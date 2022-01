Avertizări METEO de ceaţă şi polei în judeţe din Dobrogea şi Moldova, în următoarele ore 10.01.2022

Avertizări METEO de ceaţă şi polei în judeţe din Dobrogea şi Moldova, în următoarele ore

Meteorologii au emis, duminică, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, vizibilitate redusă şi polei, ce vizează zone din Dobrogea şi Moldova.

Fanii dinamoviști au cumpărat toate biletele virtuale pentru meciul cu Viitorul, din runda cu numărul 25 de Liga 1. Dinamo - Viitorul e liveTEXT AICI! Dinamo - Viitorul se va juca pe stadionul din Ștefan cel Mare, dar fanii îl vor urmări

Ungaria, amenințată de al treilea val al pandemiei, prelungește carantina până pe 15 martie. Avertizând asupra riscului ca numărul noilor infectări să crească dramatic, Premierul Viktor Orban a anunțat accelerarea campaniei de vaccinare.

Până în prezent aproape 70.000 de cadre didactice sunt vaccinate, ceea ce reprezintă, potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, 20% din total. Acesta speră că până în 10 martie numărul va crește la

O imagine cu Marina Dina, fosta asistentă TV, și fotbalistul Barcelonei, Leo Messi, a reintrat în atenția celor care o urmăresc pe rețelele de socializare pe frumoasa blondă. Fosta asistentă a lui Mihai Morar la „Răi da' buni” postase pe

Tipsterii GSP.RO îți propun trei cote de încercat pentru derbyul Italiei, AS Roma - AC

Anul trecut, exporturile Bulgariei către Germania au atins un nivel record în pofida pandemiei, scrie Novinite. În 2020, Bulgaria a exportat bunuri de 3,6 miliarde de euro către Germania, în creştere cu 0,1% , marcând un record pentru perioada de

Horoscopul zilei de 1 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Un bărbat din Gura Humorului este cercetat de poliţişti pentru că ar bătut, sechestrat şi fotografiat un puşti de 11 ani, care i-ar fi furat trei sticle de whiskey dintr-un

Începând cu data de 3 iulie 2021, vor trebui introduse pe piaţă noi restricţii în ceea ce priveşte produsele din plastică, conform prevederilor Directivei UE 2019/904 („Directiva de plastic”) privind

Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, a fost mutat, luni, cu o ambulanță, la un alt spital din Londra pentru a continua tratamentul împotriva unei infecții, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit CNN. Ducele de Edinburgh a fost transferat,

Cele mai vizitate locuri din România de către turiştii străini au fost marile oraşe, care au primit anul trecut peste 364.000 turişti, conform datelor de la Institutul Naţional de

Una dintre cele mai apreciate dar si consumate băuturi alcoolice, este Vodka, o băutură care de asemenea se poate consuma în diverse combinații cu alte băuturi alcoolice sau non-alcoolice. Ca origine, cuvântul „vodka”, după cum se

Comisiile parlamentare de buget-finanţe au dat, sâmbătă, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 și pentru proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, în a treia zi de dezbateri. Dezbaterile finale au loc

Compania Lidl a mărit considerabil salariile în anul 2021. Un casier al centrului commercial are venitul net de 3.000 de lei lunar. În prezent, cel mai mic venit net oferit angajaților Lidl e, în medie, […] The post Ce salariu are un angajat

Toto Dumitrescu se alătură distribuţiei proiectului Adela, de la Antena 1. În cel mai nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la

Concurenţa este cea mai mare preocupare pentru companiile de producţie în următoarele şase luni, urmată de sănătatea angajaţilor, locurile de muncă şi digitalizarea operaţiunilor, potrivit sondajului global ”Reinventing the future of

O bancă mare şi importantă cum a fost Bancorex – care în numai zece ani, din 1990 şi până în 1999, a ajuns de trei ori în pragul falimentului, fiind salvată de fiecare dată de banca centrală – are fără îndoială o istorie ce trezeşte

Perioada de maximă înflorire a Genovei fotbalistice a fost la începutul anilor ’90. Atunci, Sampdoria lui Vujadin Boskov, condusă în ofensivă de formidabilul cuplu Gianluca Vialli – Roberto Mancini, supranumiți și gemenii golului, a

Plenul reunit al Parlamentului reia, marți, dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. De asemenea, în cursul zilei urmează să fie dat votul final. Luni seară, senatorii

Comisia Europeană analizează posibilitatea aprobării de urgenţă a vaccinurilor pentru Covid-19, ca alternativă mai rapidă la autorizarea de comercializare condiţionată utilizată până în prezent, transmite