ”Ion află că mai are de trăit doar 24 ore. Îi spune Mariei şi îi propune […] The post BANC | Ion află că mai are de trăit doar 24 ore appeared first on Cancan.

BANC | Ion află că mai are de trăit doar 24 ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Am ajuns la fibrilaţii, d-alea de aleargă inima în galop, mai ales că zeci de minute cordul fredona calm „fotoliul din odaie”, aveam tabela de scor liniştită când, deodată, am strigat: „inimă, nu

Sistemele de tip demand-response, aplicate deja la scară largă la nivel european, presupun ca anumiţi consumatori mari de energie să se pună la dispoziţia dispeceratului energetic naţional pentru a ieşi sau intra în funcţiune pornind de la

Gazeta a vizitat Felcsút, micuțul sat de la nici 50 de kilometri de Budapesta, aici unde își are sedul Academia Puskas. Locația n-a fost aleasă întâmplător. Viktor Orban, premierul maghiar, a copilărit în micuța așezare ce nu numără nici

Tribunalul Hunedoara a luat o decizie importantă în procesul retrocedărilor controversate din Retezat, reclamate de Academia

Contextul socio-politic îl contrazice pe cel economic. Pe de o parte, se dă ceasul cu o oră înainte, pentru ca activitatea să fie mai intensă și mai îndelungată. Pe de alta, se închid oamenii în case mai

ALTEN România, subsidiara locală a grupului de origine franceză şi una dintre cele mai importante companii de consultanţă în IT şi inginerie, a recrutat-o în echipa de la Bucureşti pe Lidia Pleniceanu, fost corporate sales manager în cadrul

Danezul Kim Rasmussen a fost înlocuit cu Bojana Popovici la 8 zile după ce a câștigat grupa de calificare pentru Jocurile Olimpice! Federația din Muntenegru nu a oferit nicio justificare. Muntenegru a învins Norvegia cu 28-23 și a pierdut în

Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, duminică seara, în

România termină marți, cu Armenia, seria de trei meciuri din luna martie din preliminariile CM 2022. În aceste zile, FRF și sponsorul tehnic ne-au propus o „națională” cromatică, atât la seniori, cât și la U21. După galben și albastru,

În total, de la începutul campaniei de vaccinare, au fost imunizate împotriva COVID 1.990.392 de persoane, potrivit datelor transmise marți de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. În ultimele 24 de ore, au fost raportate

CTP, cel mai mare dezvoltator şi administrator pe termen lung de parcuri industriale şi logistice premium din România şi din Europa Centrală şi de Est, anunţă investiţii de 200 mil. euro până la finalul anului, în construcţia a 300.000 de

Peste 2.000.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în România, informează Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). În această dimineață, la ora 10.00, am depășit pragul de

Un ofiţer din cadrul Marinei italiene a fost arestat în flagrant delict pentru spionaj în favoarea Rusiei, în compania unui ofiţer rus, căruia i-a dat documente „clasificate”, au anunţat miercuri, într-un comunicat, Carabinierii, relatează

Dorin Alexandrescu, primarul din Dorohoi, județul Botoșani, a explicat de ce un aparat PCR mobil nou zace nefolosit în subsolul spitalului municipal, spunând că s-a făcut un număr de teste cu el, înainte de a ajunge în magazie. Numărul este de

A murit un jucător de legendă al echipei de fotbal

Comerţul tradiţional, mai exact acele mici magazine şi chioşcuri din comerţul alimentar ce se găsesc în special în rural şi în oraşele mici, deşi nu numai, au reuşit să îşi majoreze vânzările în pandemie când oamenii au fost

Decesul Corneliei Catanga a stârnit numeroase controverse. Artista a murit în urma unui stop cardiorespirator, iar în presă s-a speculat că un anumit tip de medicament ar fi provocat acest lucru. Medicul Adina Alberts a […] The post Medicul

România a încheiat seria partidelor din luna martie, în calificările pentru Mondialul din 2022, cu doar trei puncte! Iar asta în condiţiile în care din cele trei meciuri jucate de tricolori două au fost

Horoscop 1 aprilie Berbec Vrei să faci o mulțime de lucruri care te definesc, însă, pe de altă parte, vrei să îi mulțumești pe cei din jur. Nu îi poți face pe toți fericiți și, în același timp,

13.416 persoane au fost testate pozitiv la Sars-Cov-2 după administrarea primei doze de vaccin de la debutul campaniei până pe 28 martie. Potrivit preşedintelui Comitetului de Coordonare privind Vaccinarea anti-Covid, col. dr. Valeriu Gheorghiţă,