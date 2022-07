Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Tot ce trebuie să ştii despre înscriere, calendar şi probe. Se va da diferit faţă de cel din vară 19.07.2022

19.07.2022 Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Tot ce trebuie să ştii despre înscriere, calendar şi probe. Se va da diferit faţă de cel din vară Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Absolvenții de liceu care nu au susținut examenul maturității în sesiunea din vară pot să meargă la probe toamna aceasta, în perioada 16 – 29 august. Iată ce trebuie să […] The post



Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Tot ce trebuie să ştii despre înscriere, calendar şi probe. Se va da diferit faţă de cel din vară

Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Absolvenții de liceu care nu au susținut examenul maturității în sesiunea din vară pot să meargă la probe toamna aceasta, în perioada 16 – 29 august. Iată ce trebuie să […] The post Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Tot ce trebuie să ştii despre înscriere, calendar şi probe. Se va da diferit faţă de cel din vară appeared first on Cancan.

Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Tot ce trebuie să ştii despre înscriere, calendar şi probe. Se va da diferit faţă de cel din vară

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole, consideră că, timp de mai multe decenii, în teritoriul pe care se află astăzi Republica Moldova, limba română nu a beneficiat de statutul pe care îl merita, deşi era vorbită de majoritatea

Institutul Naţional de Sănătate Publică informează marţi,31 august, că până la data de 29 august au fost confirmate 2.373 de cazuri COVID care provoacă îngrijorare, dintre care 620 de cazuri cu varianta Delta. În urmă cu o săptămână,

Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru românii cu venituri medii sau consum mediu, începând cu 1 noiembrie, a transmis ministrul Energiei, Virgil Popescu, marţi, la finalul întâlnirii cu premierul Florin Cîţu şi reprezentanţi ai

Horoscop toamnă 2021. Lunile septembrie, octombrie și noiembrie sunt o perioadă ideală pentru a face schimbări și planuri noi, în special pe plan profesional. Citește horoscopul toamnei 2021 și află dacă te numeri printre zodiile care vor fi

Jurnalul continuă să vă ofere cărţi din colecţia Traian Tandin, prin care legendarul poliţist rememorează cazuri celebre din România. În volmul care apare marţi, "Comisar la Omoruri", Tandin prezintă

Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Artistul și-a vizitat de curând socrii alături de viitoarea lui soție, Claudia Puican. Blondina nu şi-a ascuns niciodată trecutul şi nu a uitat de unde a plecat, […] The post Armin Nicoară a

Acum este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din țară, dar puțini sunt cei care știu că la vârsta de zece ani, Selly se ocupa cu lucruri… mai puțin legale. Selly a ajuns la cifra […] The post Din ce făcea Selly bani la vârsta de

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunţat miercuri că, începând cu 1 decembrie, vaccinarea anti-COVID-19 și testarea antigen/PCR periodică în cazurile speciale vor fi obligatorii pentru toţi membrii echipajului şi însoţitorii săi de zbor,

Raluca Turcan a anunțat că Ministerul Muncii va pune presiune maximă pentru ca proiectul privind consumatorul vulnerabil, care a fost adoptat de Guvern, să fie votat și în Parlament, astfel încât aplicarea măsurilor de susținere să fie

Un cutremur a avut loc noaptea trecută în zona

Pasagerii ce călătoresc în Regatul Unit trebuie să prezinte un paşaport începând cu luna octombrie, a anunţat, joi, compania aeriană Wizz Air. "Până în 2025, singurii pasageri exceptaţi de la

Camera Consultanţilor Fiscali (CCF) din Româ nia a propus Parlamentului şi Ministerului Finanţelor, adoptarea unor soluţii legislative care să clarifice tratamentul fiscal al diurnei plătite de companii angajaţilor care lucrează temporar în alt

La Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni a fost luat în studiu, printre altele, curmalul chinezesc, un arbust care are şanse să intre pe lista plantelor cultivate oficial în România, ale cărui fructe

Ferma din apropiere de portul din Rotterdam, Țările de Jos, este construită pe trei etaje: sus sunt vacile care pasc, la mijloc este etajul unde laptele este transformat în brânză, iaurt şi unt, iar sub nivelul mării este zona în care

Nu doar nou-venitul Claudiu Keșeru (34 de ani) ar putea fi o apariție nouă în formula de start a celor de la FCSB cu Dinamo. Adrian Șut (22) și Andrei Miron (27) s-au recuperat după accidentările suferite și ar putea începe derby-ul din primul

Guvernul României a adoptat controversata ordonanţa de urgenţă Anghel Saligny, anunţul fiind făcut de premierul Florin Cîţu. El a precizat că programul este inclus în ăprogramul de guvernare. Şedinţa de Guvern a fost ţinută fără

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open

Caliificarea în optimile de finală ale US Open îi lasă deschisă Simonei Halep oportunitatea revenirii în elita tenisului

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, prezent vineri seara la recepţia oficială a heliportului construit pe platforma Spitalului Judeţean de Urgenţă din Bistriţa, a declarat

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis populației, după ce a fost semnalată prezența unui urs în localitatea montană Izvorul Mureșului, din județul