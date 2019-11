Avocaţii Reff & Asociaţii şi Deloitte România au asistat grupul danez Vestas Wind Systems în vânzarea unor parcuri eoliene către divizia de investiţii a Ingka Group 08.11.2019

Reff & Asociaţii, societatea de avocaţi membră a reţelei Deloitte Legal, a asistat grupul danez Vestas Wind Systems, una dintre cele mai mari companii din lume din domeniul energiei sustenabile, în vânzarea a 80% din participaţia în subsidiarele sale româneşti, care deţin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus şi Apollo, către subsidiara din România a diviziei de investiţii a Ingka Group, IRI Investments.

