BANC. După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot certe, un cuplu se hotărăşte să apeleze la un consilier 13.07.2021

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot […]

BANC. După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot certe, un cuplu se hotărăşte să apeleze la un consilier

Eugen Tomac, liderul PMP respinge acuzațiile potrivit cărora candidatura lui Traian Băsescu ar ajuta-o pe Gabriela Firea la alegerile locale și îi acuză pe liderii USR că nu și-au dorit un front

Moartea fulgerătoare a lui Emi Pian a stârnit o adevărată problemă în rândul clanului Duduianu, căci toată lumea s-a întrebat cine va prelua, acum, funcția de lider și cine se va ocupa de banii pe care trebuie să-i recupereze, ținând cont

Valul de caniculă din sudul ţării nu se domoleşte, însă în peisaj îşi fac apariţia şi furtunile. Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) anunţă pentru miercuri, 12 august, maxime de 34 de grade Celsius. Spre seară, vijeliile se

Astăzi de la ora 22:00 se va da startul în cadrul sferturilor de finală ale Champions League, ediția 2019-2020. BILETUL ZILEI » NICIO SURPRIZĂ » „VERDE” ȘI IERI » VARIANTELE PENTRU PROFIT DE ASTĂZI SUNT AICI! Balul va fi deschis astăzi pe

Consumul naţional de energie electrică al României a fost de 25,7 TWh în primele șase luni ale anului, în scădere cu 7,1% mai mic față de perioada similară a anului trecut. Importurile de energie

Sumner Redstone, considerat unui dintre cei mai importanți oameni de media din lume, cel care a construit cel mai mare gigant din industrie cu achiziții ale Viacom, Paramount Pictures și CBS Corp, a trecut în neființă. Potrivit celor care au lucrat

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA) joacă joi, după ora 15:00, în turul secund de la WTA Praga. Halep și Krejcikova vor juca al treilea meci al zilei de pe arena centrală. Înaintea duelului,

În evidenţele CN Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa există 5 operatori care efectuează operaţiuni de încărcare/descărcare şi depozitare temporară a azotatului de

Între timp, carantina oricum a expirat, aşa că efectele hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt mai curând de ordin moral. De altfel, sătenii se judecă în continuare cu statul pentru partea de daune morale şi materiale,

Anul pandemic 2020 este unul delicat atunci când vine vorba despre prosperitatea mediului de afaceri, atât la nivel local, cât și global. Restricțiile de circulație, izolarea și carantinarea, măsurile de combatere și prevenție a răspândirii

Statul brazilian Parana a ajuns miercuri la un acord cu Rusia pentru a produce vaccinul împotriva COVID-19 şi pe care Moscova l-a catalogat ca fiind primul de pe piaţă, a anunţat biroul de presă al statului, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat la începutul ședinței CGMB, că programul pentru stimularea donatorilor de plasmă sanguină nu prevede acordarea de bani cash, ci tichete de

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), ope­ratorul pieţei de capital din Ro­mânia, a încheiat primele şase luni din 2020 cu venituri operaţionale consoli­date de 19,58 milioane lei şi un profit net de 4,24 milioane lei, ambii indicatori în creştere

Alegerile din Belarus l-au adus pe ”masculul alfa al națiunii”, care a cultivat lângă el modelul soțiilor-trofeu, în fața unei lumi schimbate. Schimbarea politică mai poate aștepta, dar schimbarea socială deja a început în ultimul

Meciul dintre Irina Begu (29 de ani, 82 WTA) și elvețianca Leonie Kung (157 WTA, 19 ani), din „optimile” turneului de la Praga a fost întrerupt din cauza înturnericului, la scorul de 6-7. Meciul s-a oprit după o oră de joc, la scorul de 1-0 la

Fostul președinte Traian Băsescu susține că pensionarii sunt “furați și batjocoriți” de foştii şi actualii guvernanţi. Traian Băsescu arată că doar în anul 2020 ar fi fost furați din buzunarele pensionarilor peste 900 de

Pandemia de coronavirus a dat peste cap competițiile sportive din întreaga lume. 2020 nu este un an obișnuit. Așa se face că unele ligi încă nu și-au încheiat sezonul 2019/2020, în timp ce altele au demarat deja sezonul 2020/2021. Mai mult,

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 29.483, după ce vineri, 14 august, au fost confirmate alte 396 de cazuri, în urma procesării a 1.850 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, şase pacienţi, printre care medicul traumatolog

Clienții ING care dețin un cont curent au posibilitatea, din acest weekend, de a retrage sume mici de numerar fără a-și folosi cardurile la toate bancomatele instituţiei financiare din România, informează compania, potrivit Wall-street. Noua

Mai bine de jumătate (53,2%) dintre cele 800 de companii analizate de bi­blio­teca pentru corporatişti Bookster spun că în perioada următoare aleg va­rianta întoarcerii parţiale la birou, într-un sistem de ture prin rotaţie a angaja­ţi­lor