Avertisment dur de la OMS: ”Pandemia va dura mai mult decât este necesar” 22.10.2021

Avertisment dur de la OMS: ”Pandemia va dura mai mult decât este necesar”

Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății avertizează populația globală, precizând că pandemia de COVID va continua și în 2022, deoarece țările defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie. Specialiștii au estimat extinderea pandemiei cu încă un

ONU a aprobat miercuri una dintre cele mai importante schimbări din ultimele decenii ale politicii sale privind drogurile, recunoscând proprietăţile medicinale ale canabisului şi eliminând această plantă de pe lista stupefiantelor cele mai

Așa cum v-am informat încă de ieri, AICI, Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial în Formula 1, a semnat un contract pe doi ani cu echipa Haas. În vârstă de

Două persoane au fost rănite, miercuri, în urma unui atac cu cuţitul şi a unui incendiu într-un supermarket din oraşul olandez Haga, potrivit poliţiei batave, informează AFP, citată de Agerpres. În urma incidentului, o parte a zonei centrale a

ANALIZĂ. Viitorul l-a ales pentru CV-ul și experiența lui, însă Mircea Rednic (58 de ani) n-a mai câștigat un trofeu de aproape 10 ani, iar la ultimele sale 4 echipe are un procentaj al eșecurilor mai mare decât cel al victoriilor. Viitorul a

Pe 6 decembrie 2020, românii își vor alege parlamentarii, dintre care 136 de senatori și 329 de deputați. Pentru fiecare dintre aceștia, alegătorii vor avea câte un buletin de vot. Alegătorii vor ridica singuri buletinele de vot, ca urmare a

Comisii de analiză a cererilor de transfer în străinătate ale pacienților arși se vor înființa în spitale. Comisiile vor fi formate din medicul curant, un medic de terapie intensivă și un chirurg plastic

În stilul său tăios și tranșant, confratele și prietenul meu Dan Constantin consideră că alegerile parlamentare care urmează să aibă loc duminică vor fi, de fapt, un „Referendum

Românii din diaspora vor putea vota în cadrul alegerilor parlamentare pe parcursul a două zile, 5 și 6 decembrie. Având în vedere diferența de fus orar, românii din Noua Zeelandă vor fi primii care vor merge la urne începând chiar de vineri,

Duminică, 6 decembrie, au loc alegerile parlamentare 2020. Iată, mai jos, câteva lucruri pe care trebuie să le știți atunci când mergeți la urne, pentru a nu vă anula votul. La alegerile parlamentare din 6 decembrie, puteți vota în localitatea

Judeţului Maramureş i-au fost alocate 760,73 milioane de euro pentru proiectele de infrastructură rapidă, prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi

Răzvan Tomescu, comentator la Telekom Sport și Radio România Actualități, a murit noaptea trecută, fiind răpus de coronavirus la Spitalul Universitar (Municipal) din Bucureşti. Fost poloist

FCSB se orientează din nou spre Academica Clinceni și-i curtează pe bulgari: Georgi Pashov (30 de ani) - fundaș dreapta și Tsvetelin Chunchukov (25) - atacant. Ambii sunt sub contract cu Clinceni, nu pot fi luați gratis. Becali pregătește partea

După municipiul Constanţa, alte şase localităţi vor fi în perioada următoare în carantină. Măsura a luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de

Meciul Zilei, prezentat de Sebastian Culea și Alberto

Accident grav în județul Argeș. Două autoturisme s-au ciocnit violent. Din impact, mașinile s-au transformat în mormane de fiare și o femeie a rămas încarcerată, iar un alt bărbat este în stare gravă. Accidentul rutier

Recepția stadionului Arcul de Triumf, a doua arenă finalizată pentru antrenamentele echipelor participante la meciurile organizate în Bucureşti la Euro 2020, devenit Euro 2021 din cauza pandemiei de COVID-19,

Programul după care votează oamenii politici la alegerile parlamentare de duminică în funcţie de partidul pentru care

Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra companiilor antreprenoriale, iar una dintre principalele preocu­pări ale firmelor acum este optimizarea costurilor, cred Francesca Postolache şi Cornelia Bumbăcea, parteneri în cadrul PwC

Dezvoltatorii vaccinului rusesc Sputnik V susțin că acesta este eficient în proporție de 95% și că nu provoacă efecte secundare majore, dar este încă în curs de testare în masă, potrivit BBC. Rusia a început programul de vaccinare COVID-19,

Autorităţile italiene au revizuit condiţiile de intrare în Italia, în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19, precizează Ministerul Afacerilor Externe. În perioada 4 decembrie – 15 ianuarie, România a fost transferată pe lista C din