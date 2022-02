BANC | Gheorghe se însoară cu Maria. După prima noapte, se plânge că nu s-a întâmplat nimic 15.02.2022

15.02.2022 BANC | Gheorghe se însoară cu Maria. După prima noapte, se plânge că nu s-a întâmplat nimic Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Gheorghe se însoară cu Maria. Dupa prima noapte, Maria […] The post BANC | Gheorghe se



BANC | Gheorghe se însoară cu Maria. După prima noapte, se plânge că nu s-a întâmplat nimic

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Gheorghe se însoară cu Maria. Dupa prima noapte, Maria […] The post BANC | Gheorghe se însoară cu Maria. După prima noapte, se plânge că nu s-a întâmplat nimic appeared first on Cancan.

BANC | Gheorghe se însoară cu Maria. După prima noapte, se plânge că nu s-a întâmplat nimic

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Prefectura Ilfov a anunțat că de vineri, de la ora 22.00, va fi instituită carantina în comuna 1 Decembrie pentru o perioadă de 14 zile. Potrivit ordinului DSU, în comuna 1 Decembrie, din județul

Patru proprietăți, case și anexe, ard, sâmbătă dimineața, în zona Prelungirea Ferentari, din Capitală. Pompierii intervin cu 12 autospeciale. Potrivit ISU București - Ilfov, incendiul care afectează

Cătălin Didu, fost jucător la Extensiv Craiova, Apulum Alba Iulia și Oltul Slatina, s-a stins din viața la doar 43 de ani, după ce s-a infectat cu COVID-19. Didu, care a evoluat pe poziția de fundaș central, era internat de câteva săptămâni

Tatăl europarlamentarului vasluian Dragoș Tudorache USR PLUS, preotul Ioan Tudorache, a murit miercuri, 1 aprilie. Parohul se vindecase de COVID-19, însă avea și alte probleme de sănătate, iar acestea i-au adus

Autoritățile din Slovenia au anunțat că vor să oprească imunizarea cu vaccinul AstraZeneca pentru persoanele cu vârsta sub 60 de ani. Autorităţile vor să aştepte să vadă dacă investigaţiile arată o legătură cauzală între vaccinarea

Numărul persoanelor imunizate de la începutul campaniei de vaccinare a ajuns duminică la 2.132.024, conform datelor oficiale transmise luni, 5 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 51.370 de persoane au fost

Smiley este tătic de aproape o lună, iar rolul pare să i se potrivească precum o mănușă. Mai întâmpină el greutăți, dar fața-i radiază, după ce minunea a avut loc în viața celebrului cuplu. Iubitul […] The post Smiley a dezvăluit

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, luni, respingerea cererilor de revizuire depuse de Parchetul General în procesul omului de afaceri Sebastian Ghiță, în care a fost achitat alături de șefi ai Poliției și ai Parchetelor din Prahova

Papa Francisc şi-a dedicat rugăciunea publică din amiaza celei de-a doua zi de Paşte vârstnicilor şi suferinzilor, precum şi persoanelor din centrele de îngrijire, exprimându-şi speranţa că acestea vor

Sătulă să vorbească despre scandalul în care a fost implicată alături de Marian Tătic, bărbatul care a bătut-o într-o cameră de hotel, Laurette a decis să o ia de la capăt. Vedeta a postat, pe […] The post Laurette dă lovitura după

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială de vreme rece, valabilă în intervalul 6 aprilie - 8 aprilie pentru București. În intervalul 6 aprilie ora 21:00 - 7 aprilie ora 09:00 cerul

Gabi Luncă, supranumită „Regina muzicii lăutărești”, a fost condusă ieri pe ultimul drum cu râuri de lacrimi, mii de flori și o infinită durere pe care cei dragi o simt din clipa în care au […] The post Detaliile tulburătoare

La doar 17 ani, în 1930, foarte tânărul pianist, dirijor și compozitor CONSTANTIN SILVESTRI se afla pentru prima oară la pupitrul recent înființatei Orchestre Radio (astăzi Orchestra Națională

Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR) poate juca un rol major în reducerea amprentei de carbon pe care o generează industria materialelor de construcţii, sunt de părere oficialii CIROM, patronatul din industria

După problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă, Mioara Roman a fost internată într-un centru pentru vârstnici. În ultimii ani, Mioara Roman a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Vârsta înaintată, dar

Fiul judecătoarei din Gorj care a ucis o femeie într-un accident rutier scapă de arestul preventiv. Bărbatul s-a urcat beat la volan iar după tragedie a fugit de la locul accidentului, relatează Realitatea

Rar un guvern unde cei care ştiu ce e de făcut să fie aşa de slabi prin raport cu populiştii care conduc şi care nu ştiu ce să facă mai repede, să îşi calce propriile reguli ca să nu ţipe familia dnei Luncă la Antena 3 sau să nu agite

Ora 13:00 - LIVE România în realitate. Invitat: Ovidiu Telegescu, psiholog. Prezentator: Ana Maria

După ce aseară pariorii au prins 1, au făcut bani cu GG, le-a fost profitabil și pariul 3+, ba chiar și 1/1 a fost SuperVerde în City-Dortmund (2-1) și Real-Liverpool (3-1), diseară se joacă Bayern Munchen – PSG. Un duel între două

Preşedinţia Statelor Unite a exprimat îngrijorare, miercuri seară, în legătură cu informaţiile privind deteriorarea stării de sănătate a disidentului rus Aleksei Navalnîi, aflat în detenţie,