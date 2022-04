Avertisment dur pentru Ucraina transmis de către un fost director CIA: ”Bătăliile de la Donbas vor fi ca în Al Doilea Război Mondial” 10.04.2022

10.04.2022 Avertisment dur pentru Ucraina transmis de către un fost director CIA: ”Bătăliile de la Donbas vor fi ca în Al Doilea Război Mondial” Fostul director al serviciului de informații externe CIA, Generalul David Petraeus, îi avertizează pe ucraineni că vor urma lupte ca în Al Doilea Război Mondial în Donbas, unde forțele ruse pregătesc ”atacuri masive”. Fostul director



Avertisment dur pentru Ucraina transmis de către un fost director CIA: ”Bătăliile de la Donbas vor fi ca în Al Doilea Război Mondial”

Fostul director al serviciului de informații externe CIA, Generalul David Petraeus, îi avertizează pe ucraineni că vor urma lupte ca în Al Doilea Război Mondial în Donbas, unde forțele ruse pregătesc ”atacuri masive”. Fostul director […] The post Avertisment dur pentru Ucraina transmis de către un fost director CIA: ”Bătăliile de la Donbas vor fi ca în Al Doilea Război Mondial” appeared first on Cancan.

Avertisment dur pentru Ucraina transmis de către un fost director CIA: ”Bătăliile de la Donbas vor fi ca în Al Doilea Război Mondial”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

CFR Cluj a rămas în acest moment fără antrenor la echipă, după ce Edi Iordănescu a decis să se despartă de gruparea din

Delta Healthcare, compania care operează spitalul privat Ponderas din Bucureşti, a ajuns la afaceri de 184 mil. lei în 2020, în creştere cu 6% faţă de anul anterior, din calculele ZF pe baza datelor publice de la Ministerul de

Autorităţile belgiene şi letone au confiscat active ruseşti implicate într-un celebru caz de spălare de bani în care denunţătorul, avocatul Serghei Magnitsky, a fost ucis, scrie

Intră în cea mai spectaculoasă competiție dinaintea Euro 2020! Răspunde la 10 întrebări despre European înainte de startul turneului final și poți câștiga 1.000.000 lei cash! Dacă ai și cardul de fidelitate SUPERCLUB, poți răspunde de

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu că doreşte ca Germania să furnizeze Ucrainei arme pe fondul conflictului pe care Kievul îl duce în estul ţării cu

Activistul Roman Protasevici era doar unul dintre criticii regimului de la Minsk vânat de autorități. Cu puțin timp înainte de arestarea lui, o jurnalistă din Belarus, care lucra pentru o televiziune poloneză, s-a salvat în ultimul moment

ANM anunță un nou cod portocaliu, un cod galben dar și o informare meteorologică de fenomene extreme și ploi

Aspru combătut de consilierii PER – PSD şi de primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, care nu au vrut să-i recunoască funcţia, acţionându-l în instanţă, unul dintre viceprimari, liberalul Virgil Pîrvulescu, a reuşit să câştige

După 3-0 la general cu FC Argeș Pitești, bihorenii se vor bate din nou pentru titlu. În cealaltă semifinală, U BT Cluj conduce cu 2-1 pe CSO Voluntari CSM CSU Oradea s-a calificat în finala Ligii Naţionale de baschet masculin, după ce a

Poliția cehă a cerut procuraturii punerea sub acuzare a premierului Andrej Babis pentru fraudă cu fonduri europene, relatează CNN. Șeful guvernului de la Praga este suspectat că a deturnat aproape 2 milioane de euro. Un purtător de cuvânt al

Premierul Florin Cîţu va prezenta miercuri, 2 iunie, la Palatul Victoria, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a informat Biroul de presă al Guvernului. Prezentarea PNRR va fi făcută

Fundașul dreapta al naționalei a ajuns o ecuație imposibil de rezolvat. De la începutul mandatului, actualul selecționer Mirel Rădoi a folosit pe postul respectiv 7 jucători diferiți, dintre care patru debutanți. Cu Georgia și Anglia, lista va

Membrii Curții Regale britanice au interzis „imigranților de culoare și străinilor” să ocupe poziții administrative la Palat până cel puțin la sfârșitul anilor 1960, arată documente recent descoperite și publicate The Guardian.

Vremea se menține una dificilă și în data de 1

Preşedintele Maia Sandu a mulţumit Uniunii Europene pentru decizia de a lansa un plan de recuperare economică pentru Republica Moldova, în sumă de 600 milioane de euro. Şeful statului susţine că acest lucru a fost posibil datorită discuţiilor

Nici nu mai știu de câte ori în ultimii ani m-a întors pe dos Sorana Cîrstea cu căderile ei de concentrare când mi-era lumea mai dragă. Talent mare, știe să lovească, dar nu știe tenis decât cu mingea, nu și cu capul, ziceam. Acum însă,

Doi pui de urs, găsiți în pădurea din zona Cheia, au murit de foame, au informat, marți, jandarmii din

Pensiile speciale au o problemă de inechitate, în condițiile în care pensia medie în sistemul public este de 1.500 de lei, iar în sistemul pensilor speciale media este 9.500 de lei, a declarat miercuri la

Senatul a aprobat miercuri, 2 iunie, în unanimitate un proiect de lege care prevede că nu vor mai beneficia de pensie de serviciu militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, membrii Corpului diplomatic şi consular,

Poliţia a descins în dimineaţa de joi, 3 iunie, într-un spaţiu impropriu în care sunt ţinute animale, în satul General Scărişoareanu, comuna Amzacea, judeţul Constanţa. Oamenii legii au fost alertaţi, nu pentru prima oară, de condiţiile