Avertismentul meteorologilor! Vor fi patru zile greu de suportat 04.07.2020

Avertismentul meteorologilor! Vor fi patru zile greu de suportat pentru români. De sâmbătă, ora 12.00 până duminică ora 4.00, va fi în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, care va afecta Moldova, Transilvania, Maramureș, zonele de munte, precum și nordul și nord-estul Munteniei. Aici vor fi intervale cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, […] The post Avertismentul meteorologilor! Vor fi patru zile greu de suportat appeared first on Cancan.ro.

O studentă la Facultatea de Medicină din Ciudad de Mexico a încercat să se sinucidă aruncându-se în gol de pe o clădire din campus, de la 15 metri înălțime. Studenta pe nume Nohami, în vârstă de 19 ani, a fost extrem de deprimată pentru

Un pensionar de 86 de ani a murit joi dimineaţă, în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său dintr-un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Din cauza fumului dens, două persoane au fost intoxicate, iar zeci de locatari ai blocului au fost

ANGLIA U21 - ROMÂNIA U21 // România U21 poate profita de căderea Angliei U21 în marele derby al grupei, pe care britanicii l-au pierdut la limită cu Franța, 1-2. România U21 joacă vineri, de la 19:30, cu Anglia

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizarea PNL privind invalidarea mandatului de parlamentar al lui Liviu Dragnea, fost preşedinte al Camerei. Citește mai

Horoscop Berbec. Uneori, cele mai bruşte soluţii sunt şi cele mai bune, fără să ai timp suficient să analizezi problema pe toate feţele. Azi primeşti o veste neaşteptată pe care o poţi pune imediat

Dan Alexa a fost numit joi în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a anunţat clubul pe site-ul său oficial. Astra a oficializat, tot joi, despărţirea de antrenorul Costel Enache, cel care a dus echipa până în finala

Karmen Minune mai are puțin și o să devină mămica unei fetițe. Până atunci însă și-a luat iubitul și câțiva prieteni și au plecat într-o vacanță la Barcelona. Înainte de îmbarcare, Karmen a ținut să le spună și fanilor săi care

Primăria Capitalei a început să trimită notificări instituţiilor din subordine cu privire la reduceri-fulger de bugete, în condiţiile în care administraţia municipiului Bucureşti este în

Preşedinţia României la Consiliul UE a fost una foarte bună, numărul de dosare finalizate cu succes fiind foarte mare, a declarat, joi, preşedintele Klaus Iohannis înaintea reuniunii Consiliului European de

Ministrul Justiției susține că nu a boicotat şedinţa plenului CSM de joi, ci a lipsit pentru că avea agenda încărcată. Ședința de plen a CSM a fost programată pentru ora 12, iar cea de guvern a fost programată pentru ora 15.

Dinamo a efectuat în această dimineață vizita medicală la Institutul pentru Medicină Sportivă. Aproape toți jucătorii lui Eugen Neagoe s-au strâns de la primele ore ale dimineții în locația tradițională unde

Vechile casete VHS cu filme Disney sunt o adevărată comoară acum, în condițiile în care filme pe cum Mica Sirenă sau Aladdin, pe casete VHS, sunt vândute pe eBay pentru suma de 14.000 de lire, transmite

Andreea Marin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc, oligarhul care este acuzat că a vrut să pună mâna pe toate structurile statului din Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc, unul dintre personajele controversate ale momentului în Republica Moldova,

O şoferiţă în vârstă de 18 ani a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de parapeţii DN75. Accidentul a avut loc în apropierea oraşului Alba Iulia. Tânăra nu a fost

O vulpe a fost filmată vineri seara, la doar câteva sute de metri de centrul Aradului. Un localnic a surprins animalul sălbatic care, cel mai probabil, căuta de mâncare, și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Vulpea se plimba

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Război declarat de România pe 22 iunie. Astăzi se împlinesc 78 de ani de la ziua în care România a intrat în cel de-al Doilea Război

Meteorologii au prelungit codul galben de ploi pentru Capitală, acesta fiind valabil sâmbătă, până la ora 19:00. Sunt așteptate descărcări electrice și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul

Jurnalul îţi oferă, începând de luni, 24 iunie, volumul 7 al "Enciclopediei umorului de buzunar", cel mai bine vândută carte de bancuri din România. Distrează-te cu bancuri pe seama vârstei, siluetei și

HOROSCOP Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat sâmbătă la emisiunea „Adevăruri Ascunse” horoscopul runelor pentru săptămâna 24-30 iunie. Horoscop Berbec. Bucurie mare, venirea pe lume