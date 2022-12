Bălanca a plecat cu mâna goală! Jumătatea blondă a trupei Andre a sperat la LOFT, dar n-a găsit ce căuta! 02.12.2022

02.12.2022 Bălanca a plecat cu mâna goală! Jumătatea blondă a trupei Andre a sperat la LOFT, dar n-a găsit ce căuta! Andreea Bălan este liberă și în că…utări! După despărțirea de George Burcea, a avut doar o relație pasageră cu un “tinerel” cu care se săruta prin Herăstrău (FOTO AICI). Legătura s-a stins la fel de […] The post Bălanca a



Bălanca a plecat cu mâna goală! Jumătatea blondă a trupei Andre a sperat la LOFT, dar n-a găsit ce căuta!

Andreea Bălan este liberă și în că…utări! După despărțirea de George Burcea, a avut doar o relație pasageră cu un “tinerel” cu care se săruta prin Herăstrău (FOTO AICI). Legătura s-a stins la fel de […] The post Bălanca a plecat cu mâna goală! Jumătatea blondă a trupei Andre a sperat la LOFT, dar n-a găsit ce căuta! appeared first on Cancan.

Bălanca a plecat cu mâna goală! Jumătatea blondă a trupei Andre a sperat la LOFT, dar n-a găsit ce căuta!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Novak Djokovic s-a retras de la ATP Cup! Astfel, prezența la primul turneu de Grand Slam din 2022, Australian Open, este din ce în ce mai nesigură! Amintim faptul că regulile din Australia referitoare la […] The post Fost director de la

Formaţiunea guvernamentală ungară Fidesz are un avans de cinci puncte în faţa opoziţiei unite, în cel mai recent sondaj de opinie, realizat de agenţia Median şi ale cărui rezultate au fost publicate miercuri în săptămânalul HVG, relatează

Artişti celebri fac show la Călăraşi în noaptea dintre ani. Pe scena amplasată pe platoul din faţa Consiliului Judeţean vor urca Andreea Bănică, Andreea Bălan şi Alex

Fostă finalistă la Australian Open, Simona Halep se află deja la antipozi, unde se pregătește pentru primul Grand Slam al anului, care va debuta peste trei săptămâni. Ea a posta pe Twitter imagini de la antrenamente și o fotografie în care

2022 vine cu lansări de gală pe piața cinematografiei, inclusiv când vine vorba despre povești despre lumea sportului. Poate cel mai așteptat serial, „Neymar, haosul perfect”, care urmează să fie lansat oficial pe 25 ianuarie, este

Unul dintre vicepreşedinţii Curţii de Apel Bucureşti, Steluţa Mirela Croitoru, a demisionat din funcţie, potrivit surselor Adevărul. Retragerea are loc după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora ar fi întreţinut relaţii

Israelul vrea să privatizeze integral serviciul naţional poştal printr-o combinaţie de oferte de acţiuni la Bursa din Tel Aviv şi alte măsuri, inclusiv o posibilă vânzare către o entitate privată, anunta

Preţurile apartamentelor din marile oraşe şi în special al celor din Bucureşti ar putea creşte accelerat în 2022 pe fondul reducerii ofertei din

Guvernul francez, care recent a impus firmelor să adopte telemunca pentru cel puţin trei zile pe săptămână, în ideea de a lupta împotriva răspândirii Covid-19, ar putea să dea şi amenzi de până la 50.000 de euro pentru companiile care nu se

Dacă mediul de afaceri şi-a făcut bugetul pentru 2022 încă înainte de venirea iernii, la începutul lunii decembrie 2021, din cauza turbulenţelor politice, bugetul de stat nu avea nici măcar o

Cu peste 15 grade Celsius înregistrate în nord-estul țării, Regatul Unit a înregistrat vineri cea mai călduroasă zi de 31 decembrie din istorie, potrivit datelor anunțate de Met Office, serviciul meteorologic britanic, relatează AFP, citată de

Fostul fundaș ghanez Christian Gyan a murit astăzi, după ce s-a luptat cu cancerul în ultimii patru ani. Acesta avea 43 de

REVELION 2022. Urări, mesaje, SMS-uri şi felicitări de Anul Nou. La mulţi ani! Dacă Anul Nou te prinde fără pic de inspiraţie, în articolul următor vei găsi cele mai frumoase şi inspirate urări, mesaje, SMS-uri şi felicitări de Anul Nou.

Ikea a anunţat că din 2022 va majora preţurile produselor din magazinele sale din întreaga lume cu 9% în medie,se arată într-un comunicat al Ingka Group, care deţine 90% din magazinele de mobilă Ikea, transmit AFP şi

Un băiat de 12 ani a murit şi un altul a fost grav rănit într-un accident cu focuri de artificii în Olanda, a anunţat vineri poliţia. Autorităţile olandeze au interzis la nivel naţional folosirea artificiilor în noaptea de Anul Nou din cauza

Anul 2021 a fost unul greu pentru toți, afirmă Raed Arafat: „cu toții ne uităm la anul nou cu speranța și cu dorința ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului și al

Târgurile internaţionale pentru industria agroalimentară sunt unica cale ca micii producători să vină în întâmpinarea cererii, în creştere, din străinătate pentru produsele româneşti, în special pentru cele tradiţionale şi certificate

Industria construcţiilor rămâne, în linii mari, constantă în ceea ce priveşte managerii de la vârful companiilor şi al asociaţiilor reprezentative, ei concentrându-se cu precădere pe strategiile necesare pentru a face faţă unei perioade

„Am aflat la începutul lunii decembrie că aici a avut loc o fraudă la vaccinare. Acest lucru ne-a fost adus la cunoştinţă de către personal şi a fost apoi confirmat când am verificat diferite date introduse în computer”, a declarat

Este haos în magazinele din toată țara. În ciuda scumpirilor, centrele comerciale sunt arhipline. Oamenii își fac ultimele cumpărături pentru noaptea dintre ani. Pe lista se afla pește, legume și fructe, dar și șampanie, nelipsită de la