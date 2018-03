Încep emoțiile pentru naționala U19 » Programul meciurilor de la Turul de Elită + lotul selecționat 19.03.2018

19.03.2018 Încep emoțiile pentru naționala U19 » Programul meciurilor de la Turul de Elită + lotul selecționat Naționala U19 va disputa în perioada 21-27 martie Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European U19 din această vară. "Tricolorii" sunt repartizați în Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina.



Încep emoțiile pentru naționala U19 » Programul meciurilor de la Turul de Elită + lotul selecționat

Naționala U19 va disputa în perioada 21-27 martie Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European U19 din această vară. "Tricolorii" sunt repartizați în Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. România va debuta în Turul de Elită miercuri, 21 martie, de la ora 19:00, când se va duela cu Serbia. ...

Încep emoțiile pentru naționala U19 » Programul meciurilor de la Turul de Elită + lotul selecționat

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

„Secretul stă în calitatea serviciilor, iar aici piaţa românească trebuie să arate mult mai bine. O achiziţie a unui automobil, de la semnare la livrare, trebuie să fie o experienţă remarcabilă pentru client, nu doar o bifare a

Familia Lazăr din Baia Mare, care produce carne şi preparate din carne în sistem integrat, un business de 52 mil. euro în 2017, îşi va extinde anul acesta propria reţea de magazine în afara judeţului Ma­ra­mureş, prin des­chi­de­rea a trei

Anemia prin deficit de vitamina B12 este o afecţiune care apare în momentul în care în corp nu există suficienţă vitamină. Specialiştii susţin că 4 din 100 de femei au această carenţă, iar din această cauză pot apărea anumite probleme de

Iarna revine în forţă în România! În următoarele zile, vremea se schimbă, iar precipitaţiilor vor cuprinde treptat toată ţara, iniţial pe arii relativ extinse în partea de vest, centru şi nord, dar şi în zonele de deal şi de munte din

Formaţia din „Ştefan cel Mare“ are cea mai frumoasă galerie din ţară, însă acolo se află şi cei mai mulţ huligani din România, dacă e să ne luăm după incidentele provocate în ultimii

„Câinii“ au ratat victoria în derby, însă se pot consola cu faptul că nu depind de jocul rezultatelor pentru a se clasa pe primele şase poziţii la finalul sezonului

Simona Halep a revenit sâmbătă de la Doha şi se află în Bucureşti, unde se tratează intens pentru accidentarea care a determinat-o să abandoneze la Qatar

Jocurile Olimpice de Iarnă de la PyeongChang au intrat în ultima săptămână şi un aspect mai puţin aşteptat iese la

Ministerul apărării din Coreea de Sud a comunicat marţi că exerciţiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, în ciuda apropierii faţă de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează să înceapă marţi judecarea în cameră preliminară a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care fostul preşedinte Ion Iliescu,

În filmul “Ultima noapte de dragoste, prima de război” se vede o scenă de mare încărcătură emoţională, de nobleţe a purtării unor bărbaţi de fapt rivali. Bogătaşul fermecător, cel

Pe fondul „febrei” de investiţii în bitcoin şi alte criptomonede, autorităţile de reglementare din Statele Unite iau în considerare stabilirea unui set de reglementări noi care ar putea duce la o supraveghere federală mai detaliată asupra

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Accidentul s-a produs în această dimineaţă pe drumul care face legătura între cartierul Noua şi Centură. Maşina a ajuns în şanţ şi două persoane au fost

Organizaţiile de media condamnă intimidările şi ameninţările la adresa jurnalistei RISE Moldova Liuba Şevciuc, după ce portalul de investigaţii pentru care lucrează a postat o investigaţie despre nişte posibile escrocherii în care ar fi fost

Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta, marţi, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) pentru a-şi susţine plângerea depusă împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, au declarat surse

Un bărbat de 63 de ani din judeţul Iaşi, cunoscut ca fiind negustor de animale, a fost internat în stare gravă la Institutul de Boli Cardiovasculare după ce a suferit un preinfarct atunci când a aflat că autorităţile investighează că ar fi

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) sunt aşteptaţi să se pronunţe în dosarul în care Geanina Terceanu e acuzată că a luat în tranşe 220.000 de euro mită ca să-i achite pe Cristian Borcea şi Ioan şi Victor

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost primit, în această dimineaţă, de liderul PSD Liviu Dragnea, în biroul acestuia de la Camera Deputaţilor. Potrivit unor surse politice, Klemm şi Drganea discută despre legile Justiţiei, pe care Parlamentul

Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra activităţii Tarom din perioada 2012 – 2016 a scos la iveală o serie de nereguli, care au dus printre altele şi la plata unor despăgubiri de ordinul milioanelor de lei călătorilor nemulţumiţi de