Avertisment TERIBIL de la OMS. Previziuni sumbre pentru bolnavii de COVID-19 în următoarele luni 05.11.2021

05.11.2021 Avertisment TERIBIL de la OMS. Previziuni sumbre pentru bolnavii de COVID-19 în următoarele luni Creșterea infecțiilor cu COVID-19 în Europa este „extrem de îngrijorătoare". Ar putea muri circa o jumătate de milion de persoane în următoarele două luni, avertizează OMS. „Ritmul actual de



Avertisment TERIBIL de la OMS. Previziuni sumbre pentru bolnavii de COVID-19 în următoarele luni

Creșterea infecțiilor cu COVID-19 în Europa este „extrem de îngrijorătoare". Ar putea muri circa o jumătate de milion de persoane în următoarele două luni, avertizează OMS. „Ritmul actual de transmi...

Avertisment TERIBIL de la OMS. Previziuni sumbre pentru bolnavii de COVID-19 în următoarele luni

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Europa a devenit joi prima regiune din lume care înregistrează peste o jumătate de milion de morţi din cauza covid-19, potrivit unui bilanţ, întocmit cu puţin înainte de ora locală 16.00 (17.00, ora României), pe baza unor date furnizate de

Astăzi este despre animale și medicii veterinari. Sunt bancuri la care nu ai cum să nu izbucnești în râs chiar dacă te ții de gură. Sună unul la medicul veterinar: – Domnule doctor, pisica mea […] The post Bancul zilei | Pisica a băut

Autoritățile din SUA au anunțat o anomalie la două seturi de vaccinuri anti-Covid-19 produse de compania americană Pfizer. Temperatura a scăzut la minus 92 de grade Celsius. Autoritățile și compania încearcă să stabilească dacă cea anomalie

În cel mai rău moment, când SUA sunt mai vulnerabile ca oricând, reţelele informatice ale guvernului federal şi ale unor corporaţii americane au fost compromise de o naţiune străină, şi este necesar să înţelegem dimensiunile şi

Garda Naţională a Rusiei va putea fi desfăşurată în Belarus „pentru a asigura ordinea publică”, conform unui acord încheiat vineri între Moscova şi executivul regimului Lukaşenko, transmite

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă joi, 24 decembrie, de la ora 19:00, premiera spectacolului „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” după Frații Grimm. Spectacolul va fi prezentat,

Smiley și-a făcut o schimbare radicală de look. Artistul le-a arătat fanilor noua frizură, iar aceștia au rămas mască când l-au văzut pe iubitul Ginei Pistol. Vineri, cântărețul a dat fuga la un salon din […] The post Smiley, schimbare

A nins ca-n povești în Japonia. Mii de case au rămas izolate și cele din zona de munte au rămas fără curent electric. Nămeții au depășit doi metri după căderile abundente de zăpadă, relatează Realitatea

Ricardo Zamora a fost primul mare portar din istoria fotbalului, cu o poveste fabuloasă atât pe dreptunghiul verde, cât și în afara acestuia. Dar puțină lume știe că Zamora a fost de două ori la […] The post Cum a fentat moartea Ricardo

Descoperire uluitoare făcută în Insulele Marshall! O barcă fantomă plutea în Oceanul Pacific cu o încărcătură de 700 de kilograme de cocaină. La bordul vasului de mici dimensiuni nu era nicio persoană, transmite Realitatea

Copreşedintele AUR, George Simion, a anunţat sâmbătă, că nu va fi validat mandatul de parlamentar pentru Francisc Tobă, precizând că aceasta a fost o decizie grea, care ar putea afecta partidul, dar că a considerat că este mai important să

Turismul internațional a scăzut cu 72% în primele 10 luni ale anului 2020, împingând această ramură a industriei înapoi la nivelurile din 1990, potrivit Organizației Internaționale a Turismului a ONU, relatează The Guardian. Destinațiile

Timpul de aşteptare este de aproximativ 2 ore în punctele de trecere a frontierei dintre Austria şi Ungaria din cauza verificărilor la intrarea/ieşirea de pe teritoriul austriac, anunţă MAE, care precizează că misiunile diplomatice române din

Administraţia Donald Trump a anunţat, vineri seară, noi sancţiuni împotriva regimului din Venezuela, condus de preşedintele Nicolas Maduro, conform agenţiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei

O zi bună trebuie să înceapă cu un zâmbet, iar ca acest lucru să se întâmple am pregătit bancul zilei de astăzi. Protagonistul este un tânăr care are probleme cu mașina pe care și-a cumpărat-o. […] The post Bancul zilei| Sfatul

Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins pe Badr Hari (36 de ani), prin KO tehnic, în runda 3 din main event-ul din gala Glory 76, iar acum are șansa să lupte pentru titlul mondial la categoria grea. Benny Adegbuyi l-a făcut KO pe Badr Hari în Glory

Autorităţile române vin cu clarificări în urma controverselor apărut în spaţiul public cu privire la presupusele efecte ale vaccinurilor anti-Covid-19 asupra ADN-ului uman. Sursele oficiale concluzionează că vaccinurile sunt sigure şi eficace

Bradul de Crăciun de la Spitalul TBC din Sibiu a fost împodobit în formă de cadru medical cu mască, în condițiile în care în unitatea medicală atât pacienții, cât și personalul medicală

A fost un real spectacol fotbalistic în meciul ce a deschis runda a 14-a în Premiere League, după ce Liverpool a spulberat, în deplasare, pe Crystal Palace cu 7-0. Firmino și Salah, intrat în repriza secundă, au

Rafael Leao (21 de ani) a înscris cel mai rapid gol din istoria Serie A. Portughezul a marcat după 6,2 secunde pentru AC Milan în meciul cu Sassuolo. AC Milan, liderul din Serie A, a început în mod ideal meciul cu Sassuolo. Imediat după ce arbitrul