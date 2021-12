Avocata lui Petrică Mâţu Stoian, dezvăluiri tulburătoare din ancheta morţii artistului. Răsturnare de situaţie 14.12.2021

14.12.2021 Avocata lui Petrică Mâţu Stoian, dezvăluiri tulburătoare din ancheta morţii artistului. Răsturnare de situaţie Noi detalii apar în ancheta morții lui Petrică Mîțu Stoian. Avocata regretatului artist a dezvăluit că este un malpraxis la mijloc. Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a avut loc chiar după prima ședință de terapie […] The post Avocata



Avocata lui Petrică Mâţu Stoian, dezvăluiri tulburătoare din ancheta morţii artistului. Răsturnare de situaţie

Noi detalii apar în ancheta morții lui Petrică Mîțu Stoian. Avocata regretatului artist a dezvăluit că este un malpraxis la mijloc. Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a avut loc chiar după prima ședință de terapie […] The post Avocata lui Petrică Mâţu Stoian, dezvăluiri tulburătoare din ancheta morţii artistului. Răsturnare de situaţie appeared first on Cancan.

Avocata lui Petrică Mâţu Stoian, dezvăluiri tulburătoare din ancheta morţii artistului. Răsturnare de situaţie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Salariile angajaţilor din mediul privat au crescut cu doar 3% în 2020 faţa de 2019, pe fondul pandemiei de COVID-19, potrivit Smartree Workforce Index, o analiză realizată de Smartree, companie cu activităţi de externalizare a proceselor de

Cazul a fost depistat, duminică, la Salonic, al doilea oraș din Grecia, informează AFP și EFE, citate de Agerpres. Din acest motiv, la Salonic a avut loc o reuniune extraordinară la care au participat, printre alții, secretarul de stat pentru

Horoscopul zilei de 1 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Mijlocașul Octavian Popescu (18 ani) a devenit rapid un jucător important la FCSB și preferatul lui Gigi Becali, la doar un an după ce a venit de la CS Universitatea Craiova. Trecut pe la juniorii celor de la CS Universitatea Craiova, Popescu a ajuns

După ce cadrele ISU au stabilit că o casă a fost incendiată deliberat, poliţiştii au descoperit că autorul este o tânără de 26 de ani, soţia

DSP Botoşani a prelevat mai multe probe de la persoane din judeţ care au intrat în contact cu trei tineri confirmaţi pozitiv cu noua tulpină COVID-19 în Germania, a anunţat directorul instituţiei, Monica Adăscăliţei, potrivit Agerpres.

Democratul Stephen Lynch, reprezentant al statului Massachusetts în Congresul american, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus după ce a fost vaccinat. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt. Democratul s-a testat după […] The

Mişcarea sindicală în mediul privat este ca şi inexistentă de ani de zile, iar acest lucru s-a văzut foarte bine anul trecut. Deşi incompetenţa Guvernului Orban a pus pe butuci o mare parte a sectorului privat

Turismul a fost lovit considerabil de efectele pandemiei şi de restricţiile impuse de către autorităţi pentru limitarea răspândirii virusului, ceea ce a reprezentat scăderi masive la nivelul

Lumea artei a mai pierdut sâmbătă un renumit reprezentant. Pictorul spaniol Manuel Salinas a decedat la 80 de ani, în urma unor complicaţii asociate Covid-19. Un reper al artei abstracte, artistul și-a expus operele în zeci de țări, printre care

Klaus Iohannis, preşedintele Ro­mâniei, şi-a asumat la cel mai înalt nivel, în mod neuzual, având în vedere chestiunile tehnice şi aplicate discutate, problema instalaţiilor de gaze şi a reţelelor de electricitate din

Lucrările la modernizarea arenei „Eugen Popescu” din Târgoviște continuă. Chindia este pe loc de play-off în acest moment, dar continuă să își joace meciurile de pe teren propriu în alte localități. Arena din Târgoviște trece printr-o

Alin Sălăjean a izbucnit din nou în lacrimi la Survivor România. Războinicul nu s-a putu stăpâni atunci când a văzut ce mesaje a primit. Echipa Războinicilor a câștigat ultimul joc de comunicare. Astfel, concurenții au […] The post

Vali Vijelie a avut parte de 40 de întrebări piperate la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D. Cântărețul de manele a răspuns mai multor curiozități destul de surprinzătoare. Fanii artistului vor afla, printre […] The post Vali Vijelie

Numărul de companii nou create (înmatriculările profesioniştilor, cum apar ele la Registrul Comerţului) a scăzut cu 18% anul trecut faţă de 2019, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), interpretate şi centralizate

Edi Iordănescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, se plânge cu fiecare ocazie că nu dispune de soluții la mijlocul terenului. Și are dreptate. În lupta cu FCSB și Craiova, principalele contracandidate la titlu, Iordănescu este singurul

Dragoș Bon (40 de ani) a plecat din peluză, are un trecut la dușmanul de moarte FC U Craiova și aseară a încheiat cu o victorie en fanfare primul și, foarte probabil, ultimul meci ca ”interimar” pe banca celor de la CS Universitatea Craiova

Turneul WTA Gippsland Trophy, de la Melbourne, la care participă și Simona Halep, a fost bulversat din cauza depistării unui caz de infectare cu coronavirus la un angajat al hotelului în care sunt cazați sute de jucători și antrenori în vederea

Cei mai activi jucători de pe piaţa locală de M&A sunt aşteptaţi să fie în 2021 investitorii financiari, fondurile de private equity fiind deja un actor de bază în România ultimilor ani, unde au investit sute de milioane de euro anual. Mai

Oyl Company, o firmă de construcţii din judeţul Ialomiţa, a renunţat la activitatea de construcţii şi a rămas cu alte divizii active, după ce a intrat în insolvenţă şi a fost nevoită să se