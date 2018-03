AVERTIZARE ANM de ULTIMA oră! Cod portocaliu de viscol şi ninsori la 10 judeţe plus Capitala 23.03.2018

23.03.2018 AVERTIZARE ANM de ULTIMA oră! Cod portocaliu de viscol şi ninsori la 10 judeţe plus Capitala Meteorologii au restrâns, vineri dimineaţa, avertizarea de Cod portocaliu de viscol şi ninsori abundente la zece judeţe din Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei plus Capitala. Potrivit Administraţiei



AVERTIZARE ANM de ULTIMA oră! Cod portocaliu de viscol şi ninsori la 10 judeţe plus Capitala

Meteorologii au restrâns, vineri dimineaţa, avertizarea de Cod portocaliu de viscol şi ninsori abundente la zece judeţe din Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei plus Capitala. Potrivit Administraţiei Naţionale...

AVERTIZARE ANM de ULTIMA oră! Cod portocaliu de viscol şi ninsori la 10 judeţe plus Capitala

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Tindem să ne gândim la marile invenții tehnice ca apărând în vremurile noastre sau, cel puțin, după trimiterea primului om pe Lună și apariția calculatorului. Adevărule este că, în Rusia, revoluțiile tehnice veneau sporadic, iar această

Compania românească de publicitate digitală outdoor Phoenix Media, prezentă pe piaţa din Capitală de 13 ani, a încheiat 2017 cu venituri de două milioane de euro şi mizează pe o creştere de 10% anul acesta, în condiţiile lansării în toamna

Ivan Pesici, 25 de ani, croatul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida decisivă cu Astra de mâine, dar a mărturisit și că e încă sub șocul remizei cu FCSB, 2-2: "Am fost șocat să văd ce greșeli am făcut". "E cel mai important

Conduși la pauză cu 16-9, pe teren propriu, "câinii" și-au adus aminte de handbalul jucat nu cu multă vreme în urmă. Și au învins cu 26-25 pe CSM București. Meci cu adevărat nebun în Sala "Dinamo", în reeditarea

Meteorologii anunță temperature de -20 de grade în ultimul weekend al iernii. Nu vor lipsi precipitaţiile sub formă de zăpadă. Vineri vremea va fi închisă, vor domina precipitaţiile, mai ales pe seară şi noaptea. De asemenea, se va forma

De 40 de ani face aproape zi de zi același lucru și nu s-a săturat nici acum, motiv pentru care, deși la pensie, Ioan Petrovici continuă să activeze acolo unde i-a plăcut toată viața cel mai mult, în domeniul muzicii. Profesor de muzică și

Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) au intrat în posesia unor documente terifiante. Vă prezentăm, în exclusivitate, cum se executau asasinatele în serie comandate de Sergiu Băhăian, supranumit ”Călăul de

Nu executivul este cel care constată managementul defectuos, ci Inspecţia Judiciară. Este reacţia dură a procurorului general al României după anunţul privind revocarea şefei DNA. Citește mai

Ce nu ai voie să faci iarna şi care sunt greşelile care ne pot îmbolnăvi sau ne pot ucide? Sunt întrebările pe care ni le punem din ce în ce mai frecvent. Citește mai

Va întrebaţi cumva dacă există şi care este elixirul tinereţii? Experţii ruşi ştiu răspunsul! Mai exact, ruşii sunt de părere că pentru a va păstra veşnic tinereţea nu aveţi nevoie decât de sfacla roşie şi

Miercuri, atunci când am scris comentariul intitulat “În aşteptarea concluziilor domnului Tudorel Toader”, publicat joi atât pe site-ul “contributors.ro” cât şi pe blogurile “adevărul.ro”, încă mai nutream o brumă de speranţă în

Anghel Iordănescu şi Gică Popescu nu-şi mai vorbesc de ani de zile, iar selecţionerul Generaţiei de Aur a ţinut să-l pună la punct pe fostul său

Craiova are un stadion superb, însă şi oltenii au mari probleme în a găsi soluţia corectă pentru un gazon acceptabil, care să ţină ma mult de un meci. Craiova şi Timişoara au făcut egal în primul meci al etapei a 26-a, scor

Biserica ortodoxă marchează de obicei ziua morţii sfinţilor, adică data trecerii lor spre cele cereşti. Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul fac excepţie de la această regulă. Astfel, Biserica a închinat lui Ioan mai multe sărbători:

Naţionala de baschet masculin a României a reuşit unul dintre cele mai mari rezultate din ultimii ani, obţinând o victorie dramatică în preliminariile Mondialului din

Un tânăr de 21 de ani din localitatea Gheorghe Doja a sfârşit cumplit, la doar câţiva kilometri de casă, vineri seara, după ce a intrat cu maşina într-un stâlp de electricitate pe DC

Valoare investiţiei se ridică la 1,39 milioane de lei din bugetul Primăriei. Autorităţile speră ca lucrările să fie gata în acesta

Momentul în care s-a produs tragicul accident la trecerea de cale ferată din localitatea ieşeană Cozmeşti a fost surprins pe camerele de luat vederi din

Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească deţine 366 de ambulanţe. Doar cinci dintre acestea, care au fost cumpărate anul trecut, corespund tuturor cerinţelor. Celelalte au în mare parte un grad avansat de uzură, iar 23

O femeie de 60 de ani din Braşov a murit de gripă de tip B, analizele de laborator conformând acest lucru. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică este al 53-lea deces provocat de virului gripal în acest sezon şi al doilea la Braşov.