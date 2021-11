Autobuzele nu vor mai circula pe liniile de tramvai, în Bucureşti, începând din 27 decembrie 15.11.2021

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (TPBI) anunţă că, din motive de siguranţă, în anotimpul rece, autobuzele care în perioada verii au circulat pe liniile de tramvai din Bucureşti vor reveni la traseul de pe carosabil, începând cu data de 27 decembrie. Asociaţia precizează că în cazul în care condiţiile meteo se degradează […]

Guvernul vrea să crească capacitate de extracţie de lignit in Gorj, în perimetrul Tismana 1, până la 5 milioane de tone anual. Potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial joi, Complexul Energetic Oltenia (CE)) va fi responsabil de

Primul român care a contactat noul coronavirus s-a reinfectat. Acesta este din comuna Prigoria, județul Gorj, și s-a îmbolnăvit în luna februarie, pe vremea când lucra la restaurantul

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Memoria unor personalităţi precum Doina Cornea, Bartolomeu Anania sau Dumitru Fărcaş va fi onorată într-un muzeu al personalităţilor clujene, iniţiativă care aparţine Primăriei

Mesaje de Anul Nou 2021. SMS-urile şi mesajele de Anul Nou au devenit o tradiţie, în noaptea dintre ani, mesajele haioase de Revelion fiind, de obicei, primul subiect de discuţie în momentul în care

Angela Merkel a spus în ultimul său discurs de Anul Nou în calitate de cancelar german că 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de când se află în fruntea Germaniei. Ea a spus totuşi că începutul vaccinării împotriva COVID-19

Românii care merg în Belgia vor intra în carantină pentru 14 zile. Măsura va rămâne în vigoare cel puțin până pe 15 ianuarie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, potrivit noilor modificări introduse de autorităţile

Pentru ca anul să înceapă bine este nevoie de un banc bun. Pentru astăzi am pregătit un banc cu tematica de Revelion. Doi bărbați beau într-un bar după noaptea dintre ani, iar discuția lor și […] The post Bancul zilei| După Revelion,

Informatizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) se va finaliza în luna iulie 2021. Va urma o perioadă de consultări între specialiști pentru dezvoltarea

În urmă cu câteva zile, Oana Roman i-a oferit un interviu lui Cristi Brancu. Doar că, la un moment dat, vedeta a făcut o gafă colosală în live. Oana Roman și Cristi Brancu vorbeau prin […] The post Gafa colosală făcută de Oana Roman în

Mii de păsări au fost găsite pe asfalt, moarte sau dezorientate și incapabile să zboare, din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei. Focurile de artificii s-au organizat în pofida

Cei mai importanți fotbaliști de la FCSB au sărbătorit Revelionul alături de iubitele lor. Olimpiu Moruțan și Dennis Man au petrecut împreună trecerea în 2021, la braț cu partenerele lor, Paula, respectiv Alexandra. FOTO. Cum au petrecut

Un studiu recent realizat în New Delhi enumeră simptomele care ar putea confirma că o persoană a fost infectată cu noul coronavirus. Durerile musculare şi pierderea gustului şi mirosului rămân printre cele mai clare

Cristian Dumitru (19 ani, atacant) a fost împrumutat de FCSB la FC Argeș pentru a doua parte a acestui sezon. Din informațiile GSP.ro, mutarea jucătorului format la FCSB a fost perfectată, iar un anunț oficial urmează să fie făcut în

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, la centrul organizat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va începe luni, 4 ianuarie 2020, de la ora

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din judeţul Vaslui pus pe jar autorităţile după ce a alertat la 112 că un cumnat de al său ar fi fost înjunghiat într-o comună în apropiere de Bârlad. O ambulanţă şi un echipaj de poliţie s-au deplasat

Sunt sute de mesaje pe pagina de socializare a şefului de post din Morunglav, cel care şi-a pierdut viaţa în tragicul accident dintr-o localitate din Olt, unde autospeciala de poliţie a intrat frontal în ambulanţă. […] The post Ce mesaj a

Un document făcut public în octombrie a zguduit capitala UE, prezentând în detaliu planurile Google de a submina legi noi care i-ar putea afecta puternic businessul de publicitate

un accident rutier soldat cu rănirea a cinci persoane a avut loc duminică după-amiaza în localitatea Plopşoru, din judeţul

Banca Națională a României (BNR) transmite astăzi, 4 ianuarie, primul curs valutar pentru noul an 2021. Anunțul va avea loc la ora 13. Până atunci, rămân valabile cotațiile prezentate joi, 31 decembrie. Curs valutar BNR, […] The post Curs