Avea cancer, dar a învins coronavirusul! Un bunic de 75 de ani a uimit o lume întreagă 24.04.2020

24.04.2020 Avea cancer, dar a învins coronavirusul! Un bunic de 75 de ani a uimit o lume întreagă Avea cancer, dar a învins coronavirusul după o lună petrecută în spital! Un bunic de 75 de ani a uimit o lume întreagă. William Burns, un bărbat în vârstă de 75 de ani, a învins cancerul de două ori, iar apoi a fost depistat pozitiv pentru



Avea cancer, dar a învins coronavirusul! Un bunic de 75 de ani a uimit o lume întreagă

Avea cancer, dar a învins coronavirusul după o lună petrecută în spital! Un bunic de 75 de ani a uimit o lume întreagă. William Burns, un bărbat în vârstă de 75 de ani, a învins cancerul de două ori, iar apoi a fost depistat pozitiv pentru coronavirus. În urmă cu câțiva ani, bătrânul a învins […] The post Avea cancer, dar a învins coronavirusul! Un bunic de 75 de ani a uimit o lume întreagă appeared first on Cancan.ro.

Avea cancer, dar a învins coronavirusul! Un bunic de 75 de ani a uimit o lume întreagă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La o prezentare de modă care a avut loc sâmbătă la Sao Paolo, Brazilia a avut loc un incident tragic. Manechinul brazilian Tales Soares, 26 de ani, a murit, după ce i s-a făcut rău şi a căzut de pe

Duminică, 5 mai, începând cu ora 17.00, la Catedrala „Înălţarea Domnului” din municipiul Slobozia va avea loc cea de-a cincea ediţie a Concertului de Paşti intitulat „Veniţi să luaţi

După celebrarea titlului care a avut loc pe teren la finalul meciului câștigat de Barcelona cu Levante, scor 1-0, petrecerea a continuat într-un restaurant unde iubitele jucătorilor catalani au strălucit. De la petrecere nu au lipsit

Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este ultima săptămână dinainte de Paşte, în care sunt programate slujbe speciale la biserică. Sunt zile în care credincioşii trebuie să respecte anumite obiceiuri legate de pregătirile de Paşte.

Horoscop 22 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 22 aprilie 2019 - Berbec: Poate fi o zi agreabilă, chiar dacă vor exista și momente de tensiune, cu condiția să respecți locul și rolul fiecăruia dintre cei din jur.

Cotidianul american The New York Times a prezentat scuze după ce a publicat o caricatură antisemită, reprezentându-i pe premierul israelian Beinjamin Netanyahu şi pe preşedintele american Donald Trump, relatează

Şeful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sâmbătă că SUA vor desfăşura toate resursele necesare pentru a contracara orice acţiune periculoasă a Iranului,

Două dintre destinațiile de top din Peninsula Balcanică, Croația și Muntenegru se mândresc cu unele dintre cele mai bine păstrate orașe medievale, însă ceea ce le face cu adevărat interesante sunt peisajele luxuriante, o combinație între

Purtătorul de cuvânt al Poliției Constanța, Andreea Munteanu, a declarat, luni, că accidentul rutier în care a murit creatorul de modă Răzvan Ciobanu s-a produs pe DJ 226, la intrarea în localitatea Săcele, dinspre orașul Năvodari. Varianta

Trupa americană goth-rock Evanescence va concerta pe 15 septembrie la Arenele Romane din Bucureşti. Biletele vor fi puse în vânzare vineri, la ora 10.00, pe iabilet.ro. Primele 300 de bilete costă 139, 229 şi 319

Preşedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat dispus să discute cu Moscova despre conflictul din estul ţării sale, transmite DPA. "Sper că Rusia va da dovezi de deschidere către

Florin Călinescu, actorul şi juratul de la Pro TV, le-a transmis un mesaj românilor, cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Citește mai

Gruparea extremistă numită New IRA a admis că este responsabilă pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Într-o declarație dată pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor săi.

A trăit o adevărată minune! După ce a fost la un pas de moarte, în viața Andreei Bălan se întâmplă minuni în fiecare zi. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) Andreea, soțul ei George, Ela și Clara au pregătit masa

Dunărea va juca casă împotriva echipei Dinamo Bucureşti, meciul fiind programat sâmbătă, 4 mai cu începere de la ora

Ipoteze șocante în cazul morții creatorului de modă Răzvan Ciobanu. Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza ca Răzvan Ciobanu să se fi aflat, în momentul accidentului, sub influența consumului de droguri sau a alcoolului, potrivit DC

Alunecările de teren şi inundaţiile provocate de ploile torenţiale au ucis cel puţin 29 de persoane în Indonezia, au anunţat luni reprezentanţii Agenţiei naţionale de gestionare a dezastrelor, potrivit

Companiile de servicii financiare Mastercard şi Visa au convenit să reducă comisioanele pentru turiştii care utilizează cardurile lor în UE, după o bătălie de lungă durată cu Comisia Europeană, informează

Amenzi de până la 10 mii de lei riscă toţi comercianţii, din 1 mai 2019, dacă vor fi găsiţi fără case de marcat electronice, în urma controalelor efectuate de inspectorii

Unicornul românesc UiPath a devenit cel mai valoros startup de inteligenţă artificială din lume, după ce a ajuns să valoreze 7 miliarde de dolari în urma unei finanţări de 568 milioane de dolari primite