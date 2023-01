Avertisment ANM! Ninsorile vin în toate regiunile din România! Ce transmit meteorologii 24.01.2023

24.01.2023 Avertisment ANM! Ninsorile vin în toate regiunile din România! Ce transmit meteorologii În perioada următoare, în regiunile din România va ninge. Dacă până în acest moment iarna nu și-a făcut simțită prezența, în zilele ce vor urma, valorile se vor apropia de normalul termic al perioadei și […] The post Avertisment ANM!



Avertisment ANM! Ninsorile vin în toate regiunile din România! Ce transmit meteorologii

În perioada următoare, în regiunile din România va ninge. Dacă până în acest moment iarna nu și-a făcut simțită prezența, în zilele ce vor urma, valorile se vor apropia de normalul termic al perioadei și […] The post Avertisment ANM! Ninsorile vin în toate regiunile din România! Ce transmit meteorologii appeared first on Cancan.

Avertisment ANM! Ninsorile vin în toate regiunile din România! Ce transmit meteorologii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Construcţiile, care înseamnă circa 7% din economia românească, „bifează“ în 2021 primul an de scădere, după doi ani de creştere, arată datele de la

Va fi începută o anchetă pentru importul a 21 de tone de portocale din Turcia care prezintă reziduuri de pesticide. Dintre acestea, o tonă a ajuns pe piață iar restul au fost distruse, transmite

Pe 18 februarie 2022 agenţia de evaluară financiară FTSE Russell a anunţat cinci noi includeri de acţiuni româneşti pentru indici ai pieţelor emergente, o promovare dar şi o

Pasagerul de pe rândul din față rabatează spătarul scaunului și, uneori, simți că trebuie să-ți sugi burta. Ai prefera să stau pe un alt loc care este liber. Poți să te muți unde vrei în avion? „Absolut nu!”, spune

O schimbare de comportament ar putea preveni sute de mii de decese COVID, la fel cum se întâmplă în cazul fumatului, este analogia pe care o prezintă medicul Benjamin Mazer, într-o analiză publicată de The Atlantic. În cazul COVID schimbarea

Biletele la trenurile CFR Călători ar urma să se scumpească de la 1 iulie dacă Ministerul Transporturilor acceptă solicitarea companiei pentru prima majorare a tarifelor de călătorie din ultimii 9 ani, ultima fiind în

Chinezii Sui Wenjing și Han Cong s-au impus sâmbătă în proba de perechi, aducând al nouălea titlu olimpic pentru țara gazdă la această ediție Jocurile Olimpice de la Beijing se încheie duminică, iar concursul de patinaj artistic a fost

Brad Pitt o dă în judecată pe fosta lui soţie Angelina Jolie după ce actriţa a vândut partea ei dintr-o podgorie din Franţa pe care au cumpărat-o împreună,

Naţionala feminină de polo a României a obţinut, sâmbătă, la turneul de la Bucureşti, a treia victorie din preliminariile Campionatului European, cu Ucraina. La masculin, tricolorii au bifat a doua victorie la turneul preliminar din Malta, în

Primarul din Braşov, Allen Coliban spune că ar fi „sănătos” ca liderul interimar al USR să aibă un contracandidat pentru şefia partidului, precizând că la alegerile precedente, Darău „a făcut o treabă foarte bună”, fiind nevoie de

Mădălina Grigore, o cunoscută influenceriță din Iași trăieşte o frumoasă poveste de dragoste la câteva luni după ce a trecut printr-o despărţire dureroasă. Tânăra a publicat mai multe imagini pe reţelele de socializare, iar zâmbetul

Barcelona a doborât-o pe Valencia în deplasare, scor 4-1, în runda #25 din La Liga. Tot ce trebuie să știi despre La Liga Barcelona, din nou pe loc de Champions League Catalanii au deschis scorul prin Aubameyang. Primul gabonez din istorie

Eliminată de Jelena Ostapenko în semifinalele turneului de la Dubai, Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) va lua startul luni în întrecerea WTA 1000 de la Doha, unde și-a aflat deja adversarele de pe tablou. Halep va participa la turneul de la Doha,

Un copil de opt ani a murit şi alţi cinci copii, cu vârste cuprinse între 5 şi 13 ani, au fost răniţi, după ce un autoturism s-a răsturnat, duminică, într-un sens giratoriu de pe DN 79, în judeţul

Aproape 700 de companii cu activitate în construcţii au ajuns în insolvenţă sau faliment în 2021, potrivit datelor transmise de Ofi­ciul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea

Celine Dion are probleme grave de sănătate! Artista, care și-a anulat ultimele 16 spectacole rămase din turneul său mondial, a primit un verdict cumplit din partea medicilor. „Speram cu adevărat că voi fi bine, dar […] The post Celine Dion

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din judeţul Alba a scăpat, deocamdată, cu o pedeapsă cu suspendare pentru că a condus un autoturism sub influenţa alcoolului şi a provocat un accident rutier

Industria jocurilor video înregis­trează o creştere accelerată în ceea ce priveşte proiectele legate de blockchain, NFT-uri (non-fungible token) şi metavers, în contextul în care a început să intre capital nou în industrie pe fondul acestor

Florin Salam a fost invitat recent într-un club din Manchester pentru a susţine un concert. Deşi toată lumea se aştepta ca seara să fie una plină de distracţie, la un moment dat a izbucnit un […] The post Noi detalii despre scandalul în

Un accident grav a avut loc la Arad, duminică dimineața. Un copil în vârstă de doar 8 ani a murit pe loc, scrie