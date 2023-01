Avans de 9% pe acţiunile Cemacon după ce compania a demarat procedura de achiziţie a Euro Cărămida şi a anunţat că va încheia construcţia unei noi fabrici 16.01.2023

16.01.2023 Avans de 9% pe acţiunile Cemacon după ce compania a demarat procedura de achiziţie a Euro Cărămida şi a anunţat că va încheia construcţia unei noi fabrici Cu 9% creşteau acţiunile producătorului de cărămizi Cemacon Cluj-Napoca (CEON) în după-amiaza zilei de vineri 13 ianuarie, pe fondul unor tranzacţii în valoare de 234.000 de lei. Compania ajungea la o capitalizare de 451,3 milioane de lei,



Avans de 9% pe acţiunile Cemacon după ce compania a demarat procedura de achiziţie a Euro Cărămida şi a anunţat că va încheia construcţia unei noi fabrici

Cu 9% creşteau acţiunile producătorului de cărămizi Cemacon Cluj-Napoca (CEON) în după-amiaza zilei de vineri 13 ianuarie, pe fondul unor tranzacţii în valoare de 234.000 de lei. Compania ajungea la o capitalizare de 451,3 milioane de lei, arată datele BVB.

Avans de 9% pe acţiunile Cemacon după ce compania a demarat procedura de achiziţie a Euro Cărămida şi a anunţat că va încheia construcţia unei noi fabrici

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Vremea se încălzește din data de 9

Din când în când, cineva remarcă legătura fotbal-cultură și luminează tot ce e mai de preț pe un stadion. Iată-l pe Niall Ferguson, unul din cei mai importanți istorici ai ultimelor decenii. Pe lîngă numele ilustru, Ferguson e marcat

Un crocodil sălbatic din Indonezia, care trăia de mai bine de 5 ani cu un cauciuc prins în jurul gâtului, a fost eliberat de povară. Zeci de oameni au participat la operațiunea de salvare, de altfel, foarte

Joaquín Messi are 19 ani, s-a născut la 52 km de Rosario și joacă din 2011 la același club unde a descoperit fotbalul Lionel Messi, căpitanul Argentinei. Dar este numai o coincidență de nume. După mai mult de două decenii, Newell's Old Boys are

Mai multe loturi de migdale contamintate acid cianhidric (cianură) au fost retrase de la vânzare în România, a anunțat Autoritatatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în trei comunicate separate. Conform

Doi poliţişti din Piatra-Neamţ au salvat un bărbat de 34 de ani de la moarte, după ce tânărul s-a urcat băut la volan și s-a înfipt cu mașina într-un stâlp. În urma impactului, autoturismul a luat foc, însă cei doi poliţişti au reuşit

Antrenorul Marius Şumudică a fost acuzat de agresiune sexuală de către fostul său translator, Oguzhan Erdogmuş, la scurt timp după ce a fost demis de oficialii lui Yeni

Theo Hernandez (24 ani), fundașul celor de la AC Milan, a fost una dintre marile dorințe ale lui Xavi (42 ani) în planul său de a reconstrui Barcelona. Xavi l-a inclus pe Theo Hernandez pe lista de transferuri, potrivit AS. Antrenorul Barcelonei l-a

Greierele de casă (Acheta domesticus) a fost autorizat joi de Comisia Europeană ca aliment nou în Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat transmis de Executivul comunitar, citat de Agerpres. Este a treia insectă declarată sigură pentru a fi

Un bărbat a fost prins în flagrant delict având la el un colet cu aproape 10 kilograme de canabis. Poliţiştii cred că acesta a fost expediat din

România va fi în continuare "susţinătorul hotărât şi vocal" al Republicii Moldova în ceea ce priveşte agenda sa europeană, a declarat, vineri, la Chişinău, premierul Nicolae

Theo Hernandez (24 de ani), fundașul stânga francez, și-a prelungit contractul cu AC Milan până în vara anului 2026. Potrivit La Gazzetta dello Sport, salariul internaționalului francez a crescut considerabil, de la 1,5 la 4 milioane de euro pe

Ultimul bilanț arată că au fost înregistrate 22.737 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 2.909 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de […] The post Coronavirus

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 12 februarie, că propunerile ministrului PSD al finanţelor, Adrian Câciu, privind supraimpozitarea celor care deţin mai mult de două proprietăţi sau două maşini, reprezintă „o

Poliţiştii au întocmit un dosar penal şi încearcă să-l identifice pe bărbat. Trupul acestuia a fost găsit sâmbătă dimineaţa, 12 februarie, pe plaja din Eforie

CSA Steaua a câștigat meciul amical cu Astra Giurgiu, adversară din liga secundă, scor 7-1. Steaua merge perfect în meciurile de pregătire din această iarnă. „Militarii” au izbutit o nouă victorie la scor, de data aceasta în fața unei

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din localitatea Comişani, din Dâmboviţa, a ajuns în stare gravă la spital, lovit de osia de la tractor. Acesta dezasambla un tractor în curtea locuinţei, iar osia era suspendată cu şufa de o

Teodora Coman este opusul dascălului tradiţional. Ea şi-a adaptat limbajul şi stilul de predare nevoilor elevilor săi, creând un univers special, unde lecţiile se învaţă cu ajutorul

România a ajuns la 2.550.348 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în bilanțul de ieri, 12 februarie, au fost raportate 18.751 de noi îmbolnăviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de

Traficul rutier este blocat, duminică dimineaţă, pe DN1, în dreptul staţiunii Azuga din cauza unui accident în care au fost implicate două maşini. O persoană este încarcerată, a anunţat ISU