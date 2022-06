BANC | Bulă e beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului 04.06.2022

04.06.2022 BANC | Bulă e beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului Atenție, dragi cititori! Bancul zilei vă va aduce, cu siguranță, zâmbetul pe buze. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Bulă e beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în […] The post BANC | Bulă e beat,



BANC | Bulă e beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei vă va aduce, cu siguranță, zâmbetul pe buze. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Bulă e beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în […] The post BANC | Bulă e beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului appeared first on Cancan.

BANC | Bulă e beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi informări meteo de vreme rea, valabile pentru toată țara. Potrivit ANM, sunt așteptate ploi torențiale însemnate cantitativ și vijelii

Jurnalistul american cu origini româneşti Nicholas Kristof, care scrie din 1984 pentru „The New York Times“ şi a câştigat două premii Pulitzer, şi-a declarat public intenţia de a candida pentru postul de guvernator al statului Oregon la

În ultima săptămână, odată cu încălzirea vremii, numărul focarelor de pestă africană a crescut, fiind înregistrate 50 de focare în 15 județe din țară. În prezent, în România evoluează 170

Preţurile cerealelor sunt în creştere din nou, în condiţiile în care vremea extremă îşi pune amprenta asupra diferitelor regiuni ale

Fulgy este pus la punct, din nou, de Nelson Mondialu’, după ce fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a anunțat că disputa dintre el și “Regele” interlopilor din Ardeal a fost aplanată […] The post Nelson îi transmite lui

Specialiştii Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizează în legătură cu mesaje-capcană de tipul „seamănă cu tine”, „apari în acest video”,

Proximitatea şi strategia de extindere ale marilor lanţuri de farmacii de la nivel naţional se văd şi în creşterea numărului de cutii eliberate în 2020 către pacienţi, lanţurile de unităţi farma mergând pe creştere, în timp ce farmaciile

Guvernul a prelungit starea de alertă cu 30 de zile, însă au fost aduse unele modificări restricțiilor de până acum. Anunțul a fost făcut de șeful DSU, Raed Arafat. Astfel, cei care au trecut prin […] The post Fără limită de persoane

FCSB va juca joi, 22 iulie, cu Shakhter Karagandy, pe Arena Națională, de la ora

Grecia a anunţat joi noi măsuri în contextul pandemiei. Toţi lucrătorii nevaccinaţi din turism şi sectorul restaurantelor vor trebui să facă teste regulate împotriva coronavirusului. Până acum această măsură era impusă doar în câteva

Atunci când îți place să joci la pariuri sportive, cu siguranță vrei să fii la curent cu cotele de pariuri de astăzi. Astfel poți ști ce casa de pariuri oferă cele mai bune cote și unde să plasezi

Posturile România TV şi TVR 1 au fost sancţionate, joi, de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), cu amenzi de 10.000 de lei fiecare pentru încălcări ale mai multor prevederi din Legea

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, "recunoştinţă" şi "respect" militarilor români care au participat pe parcursul a 19 ani la acţiunile desfăşurate în teatrul de operaţii din

În speranţa de a afla înţelesul cititorilor posibili ai tabletei de astăzi, mă simt îndemnat să le ofer în sprijinul acestui înţeles un argument

O perioadă de timp mai lungă între prima doză și a cea de rapel, în cazul vaccinului produs de Pfizer/BioNTech, face ca sistemul imunitar să producă mai mulți anticorpi împotriva infecțiilor, au descoperit cercetătorii de la Universitatea

Pepco Group, care deţine mărcile Pepco, Poundland şi Dealz, intenţionează să creeze aproximativ 13.000 de noi locuri de muncă în Europa în următorii trei ani, în urma deschiderii de noi magazine, a afirmat pentru Reuters directorul general

Un utilaj dintr-o hală de reciclare, din Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov a luat foc. Pompierii intervin chiar în acest moment. În urma incendiului sunt 11 victime, dintre care 6 prezintă arsuri şi au fost duse la spital, în timp ce alte 5 au

Autoritățile vor decide cât și cum relaxează restricțiile de la 1 august în funcție de evoluția epidemiologică, a declarat vineri seară, la Digi 24, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. „Dacă impactul

Simona Halep, 29 de ani, locul 10 WTA, s-a cununat civil cu Toni Iuruc, 42 de ani, potrivit imaginilor publicate de prosport.ro, vineri, 23 iulie. Cununia civilă a fost organizată exact în ziua în care a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor

O familie cu doi copii a decis să renunţe la viaţa stresantă din Capitală şi să se mute în satul Cheia din munţii Apuseni, unde nu există acces auto sau curent electric. Întreaga poveste a fost prezentată de Andreia şi Ionuţ Chiperi, de la