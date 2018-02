Autorităţile pakistaneze au avertizat că ziua Sf. Valentin este în continuare interzisă 08.02.2018

08.02.2018 Autorităţile pakistaneze au avertizat că ziua Sf. Valentin este în continuare interzisă Autorităţile pakistaneze au avertizat miercuri posturile de radio şi televiziune că nu vor putea emite conţinuturi legate de Sf. Valentin, sau Ziua îndrăgostiţilor, ca urmare a interdicţiei impuse



Autorităţile pakistaneze au avertizat că ziua Sf. Valentin este în continuare interzisă

Autorităţile pakistaneze au avertizat miercuri posturile de radio şi televiziune că nu vor putea emite conţinuturi legate de Sf. Valentin, sau Ziua îndrăgostiţilor, ca urmare a interdicţiei impuse în...

Autorităţile pakistaneze au avertizat că ziua Sf. Valentin este în continuare interzisă

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Într-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, premierul Mihai Tudose a răspuns declaraţiilor ministrului Afacerilor Interne, contrazicând cronologia numirii chestorului Ioniţă susţinută anterior de către Carmen

Un restaurant de pe strada Kiev 5/3 din Chişinău a luat foc în seara de joi, 11 ianuarie, în jurul orei 20.40. La faţa locului au intervenit patru echipe de salvatori şi

Regulamentul care stabileşte elementele definitorii pentru învăţământul dual, timpul acordat pregătirii teoretice şi practice, a fost aprobat astăzi, 11 ianuarie, de către executiv. Este introdus termenul nou de „salariu de ucenicie” pentru

În T3 2017, comparativ cu T3 2016, numărul de controale efectuate de agenţie s-a redus cu 9%, de la 12.997 de controale în al treilea trimestru din 2016, la 11.837 de controale, potrivit ultimului buletin statistic fiscal (nr. 3 pe 2017) publicat de

Cei mai mari 10 angajatori de pe piaţa locală de software şi servicii de IT după numărul mediu de oameni raportat la Finanţe în 2016 au început anul cu peste 600 de locuri de muncă libere, cele mai multe poziţii deschise fiind cele disponibile

♦ Rulajul mediu zilnic de tranzacţionare de la Bucureşti a fost în 2017 la maximul ultimilor trei ani ♦ Creşterea a fost determinată de listările a patru companii private, ceea ce i-a determinat pe reprezentanţii bursei să afirme că 2017 a

Vremea începe să se răcească mai ales în regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor deveni apropiate de cele normale la această

Prezentatorea TV Gabriela Cristea, vedeta care a devenit de curând pentru prima oară mamă, a fost înlocuită de șefii Kanal D de Bianca

O dantură frumoasă este un semn de sănătate. Pe lângă faptul că igiena orală poate preveni mai multe boli, aspectul îngrijit al dinţilor ne dă încredere în noi. Dieta modernă, din păcate, acutizează problemele dentare, inclusiv acumularea

Pasionaţii de gadget-uri şi cronicarii de specialitate stau în fiecare an cu ochii pe salonul de tehnologie CES din Las Vegas, aşteptând să fie surprinşi de o invenţie ieşită din comun. Iar la ediţia din acest an, obiectul admiraţiei unanime

Simona Halep şi-a aflat posibilul traseu la Australian Open 2018 (15-28 ianuarie), nimerind în partea superioară a tabloului, alături de nume grele, precum Muguruza, Pliskova şi

Sportivă de 17 ani şi-a început cariera profesionistă în 2015 şi niciodată n-a depăşit primul tur la Australian

Luni, 15 ianuarie 2018, orele 12.00, la sediul Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, Sala de Conferinţe, va avea loc un amplu program dedicat Zilei Culturii Naţionale, în contextul aniversării Centenarului Marii

Simona Halep este deja de câteva zile la Melbourne şi aşteaptă debutul în primul Grand Slam al anului, care se desfăşoară în perioada 15-28

Victor Ponta a primit cetăţenia sârbă, pe care o consideră o "calitate onorifică şi onorantă", după cum a declarat fostul premier. "Eu sunt consilier onorific al

Circa 50% din parcul de autovehicule al societăţii Transport Public SA din oraşul Tulcea a fost distrus, în noaptea de joi spre vineri, în urma unui incendiu izbucnit în garajul societăţii

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Soţul Cristinei Manea, Adrian, a stat până în ultima clipă alături de tânăra de 23 de ani, bolnavă de cancer. Femeia a fost internată într-un spital din Turcia, pentru a fi tratată, iar acasă au rămas rudele care au avut grijă de copilul

Crimă oribilă în localitatea Decindeni, Dâmboviţa. Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore în această dimineaţă de către polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Dragomirești, asupra lui planând suspiciunea că şi-a ucis

Transferurile de bani ale moldovenilor care muncesc peste hotare, chiar dacă rămân la un nivel destul de înalt, nu mai joacă un rol important, în condiţiile în care exporturile depăşesc banii introduşi în ţară, deja al treilea an