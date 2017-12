Avertismentul Medicilor de Familie nu provoacă îngrijorare? 31.12.2017

31.12.2017 Avertismentul Medicilor de Familie nu provoacă îngrijorare? Nici nu am intrat în noul an, 2018, că un avertisment transmis de către dr. Rodica Tănăsescu, președintele Federației Naționale a Medicilor de Familie (SNMF), ne pune cât se poate de serios



Avertismentul Medicilor de Familie nu provoacă îngrijorare?

Nici nu am intrat în noul an, 2018, că un avertisment transmis de către dr. Rodica Tănăsescu, președintele Federației Naționale a Medicilor de Familie (SNMF), ne pune cât se poate de serios pe...

Avertismentul Medicilor de Familie nu provoacă îngrijorare?

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Perechile românești Cristian Pletea/Adina Diaconu și Rareș Șipoș/Andreea Dragoman s-au calificat, joi, în optimile de finală ale probei de dublu mixt la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Riva del Garda (Italia).

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Contactat de Realitatea TV, Ilie Năstase a recunoscut că nu avea invitație. El a precizat însă că în anii trecuți i s-a permis accesul în tribună, chiar dacă nici atunci nu a avut. Citește mai

Departamentul de Stat al SUA a transmis României un mesaj cu prilejul Zilei Naționale, semnat șeful diplomației de la Washington, Rex Tillerson, în care este exprimată recunoștința "pentru parteneriatul nostru strategic de

Partenera de viaţă a lui Ilie Năstase a recunoscut că l-a înşelat pe fostul jucător de tenis în momentul în care a plecat de acasă. Citește mai

Un barbat nascut in luna decembrie este iubitor de libertate, distractie si diversitate. Citește mai

Citirea in palma se practica de sute de ani si, se pare, provine din astrologia Hindu, din India Antica, insa pentru prima oara este mentionata intr-o carte chineza. Si in prezent se practica citirea in palma, care poate furniza informatii fascinante.

Şeful diplomaţiei ruse, Sergey Lavrov, a afirmat că Moscova va face tot ceea ce este posibil pentru ca această criză să fie rezolvată exclusiv pe cale paşnică,

Consiliul municipal Chişinău a aprobat în prima lectură proiectul privind taxele locale pentru anul 2018. La propunerea Direcţiei generale finanţe, a fost introdusă o taxă nouă pentru proprietarii de câini. Aceştia vor scoate din buzunar

Naţionala de fete a României joacă azi în Germania primul meci la cea de-a 23-a participare la Campionatul Mondial de handbal

Amy Cuddy, psihologi şi absolventă Harvard, a dezvăluit pentru Business Insider care este primul lucru pe care trebui să-l faci dimineaţa pentru a te simţi mai bine şi pentru a avea mai mult

Zeci de protestatari au ajuns sâmbătă dimineaţă în Piaţa Victoriei şi încearcă să blocheze amplasarea barierelor pentru Târgul de Crăciun organizat de Primăria

Industria cinematografică va beneficia de un sprijin financiar suplimentar, conform unui Memorandum discutat deja de Executiv. Potrivit acestuia, suma alocată promovării filmului românesc va fi majorată de la 1,13 milioane euro, la 1,75 milioane

Un bărbat, de 35 de ani, şi o tânără, de 17 ani, şi-au pierdut viaţa, în timp ce alte două fete, de 14 şi 17 ani, au fost rănite şi transportate la spital, sâmbătă, în urma unui accident rutier care a avut loc în zona centrală a

Divizia VW va dezvolta iniţial cinci modele electrice, urmând să concureze producătorul american Tesla cu gama de vehicule I.D. Marca Volkswagen promite o redresare mai rapidă cu ajutorul modelelor

Pentru ca a mintit in privinta intalnirilor sale cu diplomati si oficiali rusi, Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al presedintelui Donald Trump, care, printre altele, a pledat vinovat, risca

Grupul austriac OMV a finalizat o tranzacţie privind preluarea unei participaţii de 24,99% la zăcământul Yuzhno Russkoye, unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze naturale din Rusia, de la grupul german

Cu zâteva ore înainte de startul la Campionatul Mondial de la Trier, unde România va întâlni în primul joc Paraguay, ora 15:00, liveTEXT pe GSP.RO și transmis de Telekom TV, selecționerul Ambros Martin a

Jucătorii lui ACS Poli Timișoara au refuzat inițial să intre în cantonament înaintea meciului cu Gaz Metan Mediaș, din cauza faptului că nu și-au primit salariile promise. Deși aveau programat un antrenament

Regizorul şi scenaristul Alecu Croitoru a decedat la vârsta de 83 de ani, conform