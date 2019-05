Autoturism în care erau cinci români, căzut într-un râu din Italia 06.05.2019

Un autoturism în care erau cinci români a căzut într-un râu, în nordul Italiei, una dintre persoane fiind dispărută, anunţă autorităţile italiene, care au lansat operaţiuni de căutare, informează presa italiană. În contextul intemperiilor care afectează nordul Italiei, un autoturism în care erau cinci pescari români a căzut în Râul Mincio, în apropierea orăşelului Mantova […] The post Autoturism în care erau cinci români, căzut într-un râu din Italia appeared first on Cancan.ro.

