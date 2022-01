Avertismentul făcut de medici! Cum ne afectează schimbările bruşte de temperatură 11.01.2022

11.01.2022 Avertismentul făcut de medici! Cum ne afectează schimbările bruşte de temperatură Meteorologii au anunțat schimbări bruște de temperatură în perioada următoare. Acest lucru, însă, ne poate afecta iar medicii fac anumite recomandări. „Pacienții cu boli cronice, care sunt mai sensibili la frig, cei cu boli



Avertismentul făcut de medici! Cum ne afectează schimbările bruşte de temperatură

Meteorologii au anunțat schimbări bruște de temperatură în perioada următoare. Acest lucru, însă, ne poate afecta iar medicii fac anumite recomandări. „Pacienții cu boli cronice, care sunt mai sensibili la frig, cei cu boli cardiovasculare, […] The post Avertismentul făcut de medici! Cum ne afectează schimbările bruşte de temperatură appeared first on Cancan.

Avertismentul făcut de medici! Cum ne afectează schimbările bruşte de temperatură

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Daria Isabela Miheţ, judecător la Tribunalul Bucureşti, a anulat mai multe probe – interceptări, date privind tranzacţii financiare, expertize judiciare în dosarul

Claudiu Dolot, directorul sucursalei BCR din Caraş-Severin, a fost numit preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), printr-o decizie a premierului Florin Cîţu publicată vineri în Monitorul

Florinel Coman (22 de ani) a primit cartonașul galben în meciul câștigat de FCSB cu FC Botoșani, scor 2-0, și va rata duelul „roș-albaștrilor” din următoarea rundă, cu Gaz Metan Mediaș. Cronica meciului FC Botoșani - FCSB 0-2, AICI:

Azi au familiile lor sau unii dintre ei chiar au rămas singuri, însă în trecut au avut parte de adevărate povești de dragoste unde cuvintele cheie nu au fost, din păcate, „happy end”. CANCAN.RO a […] The post Top 3 cupluri din România

Un nou scandal izbucnește în jurul AUR. Un senator al formațiunii este acuzat că a adus un omagiu în Parlament lui Valeriu Gafencu, numindu-l ”sfânt al închisorii”. Declarația lui Sorin Lavric a fost aspru criticată de Institutul Național

Filmul Nomadland, regizat de Chloe Zhao, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun lungmetraj dramă, The Crown este cel mai bun serial TV dramă, Schitt's Creek este cel mai bun serial de comedie iar The

Cele mai vizitate locuri din România de către turiştii străini au fost marile oraşe, care au primit anul trecut peste 364.000 turişti, conform datelor de la Institutul Naţional de

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, unde au loc dezbaterile pentru bugetul pe 2021, că parlamentarii AUR vor vota bugetul doar dacă Guvernul renunţă la banii alocaţi partidelor. Simion este nemulţumit

Doi copii sunt în stare gravă după ce s-au opărit cu ciorbă. O fetiţă de un an şi nouă luni a ajuns în stare gravă la Spitalul din Huşi cu arsuri pe 50% din corp. Ulterior, micuţa a fost transferată cu un elicopter SMURD la Spitalul Sf.

Statele membre UE şi-au oficializat luni sancţiunile impuse acum o săptămână împotriva a patru oficiali ruşi de rang înalt implicaţi în proceduri judiciare angajate împotriva opozantului politic rus Aleksei Navalnîi şi în reprimarea

Poliţiştii doljeni au făcut luni, 1 martie, percheziţii la locuinţa tânărului care a blocat un autoturism pe un drum judeţean şi i-a ameninţat pe ocupanţii maşinii cu un pistol şi au găsit două pistoale tip airsoft, şapte butelii de gaz

Toto Dumitrescu se alătură distribuţiei proiectului Adela, de la Antena 1. În cel mai nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la

Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul de Finanţe, a spus în ca­drul evenimentului ZF/NNDKP „Dispute fiscale la vreme de pan­demie“ că digi­ta­li­zarea ANAF este prin­cipala preo­cupare a Finan­ţelor în 2021 şi proiectul facturii

Concurenţa este cea mai mare preocupare pentru companiile de producţie în următoarele şase luni, urmată de sănătatea angajaţilor, locurile de muncă şi digitalizarea operaţiunilor, potrivit sondajului global ”Reinventing the future of

Beatrice Rancea, managerul Operei Naţionale Române din Iaşi, cercetată penal într-un dosar privind nereguli financiare la Operă cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, a fost pusă sub control judiciar,

Multe persoane se întrebă când se sărbătoreşte Ziua Femeii pe 1 sau 8 Martie şi care este, de fapt, Ziua Mamei din acestea două. Realitatea.net vă oferă în acest articol răspunsul la aceste două

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, fost lider al PDM, e în căutare de azil politic după ce anchetatorii și instanțele din Moldova l-au găsit vinovat pentru fraudă bancară, escrocherie, spălare de bani și organizarea unui grup infracțional.

Reacția instituției conduse de ministrul Bogdan Aurescu vine după ce statele membre UE au oficializat sancţiunile împotriva a patru înalţi funcţionari ruşi implicaţi în proceduri judiciare împotriva lui Aleksei Navalnîi. Ministerul

Papa Francisc va efectua, la finalul acestei săptămâni, o vizită istorică de trei zile în Irak pentru a încuraja fragila minoritate creştină să reziste, în pofida conflictului sângeros şi a vicisitudinii vieţii, şi pentru a întinde mâna

Andreea Bălan a stârnit controverse în mediul online, după ce a publicat câteva imagini cu fiicele sale, în oglindă. La prima vedere, artista a părut complet dezbrăcată, iar fanilor nu le-a venit să creadă. Pe […] The post Imaginile