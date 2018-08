Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Subiecte si barem la limba materna 21.08.2018

21.08.2018 Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Subiecte si barem la limba materna Astăzi, 21 august, candidații la BAC 2018, sesiunea de toamnă au susținut proba scrisă la limba maternă, iar după încheierea examenului, au fost făcute publice subiectele pe care le-au avut de rezolvat. Tinerilor le-au mai rămas doar două



Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Subiecte si barem la limba materna

Astăzi, 21 august, candidații la BAC 2018, sesiunea de toamnă au susținut proba scrisă la limba maternă, iar după încheierea examenului, au fost făcute publice subiectele pe care le-au avut de rezolvat. Tinerilor le-au mai rămas doar două probe scrise: cea obligatorie a profilului – proba Ec) – și cea la alegere a profilului și […] The post Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Subiecte si barem la limba materna appeared first on Cancan.ro.

Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Subiecte si barem la limba materna

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Într-un discurs ţinut duminică seara în faţa reprezentanţilor diasporei iraniene din California, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a comparat regimul de la Teheran cu Mafia şi a cerut tuturor ţărilor

O copilă de zece ani din Iaşi, cu probleme psihice, a fost găsită de Poliţia Locală dezbrăcată şi legată de stâlpul casei. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)

HOROCOPUL LUNII AUGUST 2018. Parca ati incerca tot timpul sa o luati inaintea evenimentelor. Din fericire pentru dumneavoastra, aceasta graba nu va avea consecinte negative, pentru ca reusiti cu indemnare sa

Şase persoane au fost transportate la spitale după ce au fost implicate într-un accident rutier produs luni dimineaţa la ieşirea din oraşul Balş spre Craiova, a anunţat purtătorul de cuvânt al

Caravana TIFF aduce la Timişoara cea de-a IX-a ediţie a evenimentului cu seri de proiecţie a unor filme multi-premiate pentru publicul cinefil, care le va putea urmări în perioada 24 - 29 iulie, la Grădina

Marina libiană a anunţat, duminică, că 156 de migranţi au fost interceptaţi de paza de coastă în două incidente separate în timp ce încercau să ajungă în Europa pe mare, informează luni

Florentina Mirică, procuror-şef serviciu la Secţia de combatere a corupţiei din cadrul DNA, şi-a depus luni candidatura la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei pentru funcţia de şef

Eroare jenantă la un club de Liga 1. FC Voluntari, care aseară a pierdut cu Dinamo în meciul de debut al noului sezon, scor 1-2, a uitat să legitimeze trei fotbaliști. Și nu i-a putut folosi la meciul de aseară de pe "Ștefan cel Mare"! Este

Dinamo s-a impus cu greu în primul meci din noul sezon, 2-1 cu FC Voluntari. Echipa lui Florin Bratu a avut o evoluție modestă timp de 60 de minute, fiind condusă de ilfoveni și revenind pe final. Cei mai slabi jucători de la Dinamo au fost

GSP.ro te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Atacantul Olivier Giroud, 31 de ani, a anunțat înaintea Campionatului Mondialului că, dacă Franța câștigă titlul mondial, se tunde zero. A făcut-o! Cu câteva zile înainte ca Mondialul să înceapă, când

Gigi Becali a anunțat noile reguli de la FCSB, impuse după înfrângerea cu Astra Giurgiu, scor 0-1, în prima etapă a Ligii 1. "Am făcut o regulă pentru că nu suntem proaspeți. Jucătorii mei iau 15.000 pe lună, ăia de la

Florinel Coman (20 de ani) a fost adus de Gigi Becali de la Viitorul în schimbul a două milioane de euro. Hagi păstrase procente dintr-o vânzare ulterioară, pe care Gigi a decis să le cumpere apoi pentru încă un milion. Așadar,

Val de accidente în ultimele ore pe Autostrada Soarelui! Citește mai

Judecătorul în mâinile căruia a ajuns dosarul Colectiv cere Consiliului Superior al Magistraturii să aprobe pensionarea sa, relatează Realitatea TV. Citește mai

Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a avertizat luni că în perioada verii preţul mediu al biletelor va fi mai redus decât se estima, din cauza concurenţei ridicate, a vremii deosebit de calde din nordul

ONU cere eliberarea imediată şi necondiţionată a petroliştilor răpiţi în Libia, printre care şi un român. Citește mai

Ghimbirul este unul dintre condimentele cele mai versatile. Îl poţi folosi şi la limonadă, şi la prăjituri, dar şi la fripturi de porc sau supe. Nu strică să ai mereu în frigider puţin ghimbir. Nu doar că oferă un plus de

La 10 ani a creat primul acvariu, la 12 ani l-a vândut pe primul, iar la 17 şi-a creat propria companie. Acum este în căutarea unui investitor pentru a-şi pune semnătura pe primul Aqua-Zoo construit pentru oraşul Cluj-Napoca. Harald Binder s-a

Patru ofiţeri de poliţie absolvenţi ai Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, promoţia 2018, s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru a-şi prelua atribuţiile de