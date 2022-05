Avertizare ANM! Vremea se schimbă radical în România. Este cod galben! 21.05.2022

21.05.2022 Avertizare ANM! Vremea se schimbă radical în România. Este cod galben! Vremea se schimbă radical în România, potrivit anunțului făcut de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Este cod galben în mai multe zone din țară. Potrivit ANM, în intervalul 21.05.2022, Ora 15:00 – 21.05.2022, Ora 22:00



Avertizare ANM! Vremea se schimbă radical în România. Este cod galben!

Vremea se schimbă radical în România, potrivit anunțului făcut de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Este cod galben în mai multe zone din țară. Potrivit ANM, în intervalul 21.05.2022, Ora 15:00 – 21.05.2022, Ora 22:00 […] The post Avertizare ANM! Vremea se schimbă radical în România. Este cod galben! appeared first on Cancan.

Avertizare ANM! Vremea se schimbă radical în România. Este cod galben!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Două cutremure cu magnitudini de 3,2 şi, respectiv, 3,8 pe scara Richter s-au produs vineri după-amiază în zona seismică Vrancea, primul fiind localizat în judeţul Vrancea, iar cel de-al doilea în Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul

CFR Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Arena Națională sâmbătă, pentru Supercupa României, primul meci care are loc pe acest stadion după

Duminică, 11 Iulie 2021, se desfăşoară alegerile parlamentare anticipate în Republica Moldova. Pentru alegători contează un singur punct din programul electoral: relaţiile cu Uniunea Europeană, respectiv cu Rusia, care pot genera sau nu

Aflat în județul Dolj, la alegerile pentru organizația locală, Ludovic Orban le-a promis liberalilor olteni că dacă va câștiga un nou mandat în fruntea partidlui, PNL poate spera la 3 mandate guvernamentale, ca pe vrema lui I.C.

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA, Australia) e noua campioană de la Wimbledon, după 6-3, 6-7(4), 6-3 în finală cu Karolina Pliskova (29 de ani, 13 WTA, Cehia). Barty a început senzațional meciul și a câștigat primul set în mai puțin de 30 de

Înotătorul David Popovici a stabilit, joi, un nou record mondial , la nataţie

Un district din estul Germaniei a declarat primul dezastru cibernetic din istoria ţării, după un atac al hackerilor asupra sistemelor computerizate oficiale ale autorităţilor regionale. Declararea dezastrului cibernetic deblochează fonduri federale

Ştefan Gligor, preşedinte al Partidului Schimbării, susţine că a votat pentru o schimbare. În primul rând, pentru schimbarea clasei politice discreditate. „Am votat ca să nu se mai repete ceea prin ce am trecut în ultimii 10 ani şi ca să

Evergent Investments, fostul SIF Moldova, a achiziţionat prin intermediul ţesătoriile Reunite, parte a grupului, un teren cu o suprafaţă de 16.000 metri pătraţi în zona de nord a Bucureştiului. Terenul este situat în Sectorul 1, în

Depourile, adăposturile din staţii şi mijloacele de transport public urban sunt curăţate şi igienizate, sâmbătă şi duminică, de către 300 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti

Mihaela Iordan, country ma­­na­­ger finance în cadrul Immofi­nanz România, unul dintre cei mai mari pro­prietari de clădiri co­mer­ciale din ţară, susţine că are în ve­dere şi oraşe mai mici pentru extin­de­rea cu bran­durile Vivo

Becul este, fără doar și poate, una dintre cele mai mari invenții din istoria omenirii. Din momentul în care oamenii au putut să transforme noaptea în zi în propriile locuințe, viața li s-a schimbat în mod radical. Dar, cine a inventat becul?

Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit sâmbătă, la Realitatea Plus, despre efectele vaccinării în țara sa și riscurile imunizării cu serurile apărute pe

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a anunţat ieri că miercuri, 14 iulie, a doua emisiune de obligaţiuni a retailerului online Vivre Deco, în valoare de 7 milioane de euro, intră la tranzacţionare pe

CSU Craiova a câștigat Supercupa României, în dauna CFR-ului, după 0-0 în timpul regulamentar de joc și 4-2 la loviturile de

Un milionar israelian beduin cu o carieră politică scurtă a fost arestat de serviciile de securitate Shin Bet pentru spionaj în favoarea serviciilor secrete iraniene prin intermediul unor contacte din Liban, potrivit Times of

Unu din nouă angajaţi români, adică 540.000 de persoane, câştigă salarii de cel puţin 1.000 de euro net pe lună, arată datele Institutului Naţional de Statistică. În urmă cu cinci ani, mai puţin

Cristiano Ronaldo se află în vacanță după ce Portugalia a fost eliminată de la EURO 2020, în optimi (0-1 cu Belgia) și se relaxează pe un iaht de top. Startul portughez este în Mallorca, alături de iubita sa, Georgina Rodriguez, și de copii

Anvelopele moto asigură contactul între suprafața drumului și motocicletă. Scopul acestora este de a oferi siguranță în timpul conducerii și de a regla dinamica călăriei. Cu alte cuvinte, nu este prea bine dacă aveți o […] The post De

Primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a susţinut, la Digi24, că a atras atenţia colegilor din PNL ca aşa numitul festival al democraţiei să nu se transforme în bâlciul democraţiei. Afirmaţiei edilului vine în contextul celui mai recent