Avem cele mai noi imagini cu fiica lui Adi Minune însărcinată. A crescut burtica! 18.05.2019

18.05.2019 Avem cele mai noi imagini cu fiica lui Adi Minune însărcinată. A crescut burtica! Karmen, fiica de 21 de ani a lui Adrian Minune, a intrat în al doilea trimestru de sarcină, iar peste aproximativ trei luni va deveni mămică pentru prima oară. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă cele mai noi imagini cu burtica



Avem cele mai noi imagini cu fiica lui Adi Minune însărcinată. A crescut burtica!

Karmen, fiica de 21 de ani a lui Adrian Minune, a intrat în al doilea trimestru de sarcină, iar peste aproximativ trei luni va deveni mămică pentru prima oară. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă cele mai noi imagini cu burtica de graviduță a artistei. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Karmen se află […] The post Avem cele mai noi imagini cu fiica lui Adi Minune însărcinată. A crescut burtica! appeared first on Cancan.ro.

Avem cele mai noi imagini cu fiica lui Adi Minune însărcinată. A crescut burtica!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat vineri cu 0,03 puncte procentuale (pp) faţă de valoarea de joi, până la 3,09% pe

SIF Oltenia (SIF5) a anunţat acţionarii că SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4) au solicitat convocarea unei adunări generale extraordinare, în luna aprilie, în vederea modificării Actului Constitutiv al societăţii, cu scopul

Eintracht Frankfurt s-a calificat în sferturile Europa League după ce s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Inter. În tur, scorul a fost 0-0. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 6 de atacantul sârb Luka Jovic, 21 de ani.

Canadicanca Eugenie Bouchard, locul 73 WTA, eliminată în turul 1 la Indian Wells, se pregătește pentru turneul de la Miami, care se dispută între 19 și 30 martie. Genie Bouchard nu mai impresionează de multă vreme în tenis, dar e

Îndepărtat din Champions League pentru că Liga 1 nu are VAR, arădeanul Ovidiu Hațegan este în cursă spre un joc în penultimul act al celei de-a doua competiții continentale. Fără finală, unde se va folosi tehnologia

Pasarile, in general, nu au dinti. Insa in trecut aveau. Plecand de la aceste adevaruri, oamenii de stiinta au analizat ADN-ul gainilor, observand ca genele aflate in legatura cu cresterea dintilor inca exista. Citește mai

Un caz unic în lume este în Pakistan unde doi fraţi au o manifestare a cărei cauză nu a putut fi identificată de medici. Cei doi fraţi suferă se o afecţiune inexplicabilă din punct de vedere medical. Ei intră într-o stare vegetativă imediat

Realizatoarea emisiunii difuzată de Antena 3, Carmen Avram, ar putea fi surpriza de pe listele PSD la europarlamentare, au confirmat pentru G4Media.ro mai multe surse din

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat din nou Opoziţia, vineri, într-un discurs la Dâmboviţa, unde a spus despre USR că îşi doreşte să-i transforme pe români în „chiriaşi în propria ţară, evental poate sclavi”. Dragnea nu l-a

Medicii de la un spital public din Moldova sunt acuzaţi că, acum mai bine de un an, urmau să opereze un copil de doi ani cu tumoare, însă după o intervenţie care a durat 6 ore nu au înlăturat tumoarea. Cazul a fost făcut public pe o reţea de

O cameră foto compactă impozantă la prima vedere, cu un aer solid şi o nuanţa de “portocaliu metalizat” care-ţi sare în ochi şi te ajută s-o recuperezi uşor de oriunde ar cădea: noroi, zăpadă

Acţionarii Electrica, inclusiv reprezentanţi ai Ministerului Economiei (care deţin capitalul majoritar de 48,7% din acţiuni) vor vota la 25 aprilie majorarea remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi al directorilor companiei, sume

Tricolorii se reunesc duminică pentru a pregăti debutul în preliminariile Campionatului European 2020, turneu final la care Arena Naţională va găzdui patru

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut vineri premierului Viorica Dăncilă să nu îi mai amăgească pe români, el precizând că pensiile nu au fost majorate anticipat. "În legătură cu pensiile, constat că

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că la alegerile din luna mai pentru Parlamentul European îşi doreşte un nou început pentru Europa, "să punem capăt visului nebun al unor State Unite ale

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, vineri, că va participa la protestul "România vrea autostrăzi #şîeu". "Am să particip (la protest, n.r.). Am înţeles că în faţa ministerului vor

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, vineri, la Craiova, că alegerile europarlamentare din 26 mai trebuie să reprezinte un moment de referendum în care românii să aleagă ce direcţie doresc

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, a declarat, vineri, la Galaţi, referindu-se la protestul de 15 minute organizat pentru a atrage atenţia asupra lipsei autostrăzilor din

Horoscop Berbec. Pune mâna pe unelte şi apucă-te de proiectul la care te tot gândeşti de ceva vreme, dar tot amânai momentul să-i dai startul. Acum e acea zi de succes în care vei şti să-ţi

Durata excesivă a proceselor, corupţia „endemică” a oficialităţilor şi violenţele poliţiei împotriva romilor se numără printre problemele semnalate în cazul României, în raportul anual pe 2018 al