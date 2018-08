Băimărenii au ieşit în stradă pentru a treia seară consecutiv 13.08.2018

13.08.2018 Băimărenii au ieşit în stradă pentru a treia seară consecutiv Băimărenii protestează pentru a treia seară la rând. Deşi în număr mai mic decât până acum, câteva sute de oameni au repetat scenariul din celelalte două



Băimărenii au ieşit în stradă pentru a treia seară consecutiv

Băimărenii protestează pentru a treia seară la rând. Deşi în număr mai mic decât până acum, câteva sute de oameni au repetat scenariul din celelalte două seri.

Băimărenii au ieşit în stradă pentru a treia seară consecutiv

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Focul s-a extins şi la locuinţa învecinată. Cinci maşini de pompieri se află la faţa locului pentru stingerea

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba a centralizat valoarea pagubelor înregistrate în urma inundaţiilor din luna iunie, în judeţ. Acestea au fost estimate la valoarea de aproape 14 milioane lei (peste 3 milioane de euro),

Gigantul Samsung a iniţiat faza finală a pregătirilor pentru producţia ecranelor pliabile pentru telefoane mobile, potrivit unor surse citate de portalul sud-coreean ETNews, preluat de T3. Mai exact, e vorba de „producţia de masă“ a acestor

Nancy Sinatra Sr., prima dintre cele patru soţii ale lui cântăreţului şi actorului american Frank Sinatra şi mama celor trei copii ai lui, a murit vineri la vârsta de 101 ani, potrivit The Hollywood

Un inginer român şi alţi trei colegi de-ai lui care lucrează pentru o companie petrolieră din Sahara au fost fost răpiţi, scrie presa din

Ziua de azi este una specială la Wimbledon. Pe lângă finala feminină, dintre Serena Williams și Angelique Kerber, fanii se pot bucura și de continuarea semifinalei masculine, dintre Rafa Nadal și Novak Djokovic (Detalii AICI). Vezi aici

Camerele de supraveghere au surprins un accident spectaculos, într-un sens giratoriu din Suceava, care a avut loc joi, 12 iulie. În imagini se observă cum, la ora 23.35, șoferul unui autoturism pierde controlul direcției, sare peste scuarul dintre

Bolile care pândesc la piscină sau ștrand sunt diverse și cunoașterea acestora oferă posibilitatea de a reduce riscul de îmbolnăvire. Citește mai

Motivul pentru care un punct vamal de la granița cu Ucraina se va

Un bărbat de 48 de ani, din judeţul Buzău, a avut parte sâmbătă de o moarte stupidă. Acesta s-a agăţat de remorca unui tractor aflat în mers, însă a alunecat şi a nimerit sub

Un accident rutier s-a petrecut, sâmbătă, pe şoseaua Transalpina. Un motociclist a fost rănit grav după ce a căzut pe

Confruntarea dintre Isner (10 ATP) şi Anderson (8 ATP) a avut nevoie de şase ore şi 41 de minute pentru a produce un învingător. A doua semifinală a început vineri seara şi s-a terminat sâmbătă la

La St. Petersburg, cea mai spectaculoasă echipă a turneului final a prins podiumul, obţinând cel mai bun rezultat din istoria fotbalului

Mii de oameni au protestat pe străzile din Edinburgh, dar şi în apropierea staţiunii de golf unde Donald Trump îşi petrece weekendul. Liderul american se află în Turnberry, pe coasta Ayrshire, unde sâmbătă a participat la o partidă de

Poliţia a publicat primele imagini cu şoferul care a fugit după ce a lovit 5 maşini în Capitală, acesta având antecedente penale, fiind condamnat în trecut pentru tâlhărie şi furt

Campioana CFR Cluj și U Craiova, deținătoarea Cupei României, se întâlnesc în această seară în Supercupa României, primul meci oficial al sezonului. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT&FOTO

Harry Kane (25 de ani) va fi cel mai probabil golgeterul turneului final. În ciuda înfrângerii din finala mică, 0-2 contra Belgiei, căpitanul Angliei e mândru de colegii lui. "Am făcut tot ce am putut astăzi, am pus

Mama lui Adrian Năstase a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul privind trecerea în neființă a Elenei Năstase a fost făcut chiar de fiul ei într-o postare pe blogul propriu. Alături de trei fotografii cu cea care i-a dat viață, fostul premier

Belgia este medaliata cu bronz la Campionatul Mondial din Rusia 2018, după ce a învins Anglia cu 2-0, în finala mică. Belgienii s-au jucat cu titrata echipă a Angliei, pe care au dominat-o din toate punctele de vedete. De altfel, pe lângă cele

Priviti cu atentie aceasta poza! La prima vedere, nu pare nimic iesitdin comun. Cum a ajuns, insa, chipul lui Iisus intre faguri e de-a dreptul impresionant. Nimeni n-ar fi aflat de aceasta intamplare socanta, daca un grec n-ar fi povestit in detaliu ce