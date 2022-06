Bacalaureat 2022 | Rezolvarea subiectelor la matematică, a doua probă de la BAC 21.06.2022

21.06.2022 Bacalaureat 2022 | Rezolvarea subiectelor la matematică, a doua probă de la BAC Bacalaureat 2022. În data de 21 iunie 2022, absolvenții de liceu susțin cea de-a doua probă de la BAC, proba obligatorie a profilului. Elevii care au fost la real, trebuie să susțină examenul la matematică.



Bacalaureat 2022. În data de 21 iunie 2022, absolvenții de liceu susțin cea de-a doua probă de la BAC, proba obligatorie a profilului. Elevii care au fost la real, trebuie să susțină examenul la matematică.

Un antreprenor italian a lansat primul automat de pizza din Roma. Aparatul amestecă și întinde aluatul, adaugă sosul și ingredientele și gătește pizza în doar trei minute, potrivit The New York Times. Dar, cu toate că se crede că italienii pot

Platformele de livrări intră în luptă directă cu retailerii alimentari, astfel că FoodPanda şi Glovo şi-au deschis propriile centre de distribuţie, iar eMAG, ce deţine livratorul Tazz, pregăteşte un supermarket online cu produse

Vremea va fi în general instabilă, în jumătatea de nord-est, unde temporar înnorările vor fi accentuate şi se vor semnala averse şi descărcări electrice. Vor fi perioade în care fenomenele vor fi mai intense în Dobrogea, estul Munteniei şi

Armata americană a anunţat vineri că renunţă să restituie guvernelor german şi belgian şase instalaţii militare, citând, fără a numi Rusia, ”nevoi tot mai mari în teatrul european”, relatează

CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT imagini.

Sussex University din Marea Britanie încurajează vaccinarea studenţilor prin oferirea unor premii în numerar, în valoare de 5.000 de lire. Astfel, tinerii care studiază la universitate pot participa la o tombolă, în urma căreia vor fi desemnaţi

Circa 27,1% dintre angajaţii din România spuneau că lucrează de acasă în perioada februarie – martie 2021, pe când media europeană era de peste 42%, potrivit Ziarului Financiar. Circa 27,1%

Zoltan Prosszer, administrator special, fost CEO al producătorului de cabluri Romcab Târgu-Mureş, insolvenţa şoc a bursei de la Bucureşti şi companie care acum are 40 mil. lei capitalizare, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT,

CS Mioveni chiar a avut motive să protesteze după ce brigada de arbitri a nedreptățit-o în meciul de 0-1 de pe teren propriu cu CFR. Pentru că Petrila a plecat din ofsaid la gol și pentru că Andrei Chivulete i-a refuzat un penalty evident în

Un şofer băut a reuşit să bage în spital o tânără de 19 ani şi să rupă un copac. Acesta a scăpat de sub control maşina în comuna Tudora şi s-a izbit direct într-un cap de

Farul Constanța și Sepsi Sf. Gheorghe se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programu

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara arată că, în țările cu grad mare de vaccinare, numărul bolnavilor de COVID care au ajung la Terapie Intensivă este foarte mic.

Vremea se menține caniculară însă temperaturile sunt ceva mai scăzute față de zilele

„Messi trebuie să joace gratis la Barcelona! Dacă iubește clubul, gata, frate, un an poate juca de plăcere. A câștigat 250 de milioane de euro la Barcelona, nu are ce face cu banii”, sunt citate, nu doar în România, ci în toată lumea, de

12.816 persoane s-au vaccinat împotriva COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate luni, 9 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). România înregistrase duminică, 8 august, cel mai slab

Horoscop 10 august 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 10 august 2021:

ING Bank România lansează primul credit verde din portofoliul său destinat segmentului de retail, pentru a încuraja tranziţia către un stil de viaţă sustenabil în rândul clienţilor persoane

Numărul cazurilor de COVID confirmate în România de la începutul pandemiei a urcat la 1.085.100, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte 181 de noi infectări. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile

Laurențiu Reghecampf a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări la pauza meciului CS Universitatea Craiova - FC Voluntari. 0-0 după primele 45 de minute. Deși apelase deja la 5 înlocuiri în primul „11” față de jocul precedent, cu FC Botoșani

Într-o lume în care social media e la putere, vedetele noastre fac tot ce le stă în putință pentru a se plia cerințelor din Instagram. Maria Constantin este una dintre cele mai sexy vedete