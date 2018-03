Autocar cu 22 de copii din Grecia, BLOCAT în ZĂPADĂ. 20 de maşini ÎNŢEPENITE pe DN4. Gravidă, ÎN PERICOL | UPDATE 23.03.2018

23.03.2018 Autocar cu 22 de copii din Grecia, BLOCAT în ZĂPADĂ. 20 de maşini ÎNŢEPENITE pe DN4. Gravidă, ÎN PERICOL | UPDATE Zeci de oameni şi maşini au rămas blocaţi în zăpadă, în mai multe judeţe ale ţării. Au avut loc şi mai multe accidente din cauza vremii



Zeci de oameni şi maşini au rămas blocaţi în zăpadă, în mai multe judeţe ale ţării. Au avut loc şi mai multe accidente din cauza vremii nefavorabile.

Stiri Evenimentul Zilei

Un brăilean de 30 de ani se acundea de autorităţi la Braşov după ce fusese condamnat la peste şase ani de închisoare pentru proxenetism şi lipsire de libertate în mod ilegal. Individul a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă

Vremea va fi deosebit de rece în acest sfârşit de săptămână, cu valori termice negative atât minime, cât şi maxime, la nivelul întregii ţări, a declarat, vineri,

O cincime dintre gospodăriile din România se află în sărăcie energetică, însă doar 4% primesc ajutoare de la Ministerul Muncii şi nu există un plan naţional de combatere a sărăciei

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a contestat autoritatea Parlamentului şi a afectat imaginea României

Jucătoarea rusă de tenis Daria Kasatkina, numărul 24 mondial, s-a calificat în finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, în urma victoriei obţinute vineri în

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească… parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!” E un citat din „Amintiri din copilărie”, de Ion

Conducerea lui Dinamo vrea să se asigure că nu ratează play-off-ul și a pregătit o primă de 30.000 de euro pentru echipă în meciul cu Astra Giurgiu. CSMS Iași - Viitorul și Astra - Dinamo, meciurile care decid ultima echipă

Au rămas 24 de ore până la partidele care vor stabili ultimele două echipe calificate în play-off: Dinamo, Viitorul și Poli Iași luptă pentru accederea în play-off, dar toate se tem de un "dușman" comun: temperaturile

Traficul rutier pe DN 1 A Cheia-Braşov va fi complet oprit vineri noapte, șoferii fiind sfătuiţi să folosească rute alternative. Restricția vine duop ce un camion ieșit în afara carosabilului trebuie tractat. Traficul rutier pe Drumul Naţional

Curg veştile bune despre Simona Halep, după ce s-a aflat că românca va reveni pe primul loc mondial. Recuperarea ei după o accidentare este pe drumul cel bun, astfel că sportiva va participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie).

Procurorul-general al Românei se poziţionează ferm de partea DNA şi a Laurei Codruţa Kovesi, după ce ministrul Justiţiei a cerut revocarea acesteia. Citește mai

Naţionala masculină de baschet a României a învins dramatic redutabila formaţie a Croaţiei, cu scorul de 58-56 (16-16, 5-12, 16-10, 21-18), vineri, în arena ''Dvorana

Ivan Pesici, 25 de ani, croatul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida decisivă cu Astra de mâine, dar a mărturisit și că e încă sub șocul remizei cu FCSB, 2-2: "Am fost șocat să văd ce greșeli am făcut". "E cel mai important

Meteorologii anunță temperature de -20 de grade în ultimul weekend al iernii. Nu vor lipsi precipitaţiile sub formă de zăpadă. Vineri vremea va fi închisă, vor domina precipitaţiile, mai ales pe seară şi noaptea. De asemenea, se va forma

Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) au intrat în posesia unor documente terifiante. Vă prezentăm, în exclusivitate, cum se executau asasinatele în serie comandate de Sergiu Băhăian, supranumit ”Călăul de

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că România va sprijini o eventuală majorare, modică, a contribuţiei naţionale la bugetul Uniunii Europene, după ieşirea Marii Britanii din UE, anunţă un comunicat al preşedinţiei, la finalul

În capitala filipineză, Manila, carnea este reciclată din pubelele de gunoi, spălată şi gătită din nou, relatează

Două automobile cu bombe au explodat vineri, în Somalia, capitala ţării Mogadiscio, incidente în urma cărora cel puţin 18 persoane şi alte zeci au fost rănite, informează

Dacă la începuturile sale, costumul de baie trebuia să acopere cât de mult din trup, în prezent, pentru confecţionarea lui este suficient un petic de

Medicii au confirmat în ultima săptămână, prin analize de laborator, peste şaptezeci de noi cazuri de rujeolă în zece judeţe şi în municipiul Bucureşti. Numărul total de îmbolnăviri se apropie de 11.000 de la debutul epidemiein în