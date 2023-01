BANC | Ce zodie este nevasta lui Bulă 28.01.2023

28.01.2023 BANC | Ce zodie este nevasta lui Bulă Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care o să te facă, fără îndoială, să râzi cu poftă! Vezi ce zodie este nevasta lui Bulă. – Bulă, citeam horoscopul acum și vreau să te […] The post BANC | Ce



BANC | Ce zodie este nevasta lui Bulă

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care o să te facă, fără îndoială, să râzi cu poftă! Vezi ce zodie este nevasta lui Bulă. – Bulă, citeam horoscopul acum și vreau să te […] The post BANC | Ce zodie este nevasta lui Bulă appeared first on Cancan.

BANC | Ce zodie este nevasta lui Bulă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Theodor Livinschi, vicepreşedintele ACCER (Asociaţia Companiilor Consumatoare de Energie din România), a spus, la ZF Power Summit 2022, că a fost diminuată competitivitatea companiilor consumatoare de energie, în urma creşterii preţurilor la

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a cheltuit o sumă impresionată pentru a-și construi o vilă uriașă în Funchal, orașul din insula Madeira, acolo unde s-a născut. Pe lângă hotelul cu tematică fotbalistică pe care-l deține în Madeira, atacantul

Rosemary DiCarlo, adjunct al secretarului general ONU, a denunţat, la începerea reuniunii Consiliului de Securitate, decizia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a recunoaşte independenţa regiunilor separatiste Doneţk şi Lugansk şi de a

Cosmin Stăvaru, partener Bondoc şi Asociaţii, a spus, la ZF Power Summit 2022, că : Viitoarele modificări la legea energiei ar trebui să asigure un cadru mai stabil şi predictibil, atât pentru consumatori, cât şi pentru distribuitori şi

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare a acordat anul trecut despăgubiri de 1,5 miliarde lei, anunță oficialii

Laurus Medical, o reţea specializată în servicii medicale pentru proctologie şi flebologie (varice), fondată de un medic, a ajuns să opereze 10 centre în ţară şi să raporteze afaceri de 7,3 milioane de euro anul trecut, potrivit oficialilor

Este oficial! Gina Pistol revine la Antena 1. Vedeta a publicat mai multe imagini de pe platourile de filmare, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură premiera. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, […] The post E oficial! Gina

Radu Itu a făcut parte din echipa Faimoșilor, în cadrul emisiunii Survivor România 2022. Recent, acesta a fost eliminat din competiție. Fostul concurent a făcut dezvăluiri referitoare la cele mai grele clipe trăite în Republica […] The

Sepsi și CFR Cluj se întâlnesc în etapa 28 din Liga

Benfica Lisabona - Ajax, în „ optimile” Champions League. Atacantul oaspeților, Sebastien Haller a marcat al 11-lea gol în acest sezon de Champions League, după ce cu 3 minute înainte își dăduse autogol. Ajax a deschis scorul rapid cu

Ce e de făcut în reacţie la războiul de agresiune declanşat total nejustificat de o Rusie condusă de un dictator de tip fascist în baza unor delirante acuze (de imaginar neonazism şi de agresiune NATO) adresate

Amelia Popa, senior manager talent acquisition în cadrul 8x8 International, companie cu origini americane care furnizează soluţii enterprise de comunicaţii în cloud, afirmă că a ajuns au depăşit nivelul de 400 de angajaţi în România în

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) anunţă joi că a autorizat folosirea dozelor de rapel (booster) ale vaccinului Pfizer /BioNTech COVID-19 pentru adolescenţii cu vârsta de 12 ani şi

Peste 1,1 milioane de com­panii de tip SRL (societate cu răspundere limitată) şi aproximativ 8.000 de companii de tip SA (socie­tate pe acţiuni) sunt în prezent active în România, arată datele Oficiului Naţional al Registrului

Germania anunță că își întărește susținerea militară pentru supravegherea spațiului aerian al României, după ce Rusia a atacat Ucraina. Astfel, alte trei avioane Eurofighter ale Forţelor Aeriene Germane aterizează, în această seară, la

Vlad Ardeleanu, CEO al Medima Health şi fondator al clinicilor stomatologice Dr. Ardeleanu spune că potenţialul de creştere din zona serviciilor medicale este şi în oraşele mai mici, ocolite până acum de investitori, în condiţiile în care

Înainte să moară, Baba Vanga prezis și evenimente legate de anul 2022. Predicțiile sale sunt îngrijorătoare, căci spunea că omenirea se va confrunta cu o nouă pandemie, foamete și război. În anul 2022, oamenii ar […] The post

Rusia a promis joi o replică "severă" la sancţiunile europene impuse împotriva ei, dând asigurări că acestea "nu vor împiedica" ajutorul acordat de Moscova separatiştilor în războiul împotriva Ucrainei, informează

Cea de-a 45-a ediție a Târgului de Turism al României (TTR) a-nceput ieri, cu prezenţă fizică, după ce toate ofertele au fost prezentate online, în ultimii doi ani, din cauza restricţiilor

Investiţiile trebuie să fie pentru economia românească motorul principal care să alimenteze creşterea în 2022 dat fiind că inflaţia va lovi în puterea de cumpărare şi deci în consumul privat, cel care a pompat carburant în „furnalele“