Autorităţile din SUA anchetează cinci state americane care au interzis purtarea măştilor în şcoli 31.08.2021

Departamentul Educaţiei din SUA deschide anchete privind drepturile civile, pentru a stabili dacă cinci state care au interzis şcolilor să solicite purtarea măştilor pentru protejarea de Covid-19 discriminează elevii cu dizabilităţi, a declarat agenţia luni, transmite Reuters.

