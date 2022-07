Ba se poza cu copii subnutriţi, ba făcea şedinţe foto fashion. Deplasarea controversată a lui Meghan 29.07.2022

Odată ce a devenit iubita Prinţului Harry, Meghan a suferit nişte schimbări importante – a renunţat la actorie, la conturile ei de social media şi s-a concentrat mai mult pe proiecte umanitare.

Călărăşeanul Ştefan Bratosin, scriitor, publicist, profesor, a fost desemnat personalitate lunii septembrie la Muzeul Dunării de Jos. Un intelectual de elită, prof. Bratosin are o carieră impresionantă, iar de mai bine de 3 decenii este stabilit

După 13 ani de exercitare a tutelei, Jamie Spears a cerut oficial, marți, anularea totală a acesteia asupra vieții și activității fiicei sale Britney Spears, scrie AFP. Vedeta pop se luptă de doi ani

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Sârbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a calificat în semifinalele US Open după o victorie cu italianul Matteo Berretini (25 de ani, 8 ATP), scor 5-7, 6-3, 6-2, 6-3. Pentru Nole urmează un duel cu neamțul Alexander Zverev (24 de ani, 4

Cunoscutul brand de băuturi energizante, Hell, retrage de pe piață un lot de băuturi, după ce în compoziție s-a descoperit oxid de etilenă, informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Armand Domuţă, CEO al companiei Restart Energy, consideră că piaţa de energie se confruntă cu o situaţie nemaiîntâlnită în ceea ce priveşte creşterea preţurilor, întrucât există un cumul de factori care au dus la aceste niveluri de

Sâmbătă, 11 septembrie, între două meciuri de fotbal, poți intra în luptă pentru Cupa României la Poker - turneu organizat de Unibet Poker în exclusivitate pentru jucătorii din țara noastră. Cupa României la Poker este un turneu

Un „transplant” neobişnuit de motorizare pentru o maşină care simbolizează electrificarea la cel mai înalt nivel: primul hibrid Tesla Model 3 parcurge 50 de kilometri cu un litru de benzină. Sistemul

Luna iunie a adus schimbări la vârful clasamentului dealerilor primari astfel că BCR, a doua cea mai mare bancă din România după active, a avansat pe locul 1 în acest top, după ce în primele cinci luni din acest an ocupa poziţia a doua, la fel

Germania își continuă drumul spre Campionatul Mondial din Qatar, din 2022, iar miercuri seara s-a impus în fața Islandei cu 4-0. Cel mai important moment al meciului a fost la ultimul gol și i-a avut protagoniști pe jucătorii lui Chelsea, Kai

În ultimul deceniu a crescut cu 50% încrederea românilor în antreprenoriat, potrivit Barometrului Romanian Business Leaders (RBL). În raport sunt analizate 14 domenii de activitate, pe care

Alianţa Pacienţilor Cronici din România trage un semnal de alarmă, afirmând că actuala criză politică "acutizează" situaţia din sănătate şi pacientul cronic rămâne fără tratamente, iar cei mai afectaţi sunt bolnavii de cancer şi cei cu

Curtea de Apel a Mării Egee din Syros, Grecia, a respins extrădarea fugarului Dragoş Săvulescu, 47 de ani, în România şi l-a lăsat să plece în Italia, la Milano, potrivit unui comunicat de presă emis de omul de afaceri, prin intermediul unui

Maribo Prodcarn, producătorul mezelurilor Marisan, deţinut de familia Anghel, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 129,8 mil. lei (27 mil. euro), în creştere cu 6% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la

Tribunalul Constanţa a decis că suspende articolul din Hotărârea votată de consilierii judeţeni prin care elevilor nu li se asigura transport judeţean gratuit dacă CJ Constanţa nu primea banii de la bugetul de

Disputa dintre Nicușor Dan și Clotilde Armand pe parcurile Herăstrău și Cișmigiu reprezintă o „reglare de conturi mafiotă în marea coaliție de dreapta PNL - USR - Plus, în văzul lumii”, afirmă fostul

Campion cu Rapid în 1999, campion în Turcia cu Beşiktaş în 2003, un globetrotter care a evoluat în România, Italia, Turcia, Rusia şi Bulgaria, fostul fotbalist Daniel Pancu este acum antrenor şi vrea să dea mai departe pasiunea pentru

Guvernul, sindicatele şi patronatele s-au pus de acord cu privire la nece­sita­tea creşterii salariului minim pe economie în cadrul reuniunii Comitetului Naţional Tri­partit pentru Dialog Social, însă procentele de creştere sunt încă în

Tragedie fără margini pentru un român stabilit de puțin timp în Italia. Băiatul se mutase în urmă cu o zi în provincia Vibo Valentia cu familia sa în căutare unui loc de muncă. Tânărul și-a […] The post Tragedie pentru un român

Hackerii au lovit din nou și nu oriunde, ci la nivel înalt! Părţi din sistemul informatic al Organizaţiei Naţiunile Unite (ONU) au fost sparte de hackeri în această primăvară, mai exact în luna