Avertismentul meteorologilor! Un val de aer rece traversează România 09.11.2020

09.11.2020 Avertismentul meteorologilor! Un val de aer rece traversează România În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post



Avertismentul meteorologilor! Un val de aer rece traversează România

În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post Avertismentul meteorologilor! Un val de aer rece traversează România appeared first on Cancan.ro.

Avertismentul meteorologilor! Un val de aer rece traversează România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Candidatul PSD Viorica Dăncilă a ”câştigat” în cinci judeţe cele de-al doilea tur al prezidenţialelor, cel mai mare scor fiind înregistrat în

Secţiile de votare pentru alegerea consiliilor districtuale din Hong Kong s-au închis duminică după o participare record, informează Agerpres. Peste 2,7 milioane de oameni au votat până la ora locală 20:30 (12:30 GMT), adică aproximativ două

Turul al doilea al alegerilor prezidențiale 2019 s-a încheiat cu victoria lui Klaus Iohannis, după o luptă electorală în care a avut-o drept ”adversar” pe Viorica Dăncilă. Românii au mers la secțiile de votare și au decis că actualul

Gheorghe Dincă a fost scos din Arestul Central şi dus din nou la DIICOT. Criminalul din Caracal a vrut să-şi studieze din nou dosarul, să vadă exact ce probe au anchetatorii împotriva lui. Avocatul Claudiu Lascoschi a precizat la România TV că

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani și la ce să ne așteptăm de la al doilea său mandat de președinte. CTP a spus despre Klaus

UPDATE ORA 14.23 Incendiul care a izbucnit luni la o clădire din Strada Franceză a fost stins, au anunţat reprezentanţii ISUBIF, scrie Agerpres. Pompierii au acţionat cu patru autospeciale de stingere,

Ministrul agriculturii: „Am atras atenţia încă de anul trecut asupra neconformităţilor privind transportului animalelor

Belgia a lansat un atac cibernetic la scară globală împotriva propagandei online a militanţilor grupului Statul Islamic (SI), a anunţat luni parchetul federal belgian, relatează Agerpres. Atacul face parte din ancheta pe care autoritățile o

România trimite două avioane de salvare în Albania, după cutremurul devastator care a ucis cel puţin şase oameni. Peste 50 de salvatori vor pleca de urgență în Albania, cu un avion Spartan și

Trimisul special al AGERPRES George Coman transmite: Enel planifică să dezvolte în următorii trei ani noi capacităţi de generare a energiei electrice din surse regenerabile cu capacitate totală de 14.000

Tinervis Group, business cu 941 de angajaţi în 2018, este deţinut de antreprenorii George Adragăi şi Mircea Cosmin

Berbec Nu mai vorbiţi cu nimeni despre intenţiile dv. Familiştii vor să se separe de persoană iubita, iar celibatarii vor să se căsătorească în secret, pentru a evita critici nemeritate din

Campionul mondial David Villa (37 de ani) se va retrage la sârșitul acestui an, iar EA le-a pregătit jucătorilor o surpriză. Sunt foarte mulți atacanți de valoare în FIFA Ultimate Team, dar acest card special, Sfârșitul unei Ere, cum a fost

Paul Surugiu-Fuego, artistul care nu obosește niciodată, a primit aseară un premiu special, pentru promovarea valorilor românești, dar și pentru emisiunea sa de la TVR 2, la Gala „RADAR DE MEDIA”, ajunsă la cea de a zecea ediție! Premiul vine

Celebrul bucătar britanic Gary Rhodes a murit în Dubai, la vârsta de 59 de ani, transmite The Independent. Rhodes e cunoscut pentru emisiunile MasterChef, Hell’s Kitchen și MasterChef USA. Potrivit unui

Slavia Praga, cu Nicolae Stanciu titular, a pierdut pe teren propriu meciul din etapa a 5-a din grupele Ligii Campionilor cu Inter Milano, scor 1-3. Mijlocașul român în vârstă de 26 de ani n-a făcut o partidă prea grozavă și a fost

Armata germană și-a cerut miercuri scuze pentru că a postat cu o zi mai devreme o fotografie cu o uniformă nazistă, decorată cu o cruce de fier și svastici, potrivit Hotnews. Bundeswehr a prezentat uniforma în cadrul unui reportaj fotografic

Transmisiuni şi evenimente speciale, din întreaga ţară, spectacole şi momente artistice de excepţie sunt câteva dintre programele pregătite de TVR 3 pentru Ziua noastră Naţională. Şi în acest an,

Piaţa bursieră americană pentru companii de tehnologie, Nasdaq, ar putea să depăşească în 2019 celebra New York Stock Exchange (NYSE), ca principală alegere pentru listarea de acţiuni, potrivit Financial

Berbec Găsești curajul pentru a discuta deschis despre modul în care te simți, iar acest lucru îți permite să te apropi mai mult de persoanele importante din viața ta, dar și să atragi oameni noi în