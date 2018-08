BAC 2018 sesiunea de toamnă. Rezolvarea subiectelor limba română, de la EDU.RO 20.08.2018

20.08.2018 BAC 2018 sesiunea de toamnă. Rezolvarea subiectelor limba română, de la EDU.RO Subiectele de la Limba și literatura română au fost publicate de Ministerul Educației. Absolvenții de liceu care participă la sesiunea a doua a Bacalaureatului au susținut astăzi primul examen scris. Candidații au avut 3 ore timp să rezolve



BAC 2018 sesiunea de toamnă. Rezolvarea subiectelor limba română, de la EDU.RO

Subiectele de la Limba și literatura română au fost publicate de Ministerul Educației. Absolvenții de liceu care participă la sesiunea a doua a Bacalaureatului au susținut astăzi primul examen scris. Candidații au avut 3 ore timp să rezolve subiectele de la Română, concepute pe 3 mari cerințe. Primul subiect de la Română a pornit de […] The post BAC 2018 sesiunea de toamnă. Rezolvarea subiectelor limba română, de la EDU.RO appeared first on Cancan.ro.

BAC 2018 sesiunea de toamnă. Rezolvarea subiectelor limba română, de la EDU.RO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În iulie, 1947, un fermier din Roswell, New Mexico, a văzut cum un fulger a lovit perimetrul în care păşteau oile lui, pe câmp. Bărbatul a fugit repede la zona cu pricina, pentru a-şi verifica animalele. Citește

Summitul de la Helsinki a fost o ocazie pierdută. Este opinia gigantului diplomaţiei mondiale, Henry Kissinger. Citește mai

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat la „Adevăruri ascunse” secretele runelor pentru fiecare zodie în parte. Berbec- Poate găsi rezolvarea tuturor problemelor numai angajând o

Vicecampioana FCSB a fost învinsă de Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, pe stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, într-un meci din etapa inaugurală a sezonului 2018-2019 al Ligii I

Anastasija Sevastova (22 WTA) o va întâlni duminică, de la ora 17:00, pe Petra Martici (60 WTA) în ultimul act al turneului de la București, ediția a cincea. Doar în 2015 nu a fost vreo reprezentantă din România care să

Basarab Panduru, expertul din studioul celor de la TV Telekom, a analizat partida pierdută de FCSB împotriva Astrei Giurgiu, în prima etapă din Liga 1, scor 0-1. "Nu mă așteptam ca FCSB să joace atât de prost. Este cel mai prost

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 22 iulie 2018. Citește mai

Ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Hans Klemm, a declarat, sâmbătă, că a îndemnat în mai multe rânduri Guvernul român să fie predictibil în ceea ce priveşte economia şi să fie

Salvamontistii din Arges au intervenit, sambata, pentru salvarea unui barbat care conducea un grup de studenti si a unuia dintre membrii grupului, care au cazut intr-o rapa in zona Varfului Moldoveanu, din Muntii Fagaras. Citește mai

Practica de a da kilometri înapoi la o maşină second-hand este la ordinea zilei. Maşinile mai noi ascund mai mulţi senzori care înregistrează kilometrajul, care nu pot fi măsluiţi de

Pentru a nu da greş, gospodinele găsesc reţeta pregătirii acestui fel de mâncare la regretatul gastronom, Radu Anton Roman. Pentru a ieşi delicioase este obligatoriu să se respecte ingredientele şi paşii

Carnea de vită pregătită la grătar îşi face loc tot mai mult în preferinţele românilor, însă reuşita produsului depinde de o serie de detalii care trebuie bine

Grupul Poliţiştilor Rutieri din România spune că analizează oportunitatea formulării unei plângeri penale împotriva deputatului PNL Florin Roman şi cere Poliţiei Române o poziţie publică faţă de afirmaţiile acestuia. Deputatul liberal a

După ce sătămâna trecută, Karolina Pliskova s-a măritat, lumea tenisului a fost din nou în sărbătoare, la nunta unei alte

Un bărbat din județul Cluj a încasat o bătaie soră cu moartea, după ce iubita l-a chemat la ea acasă pentru o partidă de amor. Omul n-a mai apucat să beneficieze de plăceri pentru că a fost „călcat în picioare” de fiul și de cumnatul

Un clujean în vârstă de 40 de ani, directorul al APIA Cluj, este căutat încă de sâmbătă seară, când, spun surse apropiate lui, ar fi căzut în apă în timp ce se plimba cu barca pe lacul

Crina Luncian (35 de ani) şi-a petrecut mai bine de jumătate din viaţă pe şoselele din Europa şi din Canada, la volanul tirului, dar şi ca şoferiţă de troleibuz şi autobuz. Tânăra este în prezent angajata companiei de transport public din

Editura „Humanitas” a lansat în iunie, cu ocazia Bookfest, primele două volume din „Jurnalul unei epoci” al lui Denis de Rougemont. Intelectualul elveţian de mare anvergură, întemeietor al personalismului, cunoscut deopotrivă ca autor al

320.000 de semnături, dintre cele 500.000 necesare au fost srânse în cadrul campaniei „#FărăPenali în funcţii publice”, susţine liderul USR Dan Barna, potrivit căruia judeţele în care au fost adunate cele mai puţine sunt cele din sudul

Sătenii dintr-o comună din Maramureş şi-au construit singuri un drum, pentru că, spun ei, s-au săturat să tot aştepte sprijinul autorităţilor, care nu mai