Avocatul Friedrich Merz, preferatul germanilor pentru postul de cancelar 28.12.2019

Germanii ar prefera ca omul de afaceri şi avocatul Friedrich Merz să fie viitorul candidat la postul de cancelar din partea Uniunii Creştin Democrate (CDU, conservator) a Angelei Merkel, indică un sondaj. În...

Roger Federer, 5 ATP, a obținut duminică seara cel de-al 100-lea trofeu al carierei, impunându-se la Miami în fața lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, după o oră și două minute de joc. The Master in Miami That’s now 4

Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc după primul tur al alegerilor prezidenţaile de duminică din Ucraina, urmat de actualul preşedinte Petro Poroşenko, Cei doi se vor confrunta în turul doi ce va avea loc pe 21

FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, scor 3-2, pe Univeristatea Craiova, după un meci foarte spectaculos, mult peste media LIgii

Traian Băsescu a vorbit duminică la România TV despre cum s-ar putea schimba raporturile de forţă între partide în urma alegerilor europarlamentare din 26, estimând că un scor slab obţinut de PSD i-ar pune probleme foarte mari lui Liviu

Niccolo Ubertalli, fost şef de cabinet pe vremea fostului CEO al gru­pu­lui UniCredit Alessandro Profumo, care a fost şi în echipa de conducere a UniCredit Bank România, a fost numit la conducerea diviziei grupului UniCre­dit pentru Europa

Producătorul de ciment Hei­del­berg Cement România, subsidiara gru­­pului german cu acelaşi nume, se aşteaptă la un an cu rezultate bu­­ne din punctul de vedere al cons­­truc­ţiilor, mizând pe dezvoltările de lo­cu­inţe şi pe

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, va fi supus primului test de încredere. Moţiunea simplă pe Transporturi, iniţiată de PNL şi PMP, va fi dezbătută luni de plenul Camerei Deputaţilor şi va primi votul final

O elevă de 17 ani a participat la protestul #foaia goală, la simularea examenului de bacalaureat, şi nu a rezolvat subiectele, ci a analizat sistemul de învăţământ din România, în şase

Călin Popescu Tăriceanu pare că a intrat deja în campania electorală pentru prezidențiale. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la EVZ, liderul ALDE îl atacă dur pe actualul președinte al

O clipă de neatenţie i-a fost fatală unui bătrân în vârstă de 83 de ani, din comuna gorjeană Roşia de Amaradia. Acesta a fost găsit mort, în această dimineaţă, pe un

Miguel Arias Cañete, Comisarul european pentru politici climatice şi energie, vine la Bucureşti. Luni, el participă la reuniunea „Iniţiativei de Cooperare Regională în domeniul energiei în Centrul şi Sud-Estul Europei“, iar marţi, la

Henry Kissinger a spus odată: „Arabii nu pot face război fără Egipt şi nu pot face pace fără Siria“. Acestă declaraţie este un „tribut“ adus Siriei, datorită poziţiei sale dure împotriva Israelului şi a SUA, în timpul negocierilor

Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost împuşcat duminică în faţa magazinului său din cartierul Hyde Park din Los

Preşedintele contestat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat că guvernul său va reduce lungimea zilei de muncă, iar şcolile vor rămâne închise aşa încât ţara latino-americană să poată face faţă întreruperii curentului

Oamenii legii au deconspirat activitatea unui grup criminal specializat în creşterea, păstrarea şi comercializarea drogurilor pe teritoriul Chişinăului şi în suburbii. Au fost identificate persoanele care comercializau, precum şi mai multe

Istoricul clujean József Lukács a tradus o carte de bucate tipărită în 1695, în Ardeal, în care se găsesc, printre altele, cea mai veche reţetă de sarmale de la noi, cea mai veche reţetă de varză à la Cluj, cea mai veche reţetă de pâine

Serviciul Român de Informații și-a obișnuit deja fanii virtuali cu mesaje amuzante, cu subînțeles, dar în acest sfârșit de săptămână s-a întrecut pe sine. A postat două mesaje în aceeași zi,

Preşedinta şi co-proprietara companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriană după Aeroflot, Natalia Fileva, şi-a pierdut viaţa în accidentul aviatic de duminică, din apropierea oraşului

Vicepremierul populist al Italiei, Matteo Salvini, a cerut castrarea chimică pentru trei bărbați care s-au filmat în timp ce violau o turistă americană de 19 ani în Catania. Liderul extremei drepte din

Comercianţii vor avea obligativitatea să informeze consumatorii români în privinţa dublului standard, după adoptarea Directivei Omnibus privind modernizarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor,