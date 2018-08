Avertizare de călătorie! Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia 23.08.2018

23.08.2018 Avertizare de călătorie! Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, începând de joi, în mai multe regiuni din Grecia se menține riscul ridicat de incendiu, nivel 4 pe o scară de la 1 la 5, vizate fiind zonele din Grecia Centrală (insula Evia), peninsula Attica și



Avertizare de călătorie! Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, începând de joi, în mai multe regiuni din Grecia se menține riscul ridicat de incendiu, nivel 4 pe o scară de la 1 la 5, vizate fiind zonele din Grecia Centrală (insula Evia), peninsula Attica și nordul Greciei (Evros și insula Samothraki). „Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care […] The post Avertizare de călătorie! Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia appeared first on Cancan.ro.

Avertizare de călătorie! Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jurnalista Ana Iorga şi soţul ei, istoricul Filip Iorga, au pregătit o surpriză pentru copii în această perioadă de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri. Cei doi au publicat „Marea Unire pentru cei

Un bărbat a fost surprins, marţi, de viiturile formate în urma ploilor torenţiale, în satul Itrineşti, comuna Mărgineni, şi este căutat de pompierii de la ISU Neamţ, a declarat, purtătorul de cuvânt

Imaginile prin satelit indică faptul că regimul de la Phenian a început destructurarea unei facilităţi cheie de la un sit folosit pentru dezvoltarea motoarelor folosite la rachetele balistice, fapt ce

11 nou-născuţi din Olanda au murit, în urma unor complicaţii la plămâni, după ce mamelor li s-a administrat Viagra pe timpul sarcinii. Medicamentul făcea parte dintr-o cercetare care avea ca scop

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Cheil Germany, parte a uneia dintre cele mai importante reţele de comunicare pe plan glo­bal, preia controlul unic asupra Centrade Integrated, agenţie de publicitate fondată de Radu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că referendumul pentru modificarea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminică a lui

Raspunsul la aceasta intrebare nu este unul simplu. Cred ca multi dintre vanzatori si dintre dezvoltatorii imobiliari vor raspunde ca nivelul de transparenta a crescut si este destul de ridicat. In acelasi timp, cumparatorii nu impartasesc aceeasi

După două meciuri slabe pe teren propriu, fără gol marcat, 0-0 cu Racing Union și 0-1 cu Dunărea Călărași, Viitorul speră să-și intre în mână cu olandezii de la Vitesse, în turul 2 preliminar al Europa

Dinamo își pregătește viitorul și va semna, cel mai probabil, cu Victor Stână, un mijlocaș de 20 de ani din Republica Moldova. Victor Stână se antrenează sub comanda lui Florin Bratu de câteva zile și pare să-l fi

După ce Juventus la adus pe Cristiano Ronaldo pentru 112 milioane de euro, Inter Milano ar vrea să răspundă prin aducerea argentinianului Lionel Messi, 31 de ani, de la Barcelona. Ziarul Tuttosport are pe prima pagină o declarație a lui Tronchetti

Mijlocașul Vlad Dragomir (19 ani) s-a despărțit de Arsenal și este în căutarea unei noi echipe, preferabil în străinătate. Până atunci se pregătește cu cei de la ACS Poli Timișoara. ACS Poli Timișoara nu trece prin cea

În afara duelului din Gruia dintre CFR Cluj și Malmo astăzi în prima manșă a celui de-al doilea tur preliminar al Champions League, în Europa vor avea loc alte dueluri extrem de atractive. Echipele românești sunt direct interesate de partidele

O înregistrare în care membrii Judas Priest se plâng de calitatea mâncării pe care au primit-o înaintea concertului de la Bucureşti a apărut pe reţelele de socializare. Citește mai

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat marţi pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a acuzat de masacrarea sirienilor şi a kurzilor, reacţionând astfel la atacurile verbale dure ale şefului statului turc la

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat de autoritățile locale din județ. Într-o pădure din comuna Măeriște, situată la limita județului Sălaj cu județele Satu-Mare, au fost descoperite două cadavre de porci mistreți.

O femeie de 34 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce autovehiculul cu care circula a fost lovit în plin de un alt autoturism care venea din sens opus. Victima a fost scoasă de pompieri din maşina contorsionată, dar nu a mai putut fi salvată de

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că protocolul cu SRI semnat de el în perioada în care era ministru al Dezvoltării se referea la protecţia datelor şi este un tip de protocol care a fost încheiat cu toate ministerele. El a mai

Viiturile au făcut pagube importante pe mai multe şosele din judeţul Hunedoara. Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate pe şoselele din zona Bradului şi din Munţii

Netflix şi compania celebrei producătoare Shonda Rhimes au semnat un parteneriat important, anunţând deja titlurile a opt producţii care se află în

O fotografie cu un bărbat care ţine în mână o cafea luată de la automat plină de furnici moarte a devenit virală pe reţelele de