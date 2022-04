Avertizare ANM. Vremea o ia razna în România. Este cod galben 27.04.2022

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 27-28 aprilie. Vremea o ia razna în România. În cea mai mare parte a țării, în intervalul menționat, vor fi perioade cu intabilitatea atmosferică. Vor

S-ar putea ca golul lui Patrik Schick să fie tot ce rămâne în urma Europenelor Evident, ce a reușit Schick nu vine din fotbal, ci din respect pentru tradiția scoțiană a golfului. O minge liftată de la o distanță interzisă pe un teren de

Pilotul avionului care a fost deviat luna trecută către Belarus nu a primit alte alternative decât să aterizeze la Minsk, a declarat CEO-ul Ryanair. Controlorii de trafic aerian de la Minsk i-au spus pilotului că există o „ameninţare

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă la Guvern că decizia coaliţiei cu privire la desfiinţarea SIIJ este aceea de a aştepta avizul de la Comisia de la

Senatoarea Diana Şoşoacă a fost protagonista unui nou scandal, în plenul Parlamentului, cu ocazia votului pentru revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, informează Ziare.com. Diana Şoşoacă a vorbit în plen, deşi dezbaterile erau

Unul dintre primii pacienți din Scoția infectați cu coronavirus se confruntă și acum cu dureri osoase, oboseală și insomnie, deși a trecut mai bine de un an și jumătate de când a fost bolnav, relatează Realitatea

Republica Belarus a început testarea propriului vaccin împotriva noului coronavirus, informează miercuri TASS, ciată de agenţia BelTA, scrie

Roger Federer (39 de ani, locul 8 ATP) a fost eliminat de Felix Auger-Aliassime (20 de ani, 21 ATP) în turul 2 al Noventi Open, turneu din Halle, Germania, scor 6-4, 3-6, 2-6. Noventi Open este una dintre cele 8 competiții din calendarul ATP care se

Premierul Florin Cîţu este de părere că moţiunea de cenzură anunţată de PSD împotriva Guvernului nu are nicio şansă să treacă în Parlament. Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat că moţiunea de cenzură nu va avea voturi din partea PNL,

Fotbalistul cu 16 sezoane petrecute în tricoul lui Real Madrid a oficializat, joi, despărţirea de clubul cu care a câştigat 22 de

Berbec De fiecare dată când abordezi un subiect sensibil, important sau profund, cineva îl dă la o parte ? S-ar putea să simți că nu relaționezi bine cu ceilalți. Poate că vrei să mergi

Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a luat decizia de a se retrage de la Wimbledon 2021, turneu care se va desfășura în perioada 28 iunie - 11 iulie. „Naomi Osaka nu va juca la Wimbledon în acest an. Va petrece o perioadă de timp alături de familia

Trei copii din Techirghiol, doi de 7 ani şi unul de 8 ani, au fost daţi dispăruţi. Ultima dată ei au fost văzuţi în Eforie. Zeci de poliţişti au plecat pe urmele lor şi au reuşit să-i

Coronavirus România, 18 iunie 2021. 70 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 18 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.140 de cazuri de

Moscova monitorizează îndeaproape evoluţiile din jurul unei potenţiale baze militare turce în Azerbaidjan, o mişcare care ar putea obliga Rusia să ia măsuri pentru protejarea propriei securităţi şi a intereselor, a transmis vineri Kremlinul,

Viorel Tudose, proprietarul Getica 95, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial al pieţei, care şi-a cerut recent insolvenţa, spune că situaţia afacerii sale, un business de 1,5 miliarde de lei, nu va genera noi unde de scumpiri

1.080.140 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate pe teritoriul României de la începutul pandemiei, cu 70 adăugate la bilanț în ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus șase de noi decese și 181 de pacienți la Terapie Intensivă. La

Patrik Schick (25 de ani), eroul Cehiei din victoria cu Scoția, atunci când a reușit o „dublă”, a fost în centrul atenției și în meciul de astăzi cu Croația. În minutul 35, la o fază fixă a cehilor, Schick a fost lovit cu cotul în

Pentru acest sfârșit de săptămână ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri cu un „combo" în cota 5.01. Biletul Weekendului este alcătuit din meciuri de la EURO 2020 dar și un joc din prima